Бывший пленный рассказал об издевательствах СБУ над инвалидами

Освобожденный российский военный рассказал о пытках в плену

Один из российских военных, возвращенных накануне на родину из украинского плена по формуле 107 на 107, рассказал, что украинцы пытали российских военнослужащих, в том числе заставляя приседать инвалидов без ноги, сообщили СМИ.

Как передает слова бывшего пленного телеканал RT в социальной сети «ВКонтакте», украинцы постоянно давили на психику пленных, заставляя учить украинские песни. По его словам, нацисты заставляли приседать инвалидов без ноги. Он рассказал также, что в спортзале СБУ, бывало, и не выживали из-за пыток и допросов. А после перевода в СИЗО оттуда можно было не вернуться.

«Постоянно лежали с завязанными глазами, на допросы водили, били постоянно. Забивали до смерти просто пацанов», – рассказал бывший пленный.

Он рассказал, что находился в плену семь месяцев и был сначала в киевском СИЗО, а потом в лагере пленных во Львове.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в четверг проводится новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107.

Напомним, в четверг в Минобороны сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных, освобожденные в Москве пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства. Также они получат психологическую помощь.

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