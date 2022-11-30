Москвичам пообещали 20-градусные морозы

В столичном регионе в ночь на 1 декабря ожидаются морозы до 17–19 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на четверг прогнозируется до 19 градусов мороза по области. В Новой Москве ожидаются очень низкие температуры – минус 16–17 градусов. В ночь на пятницу будет 10–12 градусов мороза в пределах МКАДа, по области – до 15 градусов мороза, а при прояснениях – до минус 20 градусов, передает ТАСС.

Вильфанд добавил, что аналогичная погода ожидается в ночь на субботу и воскресенье.

Ранее Вильфанд сообщил, что в российской столице может возникать оптический эффект гало – светящееся кольцо у Солнца, этому способствуют температуры ниже нуля и тонкая облачность.