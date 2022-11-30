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Стало известно об освобождении поселка Курдюмовка в ДНР
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Российские военные освободили населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Он заявил, что «Курдюмовка теперь наша», передает ТАСС.
Приходько подчеркнул, что возвращение поселка, бои за который длились более пяти дней, означает взятие под контроль трассы Горловка – Артемовск. По его словам, именно из Курдюмовки, как и из ранее освобожденной Кодемы, велись активные обстрелы Горловки со стороны ВСУ.
Накануне от украинских военных освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка.
Врио главы ДНР Денис Пушилин также заявлял, что Угледар будет освобожден «совсем скоро», что откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск.
Россия заявила о праве сбивать помогающие ВСУ спутники
Директор департамента МИД Ермаков заявил о праве России считать используемые для поддержки ВСУ спутники законными целями
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Квазигражданские спутники, которые Запад использует для помощи вооруженным силам Украины в проведении боевых операций, могут стать законной целью для России, заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
Ермаков указал, что Запад активно использует гражданскую космическую инфраструктуру, помогая ВСУ выполнять сугубо боевые задачи. В частности, речь идет о низкоорбитальных спутниках. Это как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, который предполагает мирное использование космического пространства, сказал он. Ермаков считает, что такая ситуация требует осуждения мировым сообществом.
Он подтвердил, что указанная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России может стать законной целью для ответного поражения, передает РИА «Новости».
Ермаков считает, что Пентагон проверяет концепцию «перспективной системы управления войсками в любой точке мира». Отмечается, что у большинства стран нет эффективных средств противодействия США в этой области.
Россия выступает против использования гражданских спутников для выполнения боевых задач и призывает разработать всеобъемлющие юридически обязывающие нормы международного права, которые предотвратили бы гонку вооружений в космосе.
В октябре МИД уже предупреждал, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара. Министр обороны России Сергей Шойгу год назад подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
Малькевич прокомментировал статью NYT о «зверствах» российских военных в Херсонской области
Член ОП Малькевич: Киев организовал в Херсонской области постановку о «зверствах» России по типу «Бучи»
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«Херсон обладает важным символическим значением. Захваченный ВСУ город – идеальное место для создания очередных провокаций со стороны киевского режима», – сказал газете ВЗГЛЯД внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич, комментируя статью издания The New York Times о «зверствах» российских солдат в Херсонской области.
«Материал издания The New York Times – это попытка создать фейковый вброс, вторую «Бучу». Запад пытается разыграть информационно-пропагандистский «сериал», используя Херсонскую область как основное место действия. Один из продюсеров, определенно, Владимир Зеленский. Первая серия – это заявления лидера киевского режима о том, что на «освобожденных территориях» было зафиксировано более четырехсот военных преступлений Вооруженных сил России», – считает Александр Малькевич, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
«Вторая серия – заявление издания Bild о том, что было найдено 432 тела мирных жителей. Постепенно стали подключаться Reuters и СБУ, говорившие о найденных девяти пыточных. Сейчас мы можем наблюдать начало новой серии – задействована The New York Times, издание с международным брендом. Происходит попытка максимального закрепления тезиса о «зверствах» российских солдат», – акцентирует эксперт.
«В отличие от Бучи, Изюма и Купянска, Херсон – большой город. Это во многом культовое место – основанный Потемкиным и ныне захваченный укрофашистами областной центр Российской Федерации, он превратился в идеальное место для организации очередной крупной провокации», – подчеркивает собеседник.
«Киевский режим решает две задачи. Во-первых, идет реальное уничтожение врагов укрофашистов, то есть тех, кто работал в органах власти Херсонской области. Конечно, большинство уехало, но отдельные специалисты низового уровня остались. Остались и люди, работавшие в школах, в коммунальной сфере, представители общественных организаций. С ними сводят счеты. Их казнят, а потом предъявят их же тела в качестве доказательств «злодеяний» российского режима», – указывает Малькевич.
«Самое страшное заключается в том, что даже если западный фактчекер укажет на то, что кто-то из жертв (допустим, некая женщина, которая работала бухгалтером в школе или коммунальной организации) помогала России укреплять власть на этой территории, то как она могла стать жертвой ВС РФ? Ему ответят, что женщину убили за отказ уезжать», – считает эксперт.
«В этой версии есть несостыковки, но звучит складно, особенно для западного читателя, который полностью манипулируем и не имеет склонности вдаваться в «сложные материи». Они проглотят эту «правду». Западной аудитории расскажут про то, как «Мария Ивановна» отказалась уезжать на левый берег из-за нежелания покидать родные места. Расскажут про то, как «злые русские солдаты» замучили ее за самовольство», – акцентирует собеседник.
«Мы должны прекратить информационное заискивание перед Западом. Нас там никто не хочет слышать. Есть две трети Земли – Африка, Латинская Америка, Азия. Там остались вменяемые люди. Там нет оголтелой антироссийской пропаганды. Мы должны работать с ними, на их языках. Важно донести им правду о происходящих событиях», – рассуждает Малькевич.
«Необходимо отходить от западноцентричного подхода. Приведу пример: я как человек, который полгода провел на этих территориях, готов поделиться информацией со странами Европы в любой аудитории. Однако меня никто не готов слушать. Последняя попытка достучаться до Совета по правам человека ООН, который расположен в Женеве, кончилась тем, что Швейцария ввела против меня санкции», – рассказывает эксперт.
«Санкции Швейцарии не дают мне выступать в СПЧ. Формулировка подобного решения блестящая: меня «забанили» за поддержку СВО и озвучивание факта развязывания информационной войны против России. Фактически они официально заявили о том, что люди с пророссийской позицией не имеют права выступать на их официальных площадках», – подчеркивает собеседник.
«Сменить акцент необходимо: нет смысла пытаться что-то доказать Швейцарии, если она искренне не хочет нас слышать. Помимо этого необходимо требовать жесткого фактчекинга всех подобных публикаций. Нам уже неделю рассказывают про 432 тела. Пусть предъявят их. Немедленно», – акцентирует эксперт.
«Они смогут их предъявить, но лишь через определенное время. Сначала нужно всех выловить и замучить. Потом тела, безусловно, появятся. Однако если New York Times что-то утверждает, пожалуйста – пусть предъявляют данные. Они будут ссылаться на СБУ, но с каких пор мы всем верим на слово?» – подчеркивает собеседник.
«Это очень печальная реальность, потому что тела предъявят. Это будут наши люди, из которых сейчас выбивают показания. Киевский режим хочет «раскрыть подполье». Они справедливо полагают, что в Херсоне остались люди, относящиеся к России с симпатией и ожидающие нашего возвращения», – резюмирует Малькевич.
Во вторник The New York Times опубликовала развернутый материал, в котором утверждалось: украинские полицейские и местные жители якобы обнаружили захоронение «жертв российских военных» в селе Правдино к северо-западу от Херсона. В материале упоминаются останки шестерых мужчин со следами казни. «Они были украинцами», – приводит NY Times слова сотрудника украинской прокуратуры Константина Подоляка, «прибывшего для расследования». Именно потому, что «они были украинцами», жертвы и оказались «в неглубокой могиле», подчеркивает американское издание.
Неудивительно, что в том же материале упоминаются захоронения в городе Буче Киевской области, где «местные жители говорят о многочисленных казнях, устроенных российскими солдатами, чаще всего безо всякой причины».
Международное агентство Associated Press в середине ноября опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах – упомянутых выше четырехстах военных преступлениях. Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, за репортажи из занятого ВСУ Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
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Разведка узнала о недовольстве командиров ВСУ приказами наступать на Сватово
Офицер народной милиции ЛНР Марочко сообщил о непонимании командирами ВСУ приказов наступать на Сватово
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Командиры вооруженных сил Украины подали рапорты, в которых просят объяснить целесообразность наступления на Сватово при высоких потерях, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Украинские командиры штурмовых подразделений, которые отвечают за Сватовское направление, обратились к своему руководству. Они просят «обосновать расчет сил и средств при планировании операции». Также в рапортах содержится просьба объяснить целесообразность наступления «при отсутствии необходимых ресурсов». Как пояснил Марочко, причиной такого шага стали постоянные потери ВСУ, нехватка боеприпасов, материальных средств, вооружения и техники, передает ТАСС.
Напомним, Марочко сообщал, что украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома российской линии обороны одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от Сватово. Сообщается, что в наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы.
Украина обстреляла Курскую область
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Украиной объекта энергоснабжения
Украина нанесла удар по объекту энергоснабжения в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что зафиксировано «порядка 11 прилетов». Частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. Сообщений о пострадавших нет.
Позднее глава области сообщил, что все повреждения на линии энергоснабжения устранены, подача электроэнергии восстановлена для всех потребителей.
В начале ноября обстрелу со стороны Украины подверглось село Гуево в Суджанском районе. Пострадали пять человек, среди которых трое детей.
Российские силы освободили Перше Травня и Андреевку в ДНР
В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка
Освобождены от украинских военных населенные пункты Перше Травня и Андреевка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В Telegram-канале отмечается, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных освободила указанные населенные пункты.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Угледар будет освобожден «совсем скоро», что откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск.
Эксперт объяснил позицию Штайнмайера против прекращения огня на Украине
Политолог Кортунов: Штайнмайер пытается реабилитироваться за формулу мира на Украине
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В свое время в адрес экс-главы МИД Германии, а ныне президента ФРГ Штайнмайера было много критики за предложенную формулу по урегулированию ситуации на Украине. Теперь он пытается реабилитироваться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Германии выступил против прекращения огня на Украине.
«Риторика, которую мы сегодня слышим со стороны Франка-Вальтера Штайнмайера, может быть своего рода попыткой реабилитироваться. Дело в том, что «формулу Штайнмайера» по примирению в Донбассе в свое время многие критиковали, считая его позицию слишком мягкой и чуть ли не пророссийской», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Теперь президент Германии следует всем принципам политического мейнстрима, что полностью соответствует нынешней геополитической обстановке. Другое дело, что тут встает вопрос справедливости и реальной политики», – отмечает собеседник.
«Отдельного внимания заслуживает вопрос гарантий безопасности Украине. С момента начала спецоперации было предложено множество различных вариантов. В частности, тема поднималась в Стамбуле. Последние предложения, которые были сформулированы бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, имеют уже совсем другую концепцию», – рассуждает эксперт.
«Проблемы по этому вопросу будут возникать не только со стороны Москвы, но и со стороны Запада. Дело в том, что гарантии потребуют неких изменений внутри тех стран, которые эти гарантии могут дать. И я не уверен, что государства сейчас готовы на это пойти. Вероятно, поэтому Штайнмайер и говорит о том, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины и кто мог бы их дать», – заключил Кортунов.
В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Deutsche Welle.
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Президент ФРГ заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит слова Штайнмайера ТАСС.
Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Напомним, что в октябре 2015 года, в бытность главой немецкой дипломатии, Штайнмайер предложил формулу реализации Минских соглашений, получившую имя автора. «Формула Штайнмайера» предполагала мирное урегулирование в Донбассе через местные выборы в ДНР и ЛНР и конституционную реформу на Украине. Реализация «формулы», равно как и соглашений «Минск-2», была сорвана по вине Киева.
В октябре Штайнмайер уже в качестве президента Германии посетил Украину и провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.
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Херсону предрекли участь военной базы ВСУ
Советник главы региона Малькевич заявил, что в Херсоне строят оборонительные укрепления, превращая его в военную базу
ВСУ готовят занятый ими Херсон под военную базу, строят оборонительные укрепления, готовят его «под списание», заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По его словам, население занятого ВСУ Херсона вывозят, в городе строят оборонительные укрепления, дома уехавших людей занимают военные. Малькевич предположил, что ВСУ уже не рассматривают Херсон как город, а готовят из него большую военную базу, передает ТАСС.
Также он заявил, что из Херсона уезжают жители из-за отсутствия воды и света, они боятся, что их будут использовать как живой щит, кроме того, население боится террора.
Малькевич также рассказал, что жителям Херсона не разрешают переезжать на левый берег Днепра, где стоят российские войска, им угрожают карательными мерами, в том числе и в отношении тех, кто помог им выехать.
Ранее глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что на правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем ВСУ, проходят расправы над людьми: там из-за денег насмерть избили мать и сына.
Также сообщалось, что Украина начала вывоз жителей из Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных на трех направлениях
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Противник силами ротной группы на Купянском направлении у населенного пункта Ивановка Харьковской области безуспешно пытался атаковать российские войска. Огневым поражением подразделение ВСУ было отброшено на исходные позиции. Ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими подразделениями на Краснолиманском направлении пресечена попытка выдвижения ротной группы ВСУ для атаки возле населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но огнем артиллерии и ударами авиации в исходном районе были уничтожены более 40 военнослужащих, две машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 100 военнослужащих, танк, пять бронемашин, отчитались в Минобороны.
Армейской авиацией и ракетными войсками нанесено поражение десяти пунктам управления ВСУ в районах Берестового, Петропавловки Харьковской области, Тернов, Доброволья, Торского, Андреевки, Верхнекаменского, Водяного Донецкой народной республики (ДНР), Никольского Херсонской области, а кроме того, 62 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах, сообщил Конашенков.
Недалеко от Макеевки ЛНР уничтожен украинский ЗРК «Оса-АКМ».
У Николаевки ДНР взорвана американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Возле населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская РЛС целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан». А под Белогорьем Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Российскими средствами ПВО за последние сутки сбиты девять украинских беспилотников возле населенных пунктов Краснореченское, Червоная Диброва, Площанка, Голиково, Житловка ЛНР, Максимовка и Рыбинское ДНР.
Также недалеко от Новой Каховки Херсонской области перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган», подытожили в оборонном ведомстве.
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Медведев назвал комплексы Patriot при передаче их Киеву законной целью России
Если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, тогда они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Напомним, сейчас страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Также Медведев заявлял, что миру не нужно НАТО, организации необходимо покаяться, а потом распуститься.
ВС стали применять на Украине пикирующие беспилотники
ВС России стали применять для ликвидации танков на Украине пикирующие беспилотники
Вооруженные силы России стали применять пикирующие беспилотники на Украине, что способствует повышению эффективности уничтожения танков, сообщил источник.
По его словам, российскими военными в зоне СВО сейчас применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, которые почти отвесно падают на бронетехнику, «поражая танки в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека», зачастую это приводит к детонации боекомплекта машины, передает РИА «Новости».
Собеседник добавил, что режим пикирования предусмотрен программным обеспечением беспилотников, поэтому не требует от оператора исключительной квалификации.
Ранее солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцет» в ЗРК 9К35 «Стрела-10».
В Чечне удивились «примитивным рассуждениям» папы римского
Спикер парламента Чечни назвал примитивными рассуждения папы римского о чеченцах и бурятах
Духовный лидер, в чью епархию входят представители большинства народов мира, не может позволить себе столь примитивно рассуждать о национальном вопросе, нет ни одного факта военного преступления со стороны чеченцев и бурят на Украине, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.
Даудов в своем Telegram-канале заявил, что нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей чеченцев или бурят, и выводы понтифика о жестокости этих народов безосновательны. Он также отметил, что понтифик «не удосужился послушать жителей освобожденных территорий, он бы узнал, что чеченские бойцы, как и буряты и представители сотен других народов РФ, стали спасителями для этих людей».
По словам Даудова, папа римский озвучил свои выводы в единой струе с США, спикер чеченского парламента считает, что духовный лидер, в чью епархию входят представители большинства народов мира, не может позволить себе рассуждать так примитивно о национальном вопросе.
«И следуя этой логике, следующее заявление от папы римского будет объявление крестового похода против РФ», – написал Даудов.
По его мнению, неонацизм, «расцветший на подпитке Запада, пышным цветом расцветший на Украине, стал идеологическим продолжением коллективного Запада в самой уродливой своей ипостаси», а чеченцы со всеми народами РФ стоят против этой богомерзкой нечисти.
«Теперь мы точно убедились, на чьей стороне папа римский. Хотя мы это и так знали, когда он поддержал легализацию однополых браков. А он прекрасно понимал, какова по этому вопросу позиция Господа», – подчеркнул Даудов.
Ранее посол России в Ватикане Александр Авдеев отдал протест из-за опубликованной в журнале Americamagazine речи Папы Римского Франциска о якобы «жестокости» чеченцев и бурят в российских войсках.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в комментарии газете ВЗГЛЯД предложил ему лично посетить Донбасс и освобожденные территории Украины, чтобы получить объективную картину о том, кто на самом деле совершает жестокие поступки.
Также глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшев во вторник заявил, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке люди не жестокие, а стойкие и выносливые, вынужденные повторно защищать Родину от фашизма.
В понедельник спикер российского МИД Мария Захарова раскритиковала слова папы римского о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине». Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
США сообщили об отсутствии планов передавать Украине ЗРК Patriot
Пресс-секретарь Пентагона Райдер сообщил об отсутствии у США планов передачи Украине ЗРК Patriot
У США пока нет планов передачи Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, но обеспечение Киева средствами ПВО – один из приоритетов Пентагона, заявил пресс-секретарь ведомства генерал ВВС США Патрик Райдер.
Райдер сообщил, что обсуждение данной темы продолжается, передает ТАСС.
Напомним, Польша предложила передать Украине немецкие ЗРК Patriot, хотя отказалась отдать собственные. Гесек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможная передача ЗРК Patrio украинской стороне обсуждается. В Пентагоне сказали, что США изучают все возможные «комбинации оборудования», которые могут быть предоставлены украинским военным, включая комплексы Patriot.
Посол Авдеев передал протест из-за речи папы римского о ВС России
Посол России в Ватикане Авдеев передал протест из-за высказывания Папы Римского Франциска о российских военных
Посол России в Ватикане Александр Авдеев отдал протест из-за опубликованной в журнале Americamagazine речи Папы Римского Франциска о якобы «жестокости» российских военных.
По его словам, руководству дипломатической службы Ватикана выражено возмущение «странными высказываниями». Посол подчеркнул, что «единство многонационального российского народа непоколебимо и никому не удастся поставить его под сомнение», передает ТАСС.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в комментарии газете ВЗГЛЯД предложил ему лично посетить Донбасс и освобожденные территории Украины, чтобы получить объективную картину о том, кто на самом деле совершает жестокие поступки.
Ранее глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшев во вторник заявил, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке люди не жестокие, а стойкие и выносливые, вынужденные повторно защищать Родину от фашизма.
В понедельник спикер российского МИД Мария Захарова раскритиковала слова папы римского о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине». Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
В ЛНР задержан передававший данные о ВС России пособник СБУ
Передававший данные о расположении российских войск пособник СБУ задержан в ЛНР
В Луганской народной республике (ЛНР) задержан местный житель, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении войск России и Народной милиции ЛНР, сообщил источник в силовых структурах республики.
По данным источника, гражданин Украины 1959 года рождения в период с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки – оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости».
Уточняется, что пособник украинских спецслужб передавал информацию о месторасположении и передвижении военной техники ВС РФ и подразделений народной милиции ЛНР. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
В начале ноября сотрудники спецслужб также задержали пособников СБУ в ЛНР.
В ДНР рассказали об успешном применении авиации по позициям ВСУ
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ несут колоссальные потери из-за действий авиации ВКС России
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Авиация ВКС России вместе с артиллерией наносят серьезные удары по позициям ВСУ. Противник теряет убитыми и ранеными до 500 бойцов ежесуточно, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«Российские войска наносят серьезные авиа- и артиллерийские удары по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. Идут активные наступательные действия, особенно в районе Артемовска. Вероятно, в ближайшее время мы увидим там еще более интенсивные бои», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«На этом направлении у ВСУ есть целые подразделения, полностью состоящие из наемников. Противник несет колоссальные потери. Все приграничные больницы в Днепропетровской области переполнены», – продолжил собеседник.
«Только за минувшие сутки ВСУ потеряли порядка 500 военных. При этом украинская власть активно скрывает потери – в некрологах нам удалось насчитать только 200 погибших. Остальные жертвы никак не освещаются в украинских СМИ, потому что в противном случае их армия будет полностью деморализована», – предполагает депутат.
«Тем не менее мы ведем свою работу – фронт постепенно перемалывается, уничтожается поступающее западное вооружение. Нашим бойцам, безусловно, тоже тяжело, но в ближайшее время я надеюсь на полное освобождение Донбасса», – заключил Бердичевский.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска продолжают наступательные действия в Донбассе, а в среду стало известно об освобождении населенного пункта Курдюмовка, откуда ВСУ регулярно обстреливали Горловку. Кроме того, взятие Курдюмовки означает контроль ВС России над трассой Горловка – Артемовск.
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