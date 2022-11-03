МИД: Британия передавала Украине подводные беспилотники

В российском МИД заявили, что Британия поставляла Киеву беспилотные аппараты для организации терактов в Черном море

Великобритания передавала Украине подводные беспилотные аппараты, с помощью которых Киев мог совершить теракты против кораблей Черноморского флота в Севастополе, заявили в министерстве.

На сайте МИД отмечается, что между Лондоном и Киевом два года назад была достигнута договоренность о расширении программы подготовки британскими инструкторами украинских военных моряков-водолазов, а в конце 2020 года стороны приступили к реализации программы противодействия угрозам на Черном море.

Взяв во внимание имеющиеся данные, МИД выразил протест из-за участия Британии в подготовке военных на Украине и снабжении подразделений сил спецопераций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. Как указали в ведомстве, были предъявлены конкретные факты такой активности Лондона

Также в министерстве подчеркивают, что такие конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.

«Было указано на недопустимость подобных враждебных провокаций и выдвинуто требование незамедлительно их прекратить. В случае продолжения таких актов агрессии, чреватых прямым втягиванием в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет целиком лежать на британской стороне», – говорится в комментарии МИД.

Ранее в четверг посол Великобритании Дебора Броннерт явилась в МИД России в связи с причастностью Лондона к атаке Киева на Севастополь. Британского посла у здания МИД встретили словами «Британия – страна-террорист».

Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».

Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».