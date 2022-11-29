Россияне обеспокоены безопасностью данных школьников в иностранных мессенджерах

Исследование: Россиян беспокоит уровень безопасности данных школьников в иностранных мессенджерах

Российских пользователей соцсетей беспокоят участившиеся в сети сообщения о случаях утечек персональных данных в иностранных мессенджерах и продажи злоумышленниками такой информации, это в ходе исследования на тему использования мессенджеров в школьных и образовательных процессах выяснила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Важным аспектом для учителей и родителей является безопасность мессенджера, используемого для работы, включая безопасность и хранение передаваемых в нем данных, которые могут включать, в том числе, и персональные данные учеников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ТОП-3 самых популярных мессенджеров входят WhatsApp, Telegram и VK Мессенджер. Данные мессенджеры используют как опрошенные учителя и родители, так и школьники.

Среди школьников широкое распространение получил VK Мессенджер: они активно пользуются социальной сетью «Вконтакте». По интенсивности использования среди родителей Viber уступает мессенджерам WhatsApp, Telegram и VK Мессенджер.

Исследователи отмечают, что основным запросом со стороны учителей является сокращение количества используемых инструментов и платформ, переключение между которыми занимает время. Важным аспектом для учителей также является безопасность мессенджера, используемого для работы, включая безопасность передаваемых в нем данных, которые могут содержать, в том числе, и персональные данные учеников.

Для родителей, как и для учителей, наиболее актуальным является запрос на сокращение количества используемых инструментов: 74,7% опрошенных родителей хотели бы иметь возможность перехода из мессенджера в электронный дневник и журнал, 70,6% хотели бы использовать для коммуникации по учебным вопросам один мессенджер.

Пользователям важен уровень безопасности мессенджеров – как защищены и хранятся их данные. Вопросы безопасности среды для общения беспокоят родителей меньше, чем учителей. 55,5% опрошенных родителей отметили, что их беспокоит уровень безопасности мессенджера, который использует их ребенок. При этом 70,6% учителей заявили, что беспокоятся за безопасность данных в мессенджерах, которые используют для работы.

Учителя и родители дополнительно отмечают, что для них важно, где именно хранятся данные – в России или за рубежом. 65% учителей и 50% родителей отметили, что предпочли бы, чтобы данные детей и учеников хранились в России. При этом, по мнению родителей, 86% учеников все равно, где хранятся их данные.

В топ популярных мессенджеров, среди прочих, входят иностранные. Эксперты объяснили их минусы.

«Основной минус состоит в том, что те, кто общаются в зарубежных мессенджерах, мало что контролируют. Все данные хранятся и обрабатываются на серверах за рубежом, поэтому отследить, какая информация и куда уходит, зачастую невозможно. Высока вероятность, что доступ к информации получат и третьи лица», – пояснил заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.

«Кроме того, когда у продукта нет представительства в России, к его владельцам часто невозможно полноценно обратиться за помощью. Есть сложности с обработкой жалоб, поддержкой, выполнением норм местного законодательства, пониманием разработчиками локальных потребностей и общественных запросов, контекста», – сказал он.

Исследование реализовано Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) в октябре-ноябре 2022 года. Опрос учителей и родителей проводился с 28 октября по 10 ноября 2022 г. при поддержке Social Business Group. Выборка: крупные города РФ с населением свыше 1 млн человек, всего проведено 520 интервью (255 учителей средней школы, 265 родителей детей школьного возраста).