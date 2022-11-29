Жених с отцом и братом украл отвергнувшую его девушку в Тамбове

Жительницу Тамбова украли трое мужчин из-за несогласия выходить замуж за одного из них; 18-летней девушке удалось сбежать от похитителей, сообщили в региональном следственном управлении СК.

В похищении подозреваются 20-летний молодой человек, его отец и старший брат, сообщается на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, подозреваемые 18 ноября ворвались в квартиру, где была девушка, силой схватили ее, вынесли и без согласия увезли в Нижегородскую область. Похищение состоялось из-за отказа родственников жертвы выдать ее замуж за 20-летнего подозреваемого.

Девушка сумела сбежать из плена и сообщить о произошедшем правоохранительным органам.

Подозреваемый задержан, суд поместил его под стражу, его отец и брат объявлены в федеральный розыск.

В Сети опубликовали видеозапись с камер видеонаблюдения, запечатлевших момент похищения. На ней заметно, что девушку насильно вынесли вдвоем на руках из подъезда многоквартирного здания.

В 2016 году сотрудники полиции в Москве задержали пятерых молодых людей, похитивших невесту в ходе празднования свадьбы. Позже выяснилось, что девушку «похитили», проводя свадебный ритуал.