Новак допустил строительство дополнительных нефтепроводов в Китай

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29 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
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Европейской промышленности предсказали годы упадка

Европейские эксперты предупреждают ЕС о нескольких годах упадка Eliot Blondet/
ABACAPRESS.COM/Reuters
Аналитики предупредили промышленность Европы, что кризис, с которым она столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Ее ждет еще минимум два тяжелых года. Многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Они будут вынуждены или закрыться, или перенести производство в другие страны. Куда переедет европейская промышленность и сколько лет уйдет на деиндустриализацию ЕС? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Как Сталин впервые поздравил Красную армию с победой над гитлеровцами

56-я армия в боях за Ростов mil.ru
Принято считать, что первым крупным успехом Красной армии во время Великой Отечественной стала победа в битве за Москву. Однако еще раньше, 29 ноября 1941 года, советские войска достигли стратегической победы. Они смогли отбить у гитлеровцев Ростов-на-Дону и тем самым сорвать планы германского командования по вторжению на Кавказ в начале 1942 года. Как этого удалось добиться?  Подробности...
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Выход США из НАТО не решит проблем России

США – это чуть меньше четверти бюджета секретариата НАТО и 70% военных ресурсов альянса в целом NATO/flickr
Если США покинут НАТО, НАТО станет безопасно для России – и это принесет на Украину мир. Таково мнение Брюса Фейна – влиятельного политолога, работавшего на Белый дом при президенте Рейгане, когда отношения наших стран удалось вывести из тяжелого кризиса. Теперь не удастся. По крайней мере, не путем выхода США из НАТО, хотя он и стал бы губительным для альянса.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Русских хотят заставить чувствовать себя виноватыми

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев. Подробности...

Запрет Гарри Поттера не имеет ничего общего с христианскими ценностями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием. Подробности...
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Кадровая политика Байдена начала работать против демократов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику. Подробности...
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Массовые протесты в Китае: главное

Жена Зеленского и жизнь во тьме

Выход США из НАТО: миф или шанс?

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Насколько надежным союзником России является Казахстан?
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    Новак допустил строительство дополнительных нефтепроводов в Китай

    Новак: Россия допускает строительство дополнительных нефтепроводов в КНР

    29 ноября 2022, 12:43

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия не исключает строительства новых нефтепроводов в Китай, однако конкретных решений по этому поводу пока нет, заявил вице-премьер России Александр Новак на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

    По его словам, такое решение возможно, если будут соответствующие договоренности и интерес, передает ТАСС.

    Новак добавил, что до конца 2022 года поставки электроэнергии из России в Китай могут увеличиться на 11%.

    По словам вице-премьера, Россия также рассчитывает на участие китайской стороны в комплексе по переработке этансодержащего газа и производства СПГ в Усть-Луге Ленобласти. Кроме того, в перспективе стоит вопрос об организации поставок газа в Китай с этого завода.

    Ранее Новак заявил, что Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов, оплата за газ из России уже осуществляется на паритетной основе в рублях и юанях.


    Польша и Прибалтика не дали ЕС договориться по ценам на российскую нефть
    Reuters сообщило об отказе Польши и Прибалтики соглашаться на предложения по лимиту цен на российскую нефть в рамках ЕС
    		    28 ноября 2022, 23:19
    Фото: Daniel Radicevic/
    imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Представители правительств стран Евросоюза не смогли договориться по вопросу лимита цен на российскую нефть, достичь соглашения мешает позиция Польши и Прибалтики, сообщили дипломаты.

    Один из дипломатов сообщил, что соглашение не достигнуто, хотя «юридические тексты» согласованы. Как пояснил дипломат, Польша отказывается соглашаться с предложенным уровнем цен, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Как сообщают дипломаты, также слишком высоким лимит цен считают страны Прибалтики. Обсуждалась возможность установления потолка на уровне 62 доллара за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Напомним, предложения внутри ЕС по лимиту цен на российскую нефть варьируются от 30 долларов от Польши до 70 долларов от Греции. Венгрия выступает вообще против каких-либо ограничений.

    Коментарии (12)
    Глава МИД КНР: Россия и Китай не признают однополярную гегемонию
    Глава МИД КНР Ван И: Россия и Китай не признают однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир
    		    27 ноября 2022, 23:31
    Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Россия и Китай не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир и отстаивают миропорядок на основе международного права, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым.

    Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства КНР, слова которого приводятся пресс-службой ведомства, Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают однополярную гегемонию, вместе упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права, а также не признают политику грубой силы. Он выразил уверенность, что эта позиция находится на верной стороне истории и соответствует тенденциям развития современности, передает ТАСС.

    Напомним, в конце октября президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии 19-го заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», выразив уверенность, что рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем будущем. О начале слома гегемонии Запада президент России Владимир Путин объявил 30 сентября в своей речи в Георгиевском зале Кремля.

    Ранее в Китае предрекли конец гегемонии США на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе и углубления конфликта интересов с Евросоюзом.

    Коментарии (5)
    Мировые цены на нефть резко упали
    Цены нефтяной марки Brent на Лондонской бирже опустилась ниже 82 долларов

    28 ноября 2022, 05:31

    Текст: Антон Никитин

    Стоимость январского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 82 долларов за баррель впервые с 11 января этого года.

    По данным на 4.41 по Москве стоимость марки Brent опускалась до 81,41 доллара за баррель. К 4.43 она торговалась на уровне 81,25 доллара за баррель (-2,86%). В то же время январские фьючерсы марки WTI с поставкой снижались на 3,00%, достигая 73,9 доллара за баррель, передает ТАСС.

    В прошлую пятницу мировые цены на нефть несколько выросли на фоне планов ЕС ввести «потолок цен» на нефть из России и ситуации с коронавирусом в Китае, при этом аналитики отмечали, что в целом «рынок нерешителен».

    Коментарии (7)
    В НАТО наметился раскол из-за позиции в отношении Китая
    Politiko: В НАТО наметился раскол из-за Китая

    28 ноября 2022, 14:53

    Текст: Кристина Цыцура

    Политика НАТО в отношении Китая вызывает разногласия стран-членов альянса, среди приоритетов у них значатся два противоречащих пункта – сдерживание Пекина и сохранение связей с ним, заявила обозреватель газеты Politiko Лили Байер.

    В статье она указала на то, что в ходе саммита в Мадриде союзники по НАТО признали попытки КНР бросить вызов их общим интересам, безопасности и ценностям.

    Так, сейчас США пытаются подвести цели НАТО под свою политику, сдерживая Пекин, а с другой стороны некоторые страны настроены на работу с КНР. Также среди сторонников жесткого подхода есть нежелающие резкого противостоять Китаю, передает ТАСС.

    Постпред США при НАТО Джулианна Смит уверена в схожести военных стратегий Вашингтона и НАТО.

    Она указала, что часть стран хотят оставить в фокусе Россию, а другая часть – Китай. Но и сохранение экономических связей также входит в интересы многих стран.

    Ранее в одной из статей издания указывалось, что курс президента США Джо Байдена на сдерживание Китая на фоне энергетического кризиса грозит Европе может стать экономической катастрофой. 

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    СМИ: Санкции не повлияли на объем экспорта нефти из России
    Россия увеличила поставки нефти в Китай, Индию и Турцию по сравнению с началом года
    		    28 ноября 2022, 20:59
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    После переориентации ЕС на Азию явных признаков сокращения российских продаж не наблюдается, Россия увеличила поставки нефти в Китай, Индию и Турцию, сообщает Bloomberg.

    Издание сообщает, что в феврале средний объем торговли составлял 2,6 млн баррелей, а в последние дни этот показатель даже вырос до 2,89 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg.

    Уточняется, что Россия увеличила поставки в Китай, Индию и Турцию по сравнению даже с началом года, объемы на нефтетанкерах выросли в три с половиной раза по сравнению с объемом поставок за четыре недели непосредственно перед началом спецоперации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала споры внутри ЕС из-за российской нефти.

    Коментарии (6)
    В Китае прошли акции проеста против антиковидных ограничений
    Жители Шанхая вышли на демонстрацию против жестких антиковидных ограничений
    		    27 ноября 2022, 15:54
    Фото: EYEPRESS Images/REUTERS
    Текст: Валентина Григоренко

    Демонстрации против политики нулевой терпимости к коронавирусу прошли в ряде китайских городов, сообщили СМИ.

    Associated Press сообщило, что в Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек. Полиция применила газовые баллончики, чтобы рассеять толпу, передает «Интерфакс».

    Один из жителей Шанхая, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что в воскресенье в городе люди вышли на протест против политики жестких антиковидных ограничений, проводимой китайскими властями, пишет РИА «Новости».

    В последние несколько дней в соцсетях стали появляться видео, предположительно снятые в разных городах Китая, на которых люди скандируют лозунги против жестких антиковидных ограничений и локдаунов. После появления подобные видеоролики быстро удаляются из китайских соцсетей.

    Одна из российских студенток университета Цинхуа в Пекине, являющегося престижнейшим высшим учебным заведением Китая, рассказала, что в воскресенье днем студенты университета устроили протест из-за несогласия с жесткими антиковидными ограничениями.

    Как пишут СМИ, демонстрации в стране начались после того, как десять человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в городе Урумчи. Местные жители считают, что погибшие не смогли покинуть здание из-за строгих антикоронавирусных ограничений.

    Накануне сообщалось, что третий день подряд в Китае фиксируется суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 за весь период пандемии.

    Коментарии (3)
    Украина попросила газ на зиму у США
    В Киеве запросили дополнительные объемы газа на зиму у Соединенных Штатов

    29 ноября 2022, 10:59

    Текст: Александра Юдина

    Компания «Нафтогаз Украины» направила запрос в США на дополнительные объемы газа для зимнего периода, сообщил глава газовой компании Алексей Чернышов.

    В своем Facebook* (запрещен в России) он отметил, что запрашиваемый объем газа является необходимым в нынешней отопительном сезоне. По его словам, Украине этой зимой также понадобятся газовые компрессоры, метанол и оборудование для добычи газа, а также дизельные генераторы, передает ТАСС.

    Ранее Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов. При этом президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Газпром решил законсервировать оборудование на станциях «Славянская» и «Портовая»
    В Газпроме после инцидента со взрывами решили приостановить работу оборудования на станциях «Славянская» и «Портовая»

    28 ноября 2022, 09:09

    Текст: Александра Юдина

    Газпром заявил о намерении законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях «Славянская» и «Портовая», перегоняющих газ в трубопроводы «Северных потоков».

    Таким образом, все оборудование останется на станциях, а в случае необходимости его можно будет ввести в эксплуатацию в кратчайшие сроки, передает «Коммерсант».

    Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были направлены на окончательный разрыв взаимовыгодных энергетических связей Европы с Россией.

    Коментарии (5)
    В Италии пообещали полностью заместить газ из России к 2025 году
    Eni: Российский газ в Италии будет замещен к 2025 году

    28 ноября 2022, 15:57

    Текст: Елизавета Шишкова

    Италия сможет полностью отказаться от газа из России к 2025 году, сейчас топливо удалось заместить на 50%, заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

    Он пояснил, что в Италии начали искать альтернативы российскому газу еще в феврале.

    На данный момент замещена ровно половина из 21–23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

    Дескальци пояснил, что в 2023 году потребность в российском газе в Италии будет на уровне 6–7%.

    Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.

    Коментарии (17)
    Газпром не стал снижать прокачку газа в Молдавию через Украину
    В Газпроме решили не снижать прокачку газа по территории Украины в Молдавию

    28 ноября 2022, 11:44

    Текст: Александра Юдина

    Газпром принял решение не убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранили нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре.

    Так, в заявлении холдинга отмечается, что средства за находящийся на территории Украины газ для Молдавии были получены, в связи и с чем Газпром решил не останавливать перекачку газа ГИС «Суджа». При этом в газовой компании отметили, что Молдавия не впервые нарушает имеющиеся договоренности в блоке оплаты поставок, поэтому Газпром оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.

    Как сообщил председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале, компания перевела аванс за поставки газа в ноябре в размере 21,4 млн долларов, что составило половину стоимости природного газа за ноябрь, согласно представленному инвойсу.

    Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом».

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию.

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    Эксперты объяснили, от чего будут зависеть цены на газ в Евросоюзе
    Эксперты считают, что цены на газ на бирже Евросоюза в ближайшее время будут зависеть от погоды

    27 ноября 2022, 07:59

    Текст: Антон Никитин

    Биржевые цены на газ в Евросоюзе в ближайшее время будут зависеть прежде всего от погоды, считают эксперты.

    Как считает заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов, биржевые цены на газ в Европе в ближайший месяц будут колебаться под воздействием ряда факторов, прежде всего погодных (в большей степени – это температура воздуха и в меньшей степени – наличие достаточной силы ветра для выработки электроэнергии на ветряках и солнечных дней для СЭС в южных регионах), передает РИА «Новости».

    Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит согласился с мнением Колобанова. Смит отметил, что сильные ветра увеличивают выработку энергии ветряками и таким образом уменьшают потребность в производстве электроэнергии, работающей на газе. При этом он подчеркнул, что более важным фактором является температура. Аналитик пояснил, что исторически при каждом понижении на один градус по Цельсию, когда температура опускалась ниже 13 градусов по Цельсию, спрос на газ для отопления повышался на 4%.

    Колобанов также выразил мнение, что на рост цены может повлиять какая-нибудь техногенная авария на инфраструктуре или прекращение прокачки газа через Украину.

    Накануне в ЕК заявили, что никогда не рассматривали запрет импорта газа из России в ЕС.

    Коментарии (564)
    Импорт российского СПГ в Европу вырос на 42%
    Financial Times указала на рост импорта российского СПГ в Европу на 42%
    		    29 ноября 2022, 05:28
    Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    В январе–октябре 2022 года импорт российского сжиженного природного газа в страны Европы вырос на 42%, если сравнивать с тем же периодом 2021 года, пишут СМИ.

    На российский СПГ приходится 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа в европейских государствах за указанный период. Объем поставленного из России СПГ составил рекордные 17,8 млрд кубометров. Главными импортерами стали Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция. По газопроводам Европа получила 62,1 млрд кубометров российского газа.

    В 2021 году страны Европы получили из России 155 млрд кубометров газа. Брюссельский аналитический центр Bruegel заявил о падении в 2022 году поставок по газопроводам из России почти на 80%, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    При этом доля российских поставок СПГ снизилась за три года с 20% до 16% в связи с ростом поставок из США, которые занимают 42% поставок. Третьим в списке идет Катар с 13,7%. В целом страны Европы в 2022 году импортировали на 70% больше СПГ, чем годом ранее – с января по октябрь поступили рекордные 111 млрд кубометров, сообщает аналитическая компания Refinitiv.

    Напомним, европейские компании ведут переговоры о покупке газа на следующие годы. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа.

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    Посол России в КНР заявил о несокрушимости дружбы с Китаем
    Посол России в КНР Моргулов выразил уверенность в несокрушимости дружбы РФ с Китаем
    		    28 ноября 2022, 00:32
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Российско-китайская дружба несокрушима и справится с любыми вызовами, заявил посол России в КНР Игорь Моргулов.

    Глава российской дипмиссии в Китае на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что российско-китайские отношения несокрушимы, дружба двух стран способна справиться с любыми вызовами. Российский дипломат также отметил, что РФ будет содействовать углублению сотрудничества с Китаем во всех сферах, будет прикладывать усилия, чтобы вместе с Китаем противодействовать однополярной гегемонии, сообща отстаивать миропорядок, основанный на международном праве и Уставе ООН, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым заявил, что Россия и Китай не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир и отстаивают миропорядок на основе международного права.

    В начале сентября глава МИД КНР Ван И на встрече с послом России в Пекине Андреем Денисовым заявил, что Россия и Китай в контексте глубокой перестройки и эволюции международных отношений еще больше осознали важность взаимной поддержки.

    Коментарии (2)
    Глава МИД Китая призвал усилить координацию между ШОС и БРИКС
    Глава МИД Китая Ван И призвал усилить координацию между странами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС
    		    28 ноября 2022, 00:58
    Фото: t.me/MID_Russia
    Текст: Антон Никитин

    Китай призывает усилить координацию между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), заявил глава МИД КНР Ван И на встрече в Пекине с послом России в Пекине Игорем Моргуловым.

    Глава МИД Китая призвал усилить координацию и сотрудничество между государствами ШОС и БРИКС, защищать региональный и глобальный мир и стабильность. Ван И также отметил, что Китай будет поддерживать контакты с РФ на высоком уровне, и подчеркнул, что двум странам необходимо оказывать поддержку друг другу в национальном возрождении и развитии, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым заявил, что Россия и Китай не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир и отстаивают миропорядок на основе международного права. В свою очередь посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил о несокрушимости дружбы с Китаем.

    В начале сентября глава МИД КНР Ван И на встрече с послом России в Пекине Андреем Денисовым заявил, что Россия и Китай в контексте глубокой перестройки и эволюции международных отношений еще больше осознали важность взаимной поддержки.

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    Газпром напомнил Молдавии о праве прекратить поставки газа

    28 ноября 2022, 14:39

    Текст: Ольга Иванова

    Газпром в очередной раз напомнил Молдавии о своем праве приостановить или полностью прекратить поставки российского газа при нарушении молдавской стороной обязательств по их оплате, сообщили в компании.

    В Telegram-канале компании обратили внимание на то, что молдавская сторона регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа. Газпром напомнил, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.

    Ранее Газпром принял решение не убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранили нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре.

    Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом».

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию.

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