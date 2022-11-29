Новак допустил строительство дополнительных нефтепроводов в Китай

Новак: Россия допускает строительство дополнительных нефтепроводов в КНР

Россия не исключает строительства новых нефтепроводов в Китай, однако конкретных решений по этому поводу пока нет, заявил вице-премьер России Александр Новак на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

По его словам, такое решение возможно, если будут соответствующие договоренности и интерес, передает ТАСС.

Новак добавил, что до конца 2022 года поставки электроэнергии из России в Китай могут увеличиться на 11%.

По словам вице-премьера, Россия также рассчитывает на участие китайской стороны в комплексе по переработке этансодержащего газа и производства СПГ в Усть-Луге Ленобласти. Кроме того, в перспективе стоит вопрос об организации поставок газа в Китай с этого завода.

Ранее Новак заявил, что Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов, оплата за газ из России уже осуществляется на паритетной основе в рублях и юанях.