В Германии рассказали, как США готовили Украину к конфликту с Россией

Немецкий политик Оскар Лафонтен рассказал, как США готовили Украину к конфликту с Россией

Соединенные Штаты принимали активное участие в расшатывании конфликта на Украине еще с Евромайдана в 2014 году, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По его словам, западное сообщество во главе с США вооружали Украину и систематически подводили Киев к конфликту с Россией. Вследствие этого Украина как бы стала членом НАТО, однако предысторию западные активисты и СМИ специально игнорируют, передает РИА «Новости».

Лафонтен добавил, что при этом Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между ЕС и Россией и занять лидерские позиции, выгнав с пьедестала Германию. Таким образом, по его словам, США могут теперь определять политику стран ЕС.

Лафонтен добавил, что США продают «грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает».

При этом он заметил, что Вашингтону не удалось в полной мере осуществить планы против России.

«Есть ощущение, что США уже осознают, что обломали зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружений на Украину, отправку большого количества военных советников, оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем», – сказал он.

В заключение Лафонтен отметил, что антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.

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