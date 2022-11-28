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Польша и Прибалтика не дали ЕС договориться по ценам на российскую нефть
Reuters сообщило об отказе Польши и Прибалтики соглашаться на предложения по лимиту цен на российскую нефть в рамках ЕС
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Представители правительств стран Евросоюза не смогли договориться по вопросу лимита цен на российскую нефть, достичь соглашения мешает позиция Польши и Прибалтики, сообщили дипломаты.
Один из дипломатов сообщил, что соглашение не достигнуто, хотя «юридические тексты» согласованы. Как пояснил дипломат, Польша отказывается соглашаться с предложенным уровнем цен, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Как сообщают дипломаты, также слишком высоким лимит цен считают страны Прибалтики. Обсуждалась возможность установления потолка на уровне 62 доллара за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, предложения внутри ЕС по лимиту цен на российскую нефть варьируются от 30 долларов от Польши до 70 долларов от Греции. Венгрия выступает вообще против каких-либо ограничений.
Захарова резко ответила депутату из Латвии на слова о русской нации
Захарова назвала «нацистским уродцем» депутата из Латвии, заявившего, что русской нации нет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «нацистским уродцем» латвийского депутата Александра Кирштейнса, заявившего, что русской нации не существует.
«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Кирштейнс ранее написал в своем Twitter (сеть заблокирована в РФ), что русской нации не существует, «а сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».
Ранее Захарова заявила, что лидеры стран Европы проводимой политикой подтолкнули Евросоюз к энергетическому коллапсу.
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В Германии рассказали, как США готовили Украину к конфликту с Россией
Немецкий политик Оскар Лафонтен рассказал, как США готовили Украину к конфликту с Россией
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Соединенные Штаты принимали активное участие в расшатывании конфликта на Украине еще с Евромайдана в 2014 году, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По его словам, западное сообщество во главе с США вооружали Украину и систематически подводили Киев к конфликту с Россией. Вследствие этого Украина как бы стала членом НАТО, однако предысторию западные активисты и СМИ специально игнорируют, передает РИА «Новости».
Лафонтен добавил, что при этом Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между ЕС и Россией и занять лидерские позиции, выгнав с пьедестала Германию. Таким образом, по его словам, США могут теперь определять политику стран ЕС.
Лафонтен добавил, что США продают «грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает».
При этом он заметил, что Вашингтону не удалось в полной мере осуществить планы против России.
«Есть ощущение, что США уже осознают, что обломали зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружений на Украину, отправку большого количества военных советников, оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем», – сказал он.
В заключение Лафонтен отметил, что антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
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Шольц рассказал о своей последней встрече с Путиным
Шольц: Путин в разговоре чередовал русский и немецкий языки
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Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в ходе переговоров президент России Владимир Путин иногда переходил с русского языка на немецкий.
Как рассказал Шольц в интервью изданию Focus, Путин чередует немецкий и русский языки, при этом познания самого Шольца в русском ограничены восьмичасовым курсом языка в школе, передает РИА «Новости». Так канцлер ответил на вопрос про его последнюю очную встречу с Путиным, которая состоялась в феврале в ходе визита главы правительства ФРГ в Москву.
При этом канцлер Германии подчеркнул, что его сентябрьский телефонный разговор с президентом России был последним. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», – констатировал он.
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков
заявил, что сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России.
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Немцев предупредили о резком повышении цен на электроэнергию
Spiegel: Новый 2023 год для многих немцев начнется с резкого повышения цен на электроэнергию
Немцам в новом году предстоит столкнуться с массовым и резким повышением цен на электроэнергию, говорится в статье Spiegel.
В публикации отмечается, что в Германии новый год начнется с массового повышения цен на электроэнергию, а немцам предстоит столкнуться с «высокими рыночными ценами». В качестве примера издание приводит ситуацию в Кельне, где с января поставщик электроэнергии Rheinenergie повысит плату за киловатт-час более чем в два раза.
В статье отмечается, что стимул к экономии должно дать то, что при росте потребления клиент платит «обычную договорную» цену, передает РИА «Новости».
Спровоцированный конфликтом на Украине энергетический кризис в Европе заставляет все больше и больше поставщиков электричества переложить рост оптовых цен на конечных потребителей, резюмирует издание.
Ранее официальный представитель МИД Захарова обвинила лидеров стран Европы в подталкивании ЕС к энергетическому коллапсу.
Накануне немецкие СМИ опубликовали предупреждение, что в условиях энергетического кризиса бизнес-модель ФРГ испытывает огромные трудности, многие компании задумались о переносе производств в другие страны.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.
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Европе предрекли «смертоносные» последствия противостояния США и Китая
Politico: Курс США на сдерживание Китая грозит Европе экономической катастрофой со «смертоносными» последствиями
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Курс президента США Джо Байдена на сдерживание Китая на фоне энергетического кризиса грозит Европе экономической катастрофой со «смертоносными» последствиями, выразил мнение Николас Винокур в статье для Politico.
В публикации говорится, что администрация Байдена постоянно застает своими решениями Европу врасплох – от неожиданного вывода войск США из Афганистана до конфликта между членами НАТО из-за продажи подводных лодок Австралии (AUKUS) и, теперь, усиливающихся разногласий по поводу «Акта сокращения инфляции», предлагающего налоговые льготы и субсидии «зеленым» американским предприятиям, передает РИА «Новости».
Как отмечает автор статьи, европейцы обеспокоены поведением Соединенных Штатов, которые не только не советуются с союзниками в Европе, но и иногда даже не информируют их о своих планах.
По мнению обозревателя, в основе политики Белого дома лежит «вежливое безразличие» к Европе, а основной целью является противостояние с Китаем.
Более того, как говорится в публикации, в ЕС считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы, Байден заботится исключительно об интересах США, а Европе остается только страдать «из-за пропущенных сигналов и несправедливости».
Кроме того, автор материала выражает опасения, что американский законопроект по декарбонизации экономики, который должен позволить Вашингтону оторваться от Пекина, потенциально может превратиться в катастрофу для Европы, в то время как некоторые европейские страны на фоне энергетического кризиса уже находятся на грани коллапса.
Накануне в Китае обратили внимание, что возможное ограничение цен на нефть из России навредит не только Москве, но также и Брюсселю, а выгоды из этого извлечет Вашингтон.
В тот же день официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила лидеров стран Европы в провоцировании энергоколлапса в ЕС.
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Мировые цены на нефть резко упали
Цены нефтяной марки Brent на Лондонской бирже опустилась ниже 82 долларов
Стоимость январского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 82 долларов за баррель впервые с 11 января этого года.
По данным на 4.41 по Москве стоимость марки Brent опускалась до 81,41 доллара за баррель. К 4.43 она торговалась на уровне 81,25 доллара за баррель (-2,86%). В то же время январские фьючерсы марки WTI с поставкой снижались на 3,00%, достигая 73,9 доллара за баррель, передает ТАСС.
В прошлую пятницу мировые цены на нефть несколько выросли на фоне планов ЕС ввести «потолок цен» на нефть из России и ситуации с коронавирусом в Китае, при этом аналитики отмечали, что в целом «рынок нерешителен».
В Китае объяснили ЕС, кому выгодно введение потолка цен на нефть из России
Global Times: Введение потолка цен на российскую нефть выгодно только США
Возможное ограничение цен на нефть из России навредит не только Москве, но также и Брюсселю, выгоды из этого извлечет только Вашингтон, пишут китайские СМИ.
Европейские страны, вводящие потолок цен на российскую нефть, все больше осознают, что США уговаривают ЕС вводить меры против России для увеличения прибыли и выгоды для Вашингтона, пишет профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в статье для газеты Global Times.
Автор публикации называет «предсказуемыми» разногласия по вопросу ограничений цен в государствах ЕС, передает РИА «Новости».
По его оценке, введение лимита цен на нефть из России навредит не только Евросоюзу, уже столкнувшемуся с энергокризисом, но и вызовет хаос на мировом энергорынке.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала споры внутри ЕС из-за российской нефти.
Захарова высмеяла слова Дуды о ракетах на польской территории
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление польского президента Анджея Дуды о том, что в республике не обнаружили остатков второй ракеты.
В своем Telegram-канале Захарова привела заявление Дуды о том, что сначала была информация о падении двух ракет в Пшеводуве, однако в процессе следственных действий остатки второй ракеты в Польше не были обнаружены. «Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины», – заявил Дуда.
По мнению Захаровой, вот так потом и натовцы скажут, что «Зеленский не обнаружен». «Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее власти Украины признали принадлежность ВСУ обломков ракеты, найденных на территории Польши.
Захарова заявила о сохранении Европы «как цивилизации» в России, а не в ЕС
Захарова: Европа как цивилизация сохранилась в России, в ЕС осталась только географическая привязка
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В ЕС от Европы осталась только географическая привязка к континенту, европейская традиция там уничтожена, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя предложение ЕС к Сербии «не продолжать свой европейский путь», если та не хочет признать независимость Косово и ввести санкции против России, Захарова заявила в Telegram: «Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы?».
Захарова считает, что в ЕС от Европы есть только «географическая привязка к континенту», а вот «как цивилизация» Европа сохранилась именно в России. В ЕС же европейская традиция уничтожена. Она подчеркнула, что в ЕС извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности, идеалы гуманизма.
Напомним, премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что представители Евросоюза заявили Белграду о необходимости признать независимость Косово, а также ввести санкции против России ради возможности вступить в ЕС. При этом от Сербии одновременно требуют отказаться от территорий и объясняют санкции к России нарушением территориальной целостности Украины.
Премьер Польши предупредил о проигрыше Европы в случае победы России на Украине
Премьер Польши Моравецкий заявил, что вся Европа проиграет, если на Украине победит Россия
Если Россия одержит победу на Украине, то проиграет вся Европа, поэтому сегодня нельзя медлить с помощью, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев.
По словам Моравецкого, исход может быть только один: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа, пишет издание wpn.pl.
Он заявил, что Польша поддерживает Украину, потому что считает ее стороной свободы, а в Европе слишком поздно заметили угрозу со стороны России, поэтому медлить с оказанием помощи нельзя.
Ранее сообщалось, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий прибыл в Киев, где возложил венок к памятнику жертв голодомора.
Отношения Украины и Польши осложнились после того, как 15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета. В результате погибли два человека. В среду президент Польши Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины. Власти США выразили уверенность в точности выводов властей Польши.
По данным Минобороны России, ракета была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны С-300.
Власти Польши оценили возможность военного столкновения с Россией
В Польше назвали маловероятной возможность военного столкновения с Россией
Признаков подготовки России к нападению на Польшу нет, заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
Сигналов к тому, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши нет, рассказал он в интервью газете Il Messaggero. В республике считают, что попытки России затронуть территорию члена НАТО маловероятны.
Жарын при этом считает, что географическое положение и поддержка киевских властей делают страну мишенью для гибридных угроз со стороны Москвы, передает РИА «Новости».
Также он подчеркнул, что на данный момент нет предпосылок для установления мира на Украине, конфликт может длиться годами, но с возможными стратегическими перерывами.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев заявил, что, если Россия одержит победу на Украине, то проиграет вся Европа, поэтому сегодня нельзя медлить с помощью.
Качиньский: Германия не будет сбивать летящие в Польшу российские ракеты
Глава правящей партии Польши Качиньский заявил, что ФРГ не будет сбивать летящие в Польшу ракеты РФ
Немецкие военные не будут сбивать российские ракеты, которые могут лететь в Польшу, заявил председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в Варшаве.
Качиньский отметил, что если Польша будет иметь дело со случайным происшествием, как с украинской ракетой, то есть вероятность, что будет возможным какое-то вмешательство со стороны Германии, хотя его успешность с технической точки зрения – минимальная, передает РИА «Новости»
Он добавил, если это будут российские ракеты, то позиция Германии не дает оснований считать, что она решится стрелять в российские ракеты.
Накануне пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что признаков подготовки России к нападению на Польшу нет.
Ранее польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка. Позже ВСУ признали принадлежность упавших в Польше обломков ракеты Украине.
Эксперты объяснили, от чего будут зависеть цены на газ в Евросоюзе
Эксперты считают, что цены на газ на бирже Евросоюза в ближайшее время будут зависеть от погоды
Биржевые цены на газ в Евросоюзе в ближайшее время будут зависеть прежде всего от погоды, считают эксперты.
Как считает заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов, биржевые цены на газ в Европе в ближайший месяц будут колебаться под воздействием ряда факторов, прежде всего погодных (в большей степени – это температура воздуха и в меньшей степени – наличие достаточной силы ветра для выработки электроэнергии на ветряках и солнечных дней для СЭС в южных регионах), передает РИА «Новости».
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит согласился с мнением Колобанова. Смит отметил, что сильные ветра увеличивают выработку энергии ветряками и таким образом уменьшают потребность в производстве электроэнергии, работающей на газе. При этом он подчеркнул, что более важным фактором является температура. Аналитик пояснил, что исторически при каждом понижении на один градус по Цельсию, когда температура опускалась ниже 13 градусов по Цельсию, спрос на газ для отопления повышался на 4%.
Колобанов также выразил мнение, что на рост цены может повлиять какая-нибудь техногенная авария на инфраструктуре или прекращение прокачки газа через Украину.
Накануне в ЕК заявили, что никогда не рассматривали запрет импорта газа из России в ЕС.
Захарова обвинила лидеров стран ЕС в провоцировании энергоколлапса
Официальный представитель МИД Захарова обвинила лидеров стран Европы в подталкивании ЕС к энергетическому коллапсу
Лидеры стран Европы проводимой политикой подтолкнули Евросоюз к энергетическому коллапсу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.
Захарова подчеркнула, что именно лидеры европейских стран пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу. Официальный представитель МИД РФ с иронией отметила, что теперь лидерам европейских стран осталось убедить своих граждан, что это в их же интересах. Дипломат назвала происходящее проверкой на демократию, передает ТАСС.
По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, европейские политики «хорошо поработали» в энергетической сфере, в частности в истории со взрывом на нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат подчеркнула, что речь идет о Балтийском море, той сфере, которая контролируется странами НАТО, зоной их ответственности. Захарова обратила внимание, что страны Запада признали этот инцидент терактом, но призвали не торопиться с выводами, чего они не придерживаются, когда «есть заказ на обвинение России».
Ранее в субботу немецкие СМИ опубликовали предупреждение представителей экономики Германии о том, что в условиях энергетического кризиса бизнес-модель ФРГ испытывает огромные трудности, многие компании задумались о переносе производств в другие страны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.
СМИ: Санкции не повлияли на объем экспорта нефти из России
Россия увеличила поставки нефти в Китай, Индию и Турцию по сравнению с началом года
После переориентации ЕС на Азию явных признаков сокращения российских продаж не наблюдается, Россия увеличила поставки нефти в Китай, Индию и Турцию, сообщает Bloomberg.
Издание сообщает, что в феврале средний объем торговли составлял 2,6 млн баррелей, а в последние дни этот показатель даже вырос до 2,89 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg.
Уточняется, что Россия увеличила поставки в Китай, Индию и Турцию по сравнению даже с началом года, объемы на нефтетанкерах выросли в три с половиной раза по сравнению с объемом поставок за четыре недели непосредственно перед началом спецоперации на Украине.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала споры внутри ЕС из-за российской нефти.