ОНФ и «Мы вместе» решили в прямых эфирах оказывать помощь участникам СВО

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с всероссийским движением «Мы вместе» запускает ежедневные прямые эфиры, во время которых волонтеры будут принимать звонки нуждающихся в помощи военных, участвующих в спецоперации на Украине, а также их семей, показывать, как решаются проблемы.

На первом этапе стрим будет транслироваться в социальных сетях Народного фронта с 14.00 до 16.00 мск каждый день, однако затем планируется сделать вещание круглосуточным, сообщает ТАСС.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов напомнил, что с начала спецоперации заработала горячая линия «Мы вместе», которая на данный момент принимает по 1,5 тыс. вопросов в день. По его словам, большое количество вопросов в последнее время касались ошибочной мобилизации.

В стримах будет информация не только для тех, кто нуждается в помощи, но и для желающих помочь участникам спецоперации и гражданам новых российских регионов.