Путин призвал «сдирать с чиновников корку безразличия»

Политологи назвали методы защиты россиян от насаждаемых Западом антиценностей

Россиянам Запад пытается навязать антиценности и антикультуру, хочет заставить отказаться их от страны, веры, и пола, чтобы люди забыли о своих идеалах и утратили связь с корнями. О том, как этому противостоять и сохранить России свой культурный код, обсудили в четверг участники дискуссии о традиционных ценностях как основе российского общества.

«Разрушение ценностного ментального суверенитета – это такое же оружие международной конкуренции, как пушки и деньги. Это выгодно нашим международным оппонентам, Западу и США... А победит в этой конкуренции тот, кто сумеет сохранить сплоченность общества на базе общих ценностей и смыслов, не допустив внутреннего раскола», – сказал проректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Вячеслав Сутырин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Традиционные ценности как основа российского общества».

Сутырин подчеркнул, что недруги России стараются «изменить культурный цивилизационный код так, чтобы люди забыли о своих идеалах, утратили связь с корнями». Борьба, добавил он, идет в первую очередь за молодежь, «которая хочет почувствовать свою значимость, объявив себя несправедливой жертвой общества или государства».

«Речь идет об отказе от базовых ориентиров, от страны, веры, от пола, от собственного «я». Продукт, который получается в итоге – это идеальный для манипуляций объект для строительства глобального тоталитарного общества», – добавил проректор ГАУГН.

По мнению Сутырина, традиционные ценности – «это не попытка вернуться в прошлое, а попытка не утратить адекватную человеческую природу и на ее основании строить свое будущее».

Политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты Москвы Александр Асафов, который выступил модератором дискуссии, напомнил, что 9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». «В тексте документа отражены многие позиции, которые были выработаны в том числе на форуме рабочей группы «ДНК России», – напомнил политолог.

По его словам, во времена президентства Бориса Ельцина максима про обогащение «заменила людям все высокие смыслы». Нарушились веками складывающиеся социально-общественные связи. «Но после всенародного голосования по поправкам в Конституцию и после принятия новой редакции Стратегии национальной безопасности указом президента были впервые введены в доктринальные документы понятия духовно-нравственных ценностей, а их сохранение и укрепление было зафиксировано в качестве национального приоритета», – напомнил Асафов.

Эксперт особо подчеркнул, что Основы «прямо артикулируют нынешнее геополитическое противостояние», которое включает в себя и специальную военную операцию (СВО). «Это в первую очередь борьба идей и борьба за умы молодых поколений, за образ будущего», – пояснил Асафов, добавив, что у нас на глазах рождается «консервативный интернационал, когда разные культуры, общества, религии готовы жить в симфонии многообразия, но на консервативных ценностных подходах».

Член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин считает, что традиционные ценности позволяют молодежи «осознать себя в историческом контуре». Молодые люди не «ассоциируют традиционные ценности с некой прерогативной исключительно старшего поколения». Подписанный президентом указ об Основах «делает молодежь соавторами и ключевыми бенефициарами в вопросе их фактической реализации».

«Наметившиеся трансформации в обществе не спровоцировали, вопреки ожиданиям, деструктивную протестную волну среди представителей поколения Z», – отметил политолог. По его словам, ставка на традиционный, умеренно консервативный курс отражает внутреннее состояние большинства россиян. «В сложившихся условиях именно традиционные ценности создают чувство опоры и образ будущего. В этом заключается принципиальная разница между тем, что предлагаем мы и тем, что пропагандируют на Западе», – указал Гераскин.

В свою очередь аналитик ЭИСИ, политический социолог, член Изборского клуба Сергей Баранов напомнил, что «борьба за ценности касается каждой семьи». «Эти ценности человеческой души, жизни как духовной субстанции. Это ценности веры, это ценности наследия, рода... Есть соборные ценности, коллектива, понимания, что помимо индивидуального человека есть мнения других людей, государства – это то, что объединяет нас», – пояснил Баранов.

Философ назвал традиционные ценности инструментом политики «по сохранению общества и человека». «Если не поставить в основу духовные ценности, то они будут превращаться в нигилизм», – считает Баранов. Социолог убежден, что России пытаются навязать антиценности – «ценности ликвидации традиционной личности».

«Но если мы не заинтересуем данной темой СМИ – это все сведется к работе для галочки, имитации бурной деятельности», – предупредил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он не исключает, что если какие-то издания начнут выпускать «унылые релизы, набивающие оскомину», то в таком случае произойдет «обратный эффект». Он добавил, что последние полгода находился на освобожденных территориях и хорошо изучил приемы информационных войск противника. «Мы можем взять на вооружение проекты тотальных телемарафонов и нулевую толерантность к тем, кто не разделяет ценности нашей страны. Мы должны это вводить, потому что альтернативы никакой нет», – пояснил член ОП.

В то же время политолог Александр Рудаков особо отметил роль традиционных в России религиозных конфессий в сохранении ценностей. «Они являются историческим источником тех ценностей, которые актуальны и значимы для нас. Представители традиционных религий констатируют приверженность этическим принципам, на которых они базируются. Несмотря на различные представления о Боге, посмертном пути человека, представители российских традиционных религий едины в том, что у них общие представления о добре и зле», – сказал Рудаков.

«В Основах предусмотрено участие представителей традиционных религий и других религиозных объединений в реализации госполитики по укреплению традиционных ценностей. В данном случае деятельность религиозных организаций будет носить общественно значимый характер», – полагает эксперт.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко предупредил, что либеральное отношение к традиционным ценностям приводило к разрушению института семьи, как это случилось во Франции, где в начале нулевых были введены гражданские договоры солидарности (ПАКС) в качестве альтернативы традиционному браку. В итоге в стране уже к середине двухтысячных были узаконены однополые браки. «С институтом семьи и брака ни в коем случае нельзя играть», – предупредил Рыбальченко.

Он убежден, что только традиционные ценности могут привести к сбережению и приумножению народа. «Если строить семью на базовых ценностях, то в конечном счете мы придем к тому образу будущего нашей страны, о котором говорит наш президент, когда он сформировал национальную идею о том, что в семье должны воспитываться трое, четверо и более детей», – указал Рыбальченко.

Политолог, секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» по вопросам просвещения и образования Александр Казаков назвал президентский указ об утверждении Основ «нашим оружием в той борьбе, которую мы начали 24 февраля этого года». «Традиционные ценности – это самая широкая объединительная база, фундамент. На них можно построить не только идеологию, но и образ будущего, которое мы хотим. Мы хотим нормальной жизни. А норма – это то, за что уже надо бороться и даже воевать», – считает Казаков.