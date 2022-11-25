Меркель рассказала о последней попытке организовать переговоры с Путиным

Меркель попыталась перед уходом с поста канцлера Германии вместе с Макроном организовать переговоры с Путиным

Ангела Меркель сообщила, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном хотела наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным, но «кое-кто возражал» против этой инициативы.

Меркель заявила, что ее не удивило решение России провести спецоперацию на Украине. По ее словам, Минские соглашения оказались подорваны. Меркель сообщила, что летом 2021 года после встречи президентов России и США она вместе с Макроном собиралась «установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС».

Как заявила Меркель, «кое-кто возражал» против этой идеи, а у нее не осталось сил продвигать данную инициативу. «Ведь все знали: «Осенью она уже уйдет», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Меркель сказала, что продолжила бы добиваться встречи с Путиным, если бы осталась у власти. Однако во время прощального визита в Москву она почувствовала, что ее время прошло: «C точки зрения внешней политики я под конец не продвинулась ни на миллиметр дальше в том, что мы пробовали делать снова и снова». Меркель пояснила, что речь идет не только об Украине, но и о ситуации вокруг Приднестровья, Грузии и Абхазии, Сирии, Ливии. По ее словам, «пришло время для нового подхода».

При этом Меркель довольна тем, что через Минские соглашения дала Украине время подготовиться.

Напомним, летом Меркель заявила, что ее уход с поста канцлера могла оказаться одной из причин российской спецоперации на Украине. По ее словам, Путин охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.