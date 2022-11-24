В «Единой России» назвали число отремонтированных школ в регионах

В 75 регионах отремонтировано 1100 школ по программе «Единой России» и Минпросвещения в 2022 году. В планах на следующий год – отремонтировать еще более 1,5 тысяч образовательных учреждений, сообщила пресс-служба ЕР.

Итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном ВКС «Единой России» и Минпросвещения, который прошел при участии депутатов, закрепленных за объектами, и представителей родительских штабов в регионах, говорится на сайте партии.

«Уже 1100 заданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства – 15 млрд рублей – были отремонтированы еще 600 школ. Отдельно хотел бы отметить Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где в пяти зданиях школ не завершены капитальные ремонты. Прошу депутатов, определенных «Единой Россией» кураторами этих объектов, проконтролировать завершение ремонтных работ на этих объектах», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов, открывая совещание.

В свою очередь, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что отставание от выполнения показателей программы есть еще в нескольких регионах.

«Оно будет в ближайшее время наверстано. Это Забайкальский край, Курская, Новосибирская и Псковская области. По каждому объекту в этих регионах закрепленные депутаты в ручном режиме ведут работу», – сказал он.

Турчак обратился к Сергею Кравцову с просьбой составить реестр подрядчиков, которые не справились с выполнением программы и нарушили сроки сдачи объектов, чтобы впредь не допускать их к конкурсным процедурам.

Также секретарь Генсовета отметил, что в следующем году будет отремонтировано более 1,5 тыс. школ по всей стране. Соответствующее финансирование «Единая Россия» заложила в федеральном бюджете. В рамках региональных бюджетов будет предусмотрено софинансирование программы.

Участие в сборе заявок на капремонт школ примут и новые территории – соответствующее поручение секретарь Генсовета дал региональным отделениям «Единой России» в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Здания школ на этих территориях долгие годы не ремонтировались даже косметически, а с начала СВО многие из них пострадали от обстрелов ВСУ.

Также по инициативе «Единой России» со следующего года сэкономленные бюджетные средства могут быть направлены на дополнительные капремонты школ. Поправки в Бюджетный кодекс, которые уже приняты, дают право правительству по ходатайствам регионов перенаправлять такие средства.

«С 1 января такая возможность у правительства появится. Но это право, а не обязанность. И за это право нужно будет еще побороться. Это большая совместная работа, которой мы будем заниматься», – сказал секретарь Генсовета партии.

Кравцов подчеркнул, что программа капремонта школ стала действительно народной. «Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах. Такой программы нет ни в одной стране мира», – сказал министр.

Он подчеркнул, что Минпросвещения ощущает реальную поддержку «Единой России» в реализации проекта.

В заключение секретарь Генсовета «Единой России» предложил в конце года заслушать регионы, которые не выполнили работы по капремонту в установленные сроки и находятся в «красной» зоне.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу и была инициирована Президентом на Съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приемки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.