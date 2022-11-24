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В «Единой России» назвали число отремонтированных школ в регионах
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В 75 регионах отремонтировано 1100 школ по программе «Единой России» и Минпросвещения в 2022 году. В планах на следующий год – отремонтировать еще более 1,5 тысяч образовательных учреждений, сообщила пресс-служба ЕР.
Итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном ВКС «Единой России» и Минпросвещения, который прошел при участии депутатов, закрепленных за объектами, и представителей родительских штабов в регионах, говорится на сайте партии.
«Уже 1100 заданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства – 15 млрд рублей – были отремонтированы еще 600 школ. Отдельно хотел бы отметить Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где в пяти зданиях школ не завершены капитальные ремонты. Прошу депутатов, определенных «Единой Россией» кураторами этих объектов, проконтролировать завершение ремонтных работ на этих объектах», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов, открывая совещание.
В свою очередь, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что отставание от выполнения показателей программы есть еще в нескольких регионах.
«Оно будет в ближайшее время наверстано. Это Забайкальский край, Курская, Новосибирская и Псковская области. По каждому объекту в этих регионах закрепленные депутаты в ручном режиме ведут работу», – сказал он.
Турчак обратился к Сергею Кравцову с просьбой составить реестр подрядчиков, которые не справились с выполнением программы и нарушили сроки сдачи объектов, чтобы впредь не допускать их к конкурсным процедурам.
Также секретарь Генсовета отметил, что в следующем году будет отремонтировано более 1,5 тыс. школ по всей стране. Соответствующее финансирование «Единая Россия» заложила в федеральном бюджете. В рамках региональных бюджетов будет предусмотрено софинансирование программы.
Участие в сборе заявок на капремонт школ примут и новые территории – соответствующее поручение секретарь Генсовета дал региональным отделениям «Единой России» в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Здания школ на этих территориях долгие годы не ремонтировались даже косметически, а с начала СВО многие из них пострадали от обстрелов ВСУ.
Также по инициативе «Единой России» со следующего года сэкономленные бюджетные средства могут быть направлены на дополнительные капремонты школ. Поправки в Бюджетный кодекс, которые уже приняты, дают право правительству по ходатайствам регионов перенаправлять такие средства.
«С 1 января такая возможность у правительства появится. Но это право, а не обязанность. И за это право нужно будет еще побороться. Это большая совместная работа, которой мы будем заниматься», – сказал секретарь Генсовета партии.
Кравцов подчеркнул, что программа капремонта школ стала действительно народной. «Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах. Такой программы нет ни в одной стране мира», – сказал министр.
Он подчеркнул, что Минпросвещения ощущает реальную поддержку «Единой России» в реализации проекта.
В заключение секретарь Генсовета «Единой России» предложил в конце года заслушать регионы, которые не выполнили работы по капремонту в установленные сроки и находятся в «красной» зоне.
Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу и была инициирована Президентом на Съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приемки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.
Названа стоимость нового автомобиля «Москвич»
Новый автомобиль «Москвич 3» может стоить от 1,6 млн до 2 млн рублей без учета скидки по программе льготного автокредитования, сообщил источник на авторынке.
При этом другой источник ТАСС пояснил, что окончательно стоимость машины пока не утверждена.
В пресс-службе «Москвича» заявили, что пока цена не раскрывается.
Напомним, 23 ноября завод «Москвич» возобновил работу: на предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич 3».
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что машины под брендом «Москвич» рассчитывают включить в государственную программу поддержки спроса.
Захарова уличила главу МИД ФРГ в незнании географии
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Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку, когда в своей речи предлагала задуматься о том, какими будут в ближайшие годы последствия для страны, «которая находится за сотни тысяч километров», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Длина окружности Земли по меридиану или по экватору – примерно 40 тыс. километров. Так что, возможно, речь идет о Луне. До нее от Земли как раз почти 400 тыс. километров», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также добавила, что «это серьезная заявка на соперничество с Лиз Трасс. Неудивительно, Анна/Лена Бербок тоже училась в Англии – в 2005 году она получила степень магистра международного публичного права в Лондонской школе экономики и прошла стажировку в Британском институте международного и сравнительного права. Британское образование – это, конечно, нечто».
Ранее Бербок заявила, что «сегодня наступил момент, когда мы все должны честно спросить себя: какими будут в ближайшие годы последствия для моей страны? Но вместе с тем: какими будут последствия для страны со мной по соседству или для страны, которая находится за сотни тысяч километров?»
Напомним, в Сети раскритиковали заявление Бербок о том, что президент России Владимир Путин «упускает шанс» остановить конфликт на Украине.
В России оценили демарш Пашиняна на саммите ОДКБ
Политолог Ткаченко: Пашинян пытается шантажировать Москву излишними требованиями по конфликту с Баку
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Пожелания Еревана в части конфликта с Азербайджаном были восприняты Россией как излишние, поэтому Никол Пашинян прибегнул к шантажу. Это ярко иллюстрирует положение дел в ОДКБ, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее премьер-министр Армении отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам саммита организации.
«Видя решение Никола Пашиняна, можно с уверенностью сказать, что внутри ОДКБ есть нерешаемые проблемы, которые в будущем могут осложнить работу организации. Но скоропалительных выводов о распаде структуры я бы делать не стал», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Дело в том, что фактически Армения попыталась шантажировать Россию своим поведением в ОДКБ. В частности, Пашинян хотел, чтобы мы присоединились к политическим заявлениям, за которыми могли последовать реальные действия в области обороны. Москва пока на такое не готова, считая, что переговорный процесс идет, и мы играем в нем немалую роль», – продолжил собеседник.
Политолог также отметил, что «ОДКБ показала себя достаточно успешно лишь раз – в Казахстане, когда угроза со стороны террористического подполья была крайне серьезной». «То, что мы видим в ОДКБ, – яркий пример многополярности. Понятно, что Пашинян, действуя таким образом, дает понять Москве, что в крайнем случае он готов обратиться за поддержкой к Франции или США. Но Россия такой шантаж может пропускать мимо ушей, потому что у нас и так не очень хорошие отношения с Парижем и Вашингтоном», – пояснил он.
«Как показывает практика, политический союз с тем или иным государством не гарантирует, что этот партнер всегда будет учитывать позицию России в каком-то вопросе. Так было со спецоперацией на Украине, которую Армения не поддержала. Кроме того, союзничество не означает, что оппонент не станет играть на противоречиях Москвы и Запада. Достаточно противоречий и в наших отношениях с Баку», – заключил Ткаченко.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам саммита организации. Кроме того, по словам пресс-секретаря российского презинета Дмитрий Пескова, в Ереване навали декларацию «фиаско».
В заключительной речи на саммите ОДКБ Пашинян заявил, что отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ Организации Договора о коллективной безопасности от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это в свою очередь противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ.
Пашинян выразил мнение, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан. В связи с этим премьер-министр Армении заявил о неготовности подписать документ в предложенном виде. Пашинян также заявил, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал теоретический развал ОДКБ трагедией для других членов организации. «Если ОДКБ развалится, это будет прежде всего для Кыргызстана, Таджикистана, да и Казахстана большей трагедией, нежели для Беларуси и России. Давайте в это трудное время не будем рушить то, что мы создавали», – призвал Лукашенко.
Накануне президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ОДКБ выразил надежду на заключение мирного договора между Баку и Ереваном. В тот же день пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Армения останется в ОДКБ.
Ранее газете ВЗГЛЯД разбиралась, что необходимо изменить в рамках ОДКБ, чтобы организация могла в полной мере составить конкуренцию НАТО.
Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ
Премьер-министр Армении Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам саммита организации.
В заключительной речи на саммите ОДКБ Пашинян заявил, что отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ Организации Договора о коллективной безопасности от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении, что противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ, передает ТАСС.
Пашинян выразил мнение, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан. В связи с этим премьер-министр Армении заявил о неготовности подписать документ в предложенном виде. Пашинян также заявил, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении.
Накануне президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ОДКБ выразил надежду на заключение мирного договора между Баку и Ереваном. В тот же день пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Армения останется в ОДКБ.
Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины
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По распоряжению офиса Владимира Зеленского, мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом рассказал представитель российских силовых структур в Херсонской области.
По словам источника, сославшегося на информацию агента в ВСУ, поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, тогда как во Львове – 30, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, передает РИА «Новости».
По его словам, таким образом режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, пытается избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов востока и юга Украины для заселения освободившейся земли переселенцами с Западной Украины.
Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания.
Главу миссии Украины в ООН Кислицу осудили за неприличный жест в адрес России
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и ряд дипломатов из других стран осмеял пытавшегося оскорбить Россию неприличным жестом представителя украинской миссии Сергея Кислицу.
На пост Кислицы, где он отметил, какое для него наказание «выслушивать Россию», Полянский подчеркнул, что это действительно «видный дипломат», а также высокопоставленный сотрудник украинской внешнеполитической службы, добавив при этом «без комментариев», передает РИА «Новости».
Дипломаты других стран также возмутились поведением Кислицы.
Представитель другого постпредства заметил, что выпад политика «за гранью всего!»
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в свою очередь отметил, что такое поведение неприемлемо, и задался вопросом, какой он «к черту» дипломат.
Кроме того, еще несколько представителей из других миссий не пожелали раскрыть имен, но заверили, что такой выпад считают неприемлемым.
Более того, под постом Кислицы незамедлительно посыпались язвительные комментарии пользователей.
Так, Lavoie Alina заметила, что размещение такого фото является «вопросом культуры».
Другие комментаторы заметили, что «экстраординарные времена требуют экстраординарных мер», отметили «нулевой уровень дипломатии» и емко охарактеризовали пост Кислицы – «какое дерьмо».
Пользователь Fredx3 предположил, что дипломат идентифицирует себя как «гот или мальчик-металлист, родители которого развелись и теперь он разозлился, потерял контроль над собой».
Накануне в Совбезе завершилось запрошенное Киевом заседание по Украине. После встречи Кислица выложил в своем Twitter (запрещен в России) комментарий о том, что выслушивать дипломата из Москвы является «одной из самых ужасных его обязанностей». Более того, дипломат сопроводил запись собственной фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского правительства, делает неприличный жест рукой.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
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На Украине подавляющее большинство потребителей остались без света
Минэнерго Украины: Подавляющее большинство потребителей остались без света
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На Украине большая часть потребителей электроэнергии осталась без света, а большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС обесточены, сообщило Министерство энергетики Украины.
В Минэнерго пояснили, что происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение. Отмечается, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления системы, сообщает ТАСС.
В министерстве сообщили, что в среду оказались «временно обесточены все отечественные АЭС, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены и объекты электропередачи». В ведомстве не уточнили, сколько времени потребуется для восстановления света.
Ранее украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены. По данным компании «Укрэнерго», во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. Украинские СМИ сообщают об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС.
Ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве были слышны взрывы.
Власти Украины также сообщали, что более 30 объектов инфраструктуры страны были повреждены 15 ноября в результате российских ударов. Конкретно масштабный сбой в подаче электричества произошел после нескольких взрывов во Львове.
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по трем направлениям
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России по трем направлениям
Российские военные продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях в ДНР, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
По словам Пушилина, ВС России продвигаются в ДНР на трех направлениях: Авдеевском, Марьинском и Угледарском, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что ВСУ пока находятся слишком близко к городам ДНР, продолжается и не снижается количество обстрелов Донецка, Горловки и Ясиноватой.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
Американские СМИ сообщили о попадании ракеты HARM ВСУ в жилой дом в Краматорске
NYT: Американская ракета HARM ВСУ сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске
Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, в сентябре промахнулась мимо цели и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске, из-за чего пострадали три человека, сообщили американские СМИ.
Как пишет газета New York Times, по словам местных жителей и судя по найденным на месте происшествия обломкам, выпущенная ВСУ 26 сентября, примерно в 18.00 ракета «сбилась с курса» и ранила трех мирных жителей. По данным газеты, ракета попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди, передает РИА «Новости».
Неназванный американский военнослужащий заявил изданию, что ракета, которая попала в жилой дом, «почти наверняка» была поставлена из старых запасов Пентагона.
Ранее у Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад.
В Европе резолюцию ЕП сочли шагом к войне с Россией
Евродепутат Мариани: Резолюция ЕП о признании России «спонсором терроризма» подталкивает Европу к войне с Россией
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Принятием резолюции о признании России «государством-спонсором терроризма» Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
Мариани заявил, что ЕС исчерпал все средства в этом конфликте. Он отметил, что после восьми месяцев войны Европарламент обсуждает уже девятый пакет санкций против России. Как отметил Мариани, теперь некоторые члены Европарламента решили навесить на Россию «позорную санкцию», которую не решались применять ни к «Талибану»* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле. Мариани задался вопросом, что останется после того, как все санкции против Москвы будут исчерпаны. Он предположил, что останется только война. Мариани выразил мнение, именно к этому подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания Зеленского выше интересов французского народа, передает РИА «Новости».
Мариани подчеркнул, что в интересах Франции – положить конец войне на Украине, а в интересах России и Украины – как можно скорее прийти к мирным переговорам, чтобы закончить конфликт. Как подчеркнул парламентарий, он считает противоестественным, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того чтобы искать мира.
Накануне Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. В ответ Москва обвинила Европарламент в стремлении усилить конфронтацию России и ЕС.
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова
В базу розыска МВД внесли журналиста Андрея Караулова
МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова по статье Уголовного кодекса, следует из ведомственной базы розыска.
Как сообщается в базе розыска МВД, разыскивается по статье УК РФ, передает РИА «Новости».
Ранее у журналиста Андрея Караулова в доме в Московской области прошли обыски.
Небензя пообещал продолжение СВО до изменения позиции Киева
Постпред РФ при ООН Небензя: Россия намерена продолжать СВО, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах
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Россия продолжит СВО в целях подрыва боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат указал, что подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей СВО, которая будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили руководство РФ начать СВО, передает ТАСС.
Небензя также подчеркнул, что ВС России наносят удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией.
Накануне в Кремле выразили уверенность в успехе специальной военной операции на Украине. Напомним, 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров.
В офисе Зеленского дали прогноз об отсутствии света на Украине неделями
Отключения электроэнергии в стране могут длиться несколько недель, поэтому Украине необходим стратегический резерв генераторов, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ранее Ермак принял участие в запуске проекта помощи европейских городов по поставке генераторов на Украину. Он добавил, что помощь позволит стране пережить сложную зиму.
«Генераторы являются основным оборудованием, которое обеспечит базовые потребности людей: свет, связь, доступ к надежной медицинской помощи при отключении света», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ермак добавил, что Украине необходимо высоковольтное оборудование, а именно трансформаторы, автоматические выключатели, реле и зарядники.
Ранее генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал жителей страны при наличии возможности выехать с ее территории на зиму.
Также украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены в результате ракетных ударов по инфраструктуре.
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Боец НМ ДНР рассказал, как откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты
Боец НМ ДНР Худайнуров рассказал подробности боя, в котором он откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты
Боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров в интервью спецкору проекта WarGonzo Руслану Хакиеву рассказал подробности боя, в котором он хладнокровно откидывал сбрасываемые на него с коптера вооруженных сил Украины (ВСУ) гранаты.
Видео интервью появилось в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Как отметил спецкор проекта WarGonzo Руслан Хакиев, Рустам Худайнуров, боец 127-го батальона НМ ДНР, фактически прославился на весь мир после появления в Сети видео, в котором он хладнокровно откидывает сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты. Герой рассказал все подробности того боя.
Как отметил Рустам, он не может раскрыть точное место произошедшего, так как это военная тайна. Случившееся он назвал везением. При этом он отметил, что инструкторы ему говорили, что у него есть пять секунд, чтобы среагировать и попытаться отбросить от себя гранату.
Вспоминая о том бое, Рустам сказал, что командование поставило боевую задачу пройти определенные точки и захватить позиции «укропов». По словам Рустама, они с сослуживцами вышли на позиции, вместе прошли окоп и сели в ожидании команды на штурм. В этот момент, по его словам, прилетела «птичка». Он пояснил, что они с сослуживцами услышали шум подлетающего коптера ВСУ, начали стрелять и буквально после двух-трех очередей выстрелов коптер что-то скинул и произошел взрыв.
После взрыва Рустама, по его словам, отбросило, появился шум в ушах. Боец рассказал, что посмотрел на себя, заметил «кровищу», после чего на несколько секунд «отключился». Придя в себя, Рустам, по его словам, начал отползать от этой точки, а в это время беспилотник продолжал его преследовать – подлетал, скидывал гранаты и улетал. Боец НМ рассказал, что перебежками, как мог, с трудом пытался двигаться вперед, но несколько раз падал и терял сознание. Такими рывками – по три-пять метров – боец сумел дойти до своих.
Рустам посоветовал парням на передовой не паниковать, слушать «воздух», прислушиваться, а в подобной ситуации, когда коптер ВСУ сбрасывает сверху гранаты, он посоветовал им отбежать в сторону, так как «время есть».
Ранее предполагалось, что российский солдат, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты, является пехотинцем из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Как сообщалось, боец выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атак украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что у военного были считанные секунды, чтобы избавиться от гранат, так как после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2–4,2 секунды.
Польша и страны Прибалтики отказались поддержать потолок цен на российскую нефть
Bloomberg: Польша и страны Прибалтики не приняли предложенный потолок цен на российскую нефть
Польша, Литва, Латвия и Эстония отказались поддержать потолок цен на нефть из России на уровне 65 долларов за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство уточняет, что исполнительный орган Евросоюза предложил предельный уровень цен на российскую нефть в 65 долларов за баррель, однако страны Прибалтики и Польша сочли такой потолок чересчур «щедрым» по отношению к России, передает RT со ссылкой на Bloomberg.
Ранее стало известно, что мировые цены на нефть начали незначительно снижаться после выхода данных о запасах сырья в США и увеличении числа действующих буровых установок.
Накануне стало известно, что переговоры между странами ЕС о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. В среду стало известно, что ЕС и страны G7 предложили установить потолок цен на нефть из России в 65–70 долларов за баррель.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть. Он выразил уверенность, что если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться».