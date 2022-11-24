Российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на трех направлениях

Экономист Лизан: Зеленский выдвигает неадекватные условия для экспорта российского аммиака

Экономист Лизан: Зеленский выдвигает неадекватные условия для экспорта российского аммиака

Возобновление экспорта аммиака по проводу «Тольятти – Одесса» выгодно для всех сторон без исключения. Однако строить оптимистичные планы на воплощение такого сценария в жизнь пока рано. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин допустил возможность отгрузки аммиака через порт Одессы.

«Экспорт аммиака через территорию Украины и Одесский припортовой завод прекратился еще с началом спецоперации. Главное преимущество его возобновления по прежнему маршруту заключается в том, что поставки можно начать прямо сейчас», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.

«В противном случае аммиакопровод «Тольятти – Одесса» будет и дальше простаивать, а «Тольяттиазоту» для того, чтобы продать свою продукцию на экспорт, придется возить ее цистернами на Тамань, в Темрюк. И то после 2025 года, когда там завершится строительство порта для отгрузки аммиака», – отметил Лизан.

«В целом пока сложно сказать, будет ли реализована эта идея. Сам вопрос, по некоторым данным, был одним пунктов зерновой сделки, когда ее только заключили. Но Киев, как известно, отказывается брать на себя подобные обязательства», – отметил он.

«Схема, которая бы всех устроила, должна быть следующей: во время транзита по территории России этот аммиак является российским, на границе с Украиной переходит в собственность зарубежной компании, связанной с «Тольяттиазот». Далее она оплачивает транзит по территории Украины до Одесского припортового завода», – пояснил собеседник.

Кроме того, как отметил Лизан, «Киев неоднократно выдвигал различные дополнительные условия для запуска этого транзита». «Например, Зеленский просил выдать ему пленных боевиков из запрещенного в России «Азова» в обмен на запуск аммиакопровода», – сказал он.

«А недавно украинский президент выдвинул еще одно неадекватное условие в рамках обсуждения вопроса с транзитом аммиака – обмен пленных по схеме «всех на всех». Поэтому я не знаю, насколько с ним вообще можно о чем-то договориться, но более компетентно, наверное, должны ответить в Минобороны», – полагает экономист.

В среду президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным заявил, что не против возобновить отгрузку аммиака через порт Одессы.

Мазепин сообщил президенту, что Украина выдвигает политические требования для запуска этого трубопровода, и выразил надежду, что вопрос с поставками аммиака можно решить в рамках зерновой сделки. В свою очередь российский лидер отметил, что «параметры, цифры известны, объемы понятны, выигрыш для всех участников этого процесса тоже ясен». «Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из Организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста», – подчеркнул президент.

Кроме того, Мазепин рассказал президенту России о том, что строительство порта для отгрузки аммиака в Тамани идет опережающими темпами. «Объем инвестиций будет 50 миллиардов рублей. Сейчас там работает уже 500 строителей. Мы надеемся, что к концу 2023 года запустим порт в Тамани и будем обеспечены», – сказал он.

Ранее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что ООН после продления зерновой сделки намерена устранить барьеры на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.

По данным открытых источников, Россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов от поставок аммиака через Украину на Запад. 24 февраля производящая аммиак компания «Тольяттиазот» заявила о приостановке поставок аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса» из-за событий на Украине.

Напомним, что 18 ноября зерновая сделка была продлена на 120 дней. Эту информацию подтвердил российский МИД. Кроме того, в ведомстве отметили, что Москва подчеркивала взаимоувязанный характер договоренностей по «украинскому продовольствию и эффективному выполнению российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта».

Накануне продления зерновой сделки зарубежные СМИ сообщали, что Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса».

В сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждал возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину, с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, зачем Москва продлила зерновую сделку.

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