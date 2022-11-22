Глава «Укрэнерго» заявил об отсутствии в стране целых тепловых и гидроэлектростанций

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий сообщил об отсутствии неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций в стране

На Украине практически не осталось целых тепловых и гидроэлектростанций, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, в стране практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Большие электростанции пострадали от ракетных ударов, добавил он.

Также Кудрицкий отметил, что после атак практически не осталось неповрежденных узловых подстанций «Укрэнерго», передает РИА «Новости».

Ранее глава «Укрэнерго» заявил, что во всех регионах Украины продолжат проводить плановые отключения электроэнергии.