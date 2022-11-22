Жителей Украины предупредили о продолжении отключений электроэнергии

Взгляд
22 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 00:55  |  vz.ru
Разделы

Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Отношения России и Чехии убивают с долгосрочной целью

Чехия одна из немногих стран, в которых политика властей в отношении Украины натолкнулась на массовый народный протест Malina Petr/CTK/Global Look Press
Чехия вошла в число стран ЕС, объявивших Россию «террористическим режимом». Причем сделала она это одной из первых, несмотря на все издержки для себя и неустойчивое положение местной власти. Этот шаг наверняка будет иметь серьезные последствия. В том числе и такие, которых старательно добиваются инициаторы этой хамской акции.  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

Зеленский использовал Херсон для самопиара, но реальная информация из города играет не в пользу его режима Ukrainian Presidency/ABACA/Reuters
Власти Украины объявили о начале «добровольной» эвакуации жителей из Херсона. Вывоз людей объясняется тяжелой гуманитарной ситуацией в преддверии зимы. Но гуманитарная катастрофа, которую Киев и спровоцировал артобстрелами, лишь одна из нескольких причин эвакуации. Что еще побудило украинский режим очистить оккупированный ВСУ город от жителей? Подробности...
Перейти в раздел…

Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым

Токаев победил на выборах президента Казахстана AP/ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрался на еще один срок. Не дожидаясь оглашения результатов голосования, он объявил о ряде крупных реформ в стране. Как изменится внешняя и внутренняя политика государства? И какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Рок-музыканты не могут быть элитой

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Видишь рок-музыканта – почти 99% он будет леваком. В набор левака входит вписка за любых персонажей, которые явно или спекулятивно «бросают вызов системе». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если ограничения вдруг сработают не в ту сторону, спровоцировав проблемы с поставками и, как следствие, скачок цен, действие механизма можно будет оперативно отменить. Такое решение позволит ЕС сохранить лицо. Подробности...

Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Цифры, опубликованные Министерством финансов, внушают оптимизм. Если планы монетарных властей будут исполнены, то за судьбу государственных финансов можно не особо волноваться. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

«Перестройка» в Казахстане

Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Перейти в раздел…

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...

Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
Подробности...

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: Российских пленных в Макеевке расстреляли воспитанники американских морпехов
    Украина заявила о повышении тарифа на транзит российской нефти МАГАТЭ: Украинские обстрелы привели к нерадиоактивной утечке на Запорожской АЭС Вучич: Ситуация в Косове и Метохии на грани столкновений Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины
    Статус ветерана боевых действий распространили на добровольцев Минцифры готовит для Минобороны дополнительный список на отсрочку от призыва Мэр Читы покинул свой пост с целью отправиться в зону СВО В Латвии осквернили братское захоронение советских воинов
    Госдеп: США следят за ситуацией с расстрелом ВСУ российских пленных В генконсульстве опровергли высылку россиянки из ФРГ из-за позиции по СВО Новак: Поставки нефти будут прекращены в страны, где введут ценовой потолок Роналду стал первым человеком в мире с 500 млн подписчиков в соцсети

    Главная тема


    Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

    решение суда


    Польша отменила штрафы Газпрому и строившим «Северный поток – 2» компаниям

    антироссийские высказывания


    СК может возбудить второе дело против знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

    «перешли под эгиду Вашингтона»


    Эксперт: Претензии Эрдогана к Москве по сирийским курдам высказаны не по адресу

    Видео

    катастрофическая инфляция


    Траты на оружие и энергоносители убивают польскую экономику

    ЧМ-2022


    Катарский чемпионат мира по футболу уже проиграл России

    последствия санкций


    Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

    эвакуация жителей


    Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    оптимистичные цифры


    Александр Разуваев: Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

    передел рынков


    Глеб Простаков: Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

    вызов системе


    Игорь Мальцев: Рок-музыканты не могут быть элитой

    на ваш взгляд


    Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?

    Жителей Украины предупредили о продолжении отключений электроэнергии

    «Укрэнерго» предупредила жителей Украины о продолжении отключений электроэнергии по всей стране

    22 ноября 2022, 00:55

    Текст: Антон Антонов

    Во вторник во всех регионах Украины продолжат проводить плановые отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

    Как заявила компания в Telegram, энергосистема страны не оправилась от шести волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность.

    Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram призвал быть очень экономными и распределять потребление электроэнергии по часам. По его словам, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях, передает РИА «Новости».

    Напомним, гендиректор энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что Украине, вероятно, придется жить в режиме регулярных отключений электроэнергии как минимум до конца марта.


    В Крыму назвали условие для прибытия боевиков ВСУ на полуостров
    Крымский депутат Гемпель: Боевики ВСУ могут попасть на территорию Крыма только в качестве военнопленных
    		    21 ноября 2022, 10:25
    Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Существует только один способ добраться до Крыма для украинских боевиков – в роли военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    По его словам, реальное осуществление намерений Киева захватить Крым окажется для ВСУ бедствием, так как ответ ВС России в этом случае будет незамедлительным и сокрушительным. Кроме того, Гемпель заметил, что в роли военнопленных бойцы ВСУ принесут пользу на строящихся объектах, передает РИА «Новости».

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на угрозы Киева ответил, что в случае, если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар».

    Коментарии (32)
    Катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области
    		    21 ноября 2022, 14:42
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    В Херсонской области на реке Днепр был уничтожен катер диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Под населенным пунктом Днепровское Херсонской области при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловки, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.

    Коментарии (20)
    Правозащитник в NYT приравняла расстрел ВСУ пленных россиян к военным преступлениям
    Эксперт NYT: Расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке подпадает под Римский статут Международного уголовного суда
    		    21 ноября 2022, 02:31
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда, заявила медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар.

    Хаар указала, что большинство россиян, судя по всему, убиты выстрелами в голову – «есть лужи крови», которые указывают, что «их просто оставили там мертвыми», не предпринимая попыток поднять их или помочь им. Указывается, что российские солдаты лежали, очевидно, безоружные, с вытянутыми руками или за головой. Хаар подчеркнула, что их следует считать нонкомбатантами, военнопленными, пишет New York Times

    Украина подпадала бы под несколько статей Римского статута Международного уголовного суда, будь она участником данного соглашения, включая статью об убийстве военного, который «сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию». Это является нарушением законов международного вооруженного конфликта, говорится в статье.

    New York Times также подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. Указывается, что видеокадры сравнили со спутниковыми снимками, они были сделаны в Макеевке, передает РИА «Новости».

    В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.

    Коментарии (35)
    Росэнергоатом осудил цинизм МАГАТЭ в вопросе ударов Украины по Запорожской АЭС
    Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа назвал верхом цинизма заявление МАГАТЭ об ударах Украины по Запорожской АЭС
    		    21 ноября 2022, 01:56
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на Запорожской АЭС после украинских обстрелов являются верхом цинизма, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

    Карчаа раскритиковал заявление о том, что критическая инфраструктура не пострадала: «А что на АЭС является не критической инфраструктурой?». Он указал, что формально к таковой не относятся, например, емкости с турбинным маслом, азотно-кислородная станция и емкости с водородом, которые украинские войска активно обстреливали, передает ТАСС.

    «Вы представляете, что было бы, если загорелись 240 тонн масла, если бы взорвались два других объекта? К чему привел бы такой пожар?» – заявил он, добавив, что говорить о некритичности повреждений в данном случае – верх цинизма. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда ничем вообще».

    Он сообщил, что инспекторы МАГАТЭ получат доступ для осмотра Запорожской АЭС, но только в рамках мандата. Хотя сами инспекторы считают, что мандат действует без ограничений, МАГАТЭ отвечает за ядерную безопасность, поэтому они получат доступ на «соответствующие объекты», сказал Карчаа. Если же они пожелают осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано. «Не потому, что мы что-то скрываем, а потому что работать надо в рамках мандата», – пояснил он.

    Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить обстрелы ЗАЭС. При этом он заявил: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении также сказано, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.

    Коментарии (18)
    Гендиректора МАГАТЭ удивило знание Путиным ситуации на Запорожской АЭС
    Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил удивление детальным знанием Путина о ситуации на Запорожской АЭС
    		    21 ноября 2022, 06:49
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин знает каждую деталь происходящего на Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Гросси сказал, что его поразила осведомленность Путина – президент хорошо осведомлен не только о структуре ЗАЭС, но и о «доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии». По словам Гросси, ЗАЭС – это объект, который Путин знает очень хорошо, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у экспертов МАГАТЭ возможность беспрепятственно работать на Запорожской АЭС, Гросси сказал: «Да, вы же знаете, мы – МАГАТЭ». Он подтвердил, что эксперты столкнулись с некоторыми ограничениями, но «все, что нужно было увидеть, смогли увидеть».

    Он призвал организовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, пока станция не будет защищена, сохраняется риск ядерной катастрофы. Такая зона, как заявил Гросси, «означает «не атакуйте станцию». Ситуация вокруг ЗАЭС «беспрецедентна во многих отношениях», обстановка «нестабильна и требует срочных действий», сказал он.

    Напомним, Гросси встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в октябре. В воскресенье он сообщил, что снова посетит Россию и Украину в целях обеспечения безопасности ЗАЭС. Гросси заявил о необходимости прекратить обстрелы ЗАЭС. При этом он сказал: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении говорится, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.

    Коментарии (30)
    В Росатоме назвали причину участившихся обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
    		    21 ноября 2022, 15:39
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Увеличение частоты обстрелов силами украинских военнослужащих Запорожской АЭС вероятно связано с резолюцией совета МАГАТЭ «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», которую Киев воспринял как призыв к возобновлению обстрелов, выразил мнение глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, ВСУ обстреливают хранилище отработавшего ядерного топлива. При этом на ЗАЭС все еще находится миссия и «воочию наблюдает, кто и откуда стреляет». К участившимся обстрелам, по его мнению, привели две причины. Во-первых, контрактация работников электростанции, которые продолжают нести деятельность. А во-вторых, выпущенный миссией МАГАТЭ «неадекватный» документ, который Киев посчитал карт-бланшем для увеличения количества обстрелов, передает ТАСС.

    Ранее Ростатом проинформировала мировое сообщество о существующем риске атомной аварии на Запорожской АЭС.

    Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС после украинских обстрелов. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда и ничем».

    Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.

    Коментарии (28)
    Читателей NYT ужаснули военные преступления Украины
    Читатели NYT пришли в ужас от видео с расстрелом российских бойцов солдатами ВСУ
    		    21 ноября 2022, 14:38
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Читатели газеты New York Times пришли в ужас после просмотра кадров с казнью российских солдат и обвинили киевский режим в военных преступлениях.

    При этом в Twitter-аккаунте издания ссылка на статью сопровождается примечанием о том, что в социальных сетях не утихают споры, было ли это военным преступлением или «самообороной» бойцов ВСУ.

    «Какая самооборона? Когда все лежат лицом вниз на земле... Очевидно, они совершили военное преступление!» – передает РИА «Новости» мнение пользователя ttravel07.

    «Наши налоги в деле», – съязвил John.

    «Украина совершила преступление, убив этих солдат, но как всегда скажут, что виноваты безоружные русские бойцы, потому что они там находились. Украина и Запад давно вообразили, что всегда правы и не совершают преступлений, но это не так», – подытожил Andrew Napoli.

    «А что NYT думает о российском военнопленном, связанном прочными веревками и пищевой пленкой и заживо сожженным украинскими нацистами? Самооборона?» – задался вопросом пользователь.

    «Украина совершала военные преступления задолго до ввода российских войск», – заявил judgement kitten.

    Ранее офицер Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил, что российских пленных солдат из ЛНР в селе Макеевка расстреляли бойцы десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). «80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», – добавил он.

    Напомним, в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.

    Коментарии (24)
    Украина заявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
    		    21 ноября 2022, 19:28
    Фото: Александра Гордиевича/Фотохроника ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Украинский оператор «Укртранснефть» уведомил российскую компанию «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    Украинская сторона заявила, что в результате разрушения энергетической инфраструктуры страны возник значительный дефицит электроэнергии, это повлекло увеличение ее стоимости, нехватку топлива и запасных частей, передает «Радио Sputnik».

    Также увеличилась стоимость организации безопасных условий труда для персонала и защиты объектов. В связи с этим Украина собирается повысить тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро (13,9 доллара) с начала 2023 года.

    «Транснефть» подтвердила получение соответствующего уведомления и приступила к изучению предложений Украины.

    Напомним, прокачка нефти по «Дружбе» остановилась из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по Украине, позже прокачка была восстановлена.

    Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

    Коментарии (38)
    В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной
    Губернатор Белгородской области заявил о формировании засечной черты на границе с Украиной

    21 ноября 2022, 16:04

    Текст: Вера Басилая

    Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту из-за многочисленных обстрелов, ведется большая работа по укреплению рубежей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков заявил, что область готовится к различным вариантам развития событий, поэтому с апреля активно укрепляются рубежи, речь идет о формировании белгородской засечной черты, передает ТАСС.

    «Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства Российского, поэтому это продолжается и сейчас», – отметил губернатор.

    Гладков также заявил, что не сообщает подробностей, чтобы информацию не отследил противник.

    Ранее ВС России уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, ранее из них велся обстрел Белгородской области.

    В конце октября Гладков сообщал, что жителей Шебекина Белгородской области временно отселили из опасных зон на одну из баз отдыха.

    До этого сообщалось, что группу украинских диверсантов задержали в Белгородской области, они прошли подготовку на территории одной из европейских стран.

    Коментарии (21)
    Сын Трампа опубликовал мем о Байдене и Зеленском
    Трамп-младший опубликовал фотоколлаж о помощи Украине со стороны США

    21 ноября 2022, 10:19

    Текст: Антон Никитин

    Сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший опубликовал мем*, высмеяв политику действующего хозяина Белого дома Джо Байдена по оказанию помощи Украине.

    На своей странице в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) Трамп-младший разместил фотоколлаж с президентом Украины Владимиром Зеленским, который будто бы спрашивает у американского коллеги по телефону: «Где мои деньги, Джо?».

    «Успокойся, мои 87 тыс. налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас», – отвечает Байден.

    В комментариях Трамп-младший отметил, что это всего лишь пародия, передает РИА «Новости».

    При этом сын бывшего американского лидера добавил, что не удивится, как и любой здравомыслящий человек, что так все и было на самом деле.

    Байден все чаще подвергается критике за военную поддержку Украины и игнорирование внутренних экономических проблем в США. После прошедших выборов в Конгресс республиканцы внесли в Палату представителей Конгресса США проект закона об аудите средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку Украины.

    Американист Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД не исключил, что если республиканцам удастся доказать факты коррупции, то Джо Байдену будет угрожать импичмент.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (0)
    Литва отказала в передаче Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze и ЗРК NASAMS
    		    21 ноября 2022, 18:27
    Фото: Thomas Wiegold/PHOTOTHEK/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Литва не стала передавать Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетные комплексы NASAMS и намерена ускорить приобретение для себя дополнительных систем ПВО средней данности, заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

    Он отметил, что вопрос ПВО является актуальным для всего региона. Поэтому Литва намерена ускорить приобретение дополнительных систем ПВО средней дальности. По словам Анушаускаса, сделать это на данный момент не так просто, передает ТАСС.

    Министр обороны отметил, что помощь Киеву со стороны Вильнюса уже превысила 640 млн евро, а военная поддержка составила 232 млн евро. По словам Анушаускаса, в дальнейшем Литва предоставит Киеву «необходимую амуницию».

    Отказ Литвы от передачи Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетных комплексов NASAMS, стоящих на вооружении литовских вооруженных сил, министр оставил без объяснения, поскольку, по его словам, «заседание было закрытым, и ни мнения, ни аргументы разглашать нельзя».

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что сумма общей военной помощи ЕС Украине оценивается в 8 млрд евро.

    Коментарии (27)
    Поражены обстреливающие Белгородскую область установки РСЗО «Ураган» ВСУ

    21 ноября 2022, 14:45

    Текст: Ольга Иванова

    Российские силы уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, ранее из них велся обстрел Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    В ходе контрбатарейной борьбы в районе пункта Пыльная Харьковской области на огневых позициях поражены две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых обстреливалась Белгородская область, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловкя, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.

    Коментарии (20)
    Кулеба потребовал запретить во всем мире «российскую пропаганду»
    Кулеба призвал «ЕС и другие страны» запретить «российскую государственную пропаганду»

    21 ноября 2022, 04:27

    Текст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская государственная пропаганда» в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена.

    Так Кулеба в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отреагировал на обсуждение по российскому ТВ ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

    Напомним, Евросоюз считает, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре приближается к критическому значению. Украинские власти заявили, что в результате ракетных ударов выведена из строя половина энергосистемы страны.

    Коментарии (13)
    Володин потребовал трибунала над Зеленским
    Володин: После расстрела российских военных Зеленский должен предстать перед трибуналом

    21 ноября 2022, 08:58

    Текст: Антон Никитин

    Украинские националисты, расстрелявшие сдавшихся в плен российских военнослужащих в Макеевке, повели себя, как фашисты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвав судить президента Украины Владимира Зеленского.

    «Не забудем, не простим…» – написал Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что свидетельства расстрела украинскими нацистами российских военнослужащих – лежачих, без оружия – видели все. Так ведут себя фашисты, подчеркнул спикер ГД.

    По его словам, киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства. 

    Главы европейских государств до сих пор не осудили эти преступления, отметил он. Володин напомнил, что такое же молчание в 30-х годах прошлого века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан.

    История ничему не учит, выразил сожаление спикер нижней палаты российского парламента.

    По его словам, страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови.

    Володин призвал судить президента Украины Владимира Зеленского. «Он должен предстать перед трибуналом», – уверен спикер Госдумы.

    Ранее медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар заявила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.

    Коментарии (21)
    СМИ: Российских пленных в Макеевке расстреляли воспитанники американских морпехов
    RT сообщил об опеке американцев над расстрелявшей российских пленных бригадой вооруженных сил Украины

    21 ноября 2022, 22:58

    Текст: Антон Антонов

    Российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов, сообщил бывший украинский солдат.

    Бывший украинский солдат служил в 80-й бригаде, но перешел на сторону России, когда украинцы казнили его отца. Он рассказал, что бойцов бригады, которая базируется во Львове, учили ненавидеть все русское. Делалось это задолго до начала спецоперации, когда бригаду «под опеку взяли американские войска». Сообщается, что обучением и «политическим промыванием мозгов» занимались морпехи из США, передает RT.

    Напомним, в интернете опубликовали видеозаписи с расправой украинских военных над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что бойцы вооруженных сил Украины расстреляли более 10 россиян выстрелами в голову.

    Коментарии (13)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •