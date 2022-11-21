Украину предупредили о регулярных отключениях электроэнергии до конца марта

Гендиректор YASNO ДТЭК Коваленко предупредил жителей Украины о регулярных отключениях электроэнергии до конца марта

Населению Украины, вероятно, придется жить в режиме регулярных отключений электроэнергии как минимум до конца марта, сообщил гендиректор энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

В соответствии с базовым сценарием дефицит электроэнергии могут равномерно распределить по территории всей Украины, то есть отключения будут везде, но менее длительными. Однако, как отметил Коваленко в Facebook*, это возможно, если «новых атак на энергосеть не будет».

Он заявил, что прогнозы полностью зависят от действий России. Если новых атак не будет, то Украина сможет вернуться и на прежний уровень генерации, отказаться от отключений вообще, а при негативном сценарии, предусматривающем сильные повреждения инфраструктуры, нужно будет «задействовать не только повременные стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень продолжительное время».

Коваленко призвал украинцев запастись теплыми вещами, а также подумать, как пережить в будущем долгое отключение энергоснабжения.