Энергетики призвали жителей Украины уехать из страны ради экономии электричества

Генеральный директор ДТЭК Тимченко предложил жителям Украины уехать на зиму из страны

Если жители Украины смогут найти альтернативное место жительства еще на три или четыре месяца, это будет очень полезно для энергосистемы, заявил генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко.

По словам Тимченко, уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, где лежат раненые, а выезд украинцев поможет сэкономить электричество после повреждения энергосистемы страны, передает ТАСС.

Он уточнил, что на Украине не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов России.