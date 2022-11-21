Минцифры намерено подготовить дополнительный список на отсрочку от призыва для Минобороны

Минцифры готовит дополнительный список IT-специалистов на отсрочку от призыва для Минобороны

Минцифры России решило сформировать дополнительный список на отсрочку для IT-специалистов от осеннего призыва и направит его в Минобороны РФ, заявки принимаются до 23 ноября включительно, сообщили в пресс-службе министерства.

В Telegram-канале ведомства напомнили, что прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен, однако в министерстве продолжают получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям.

В сообщении говорится, что поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними.

Отмечается, что если организация не подала заявку, ей нужно сформировать список сотрудников, претендующих на отсрочку, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в Минцифры на электронную почту. Заявки принимаются до 23.59 мск 23 ноября, указали в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.