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Минцифры намерено подготовить дополнительный список на отсрочку от призыва для Минобороны
Минцифры готовит дополнительный список IT-специалистов на отсрочку от призыва для Минобороны
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Минцифры России решило сформировать дополнительный список на отсрочку для IT-специалистов от осеннего призыва и направит его в Минобороны РФ, заявки принимаются до 23 ноября включительно, сообщили в пресс-службе министерства.
В Telegram-канале ведомства напомнили, что прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен, однако в министерстве продолжают получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям.
В сообщении говорится, что поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними.
Отмечается, что если организация не подала заявку, ей нужно сформировать список сотрудников, претендующих на отсрочку, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в Минцифры на электронную почту. Заявки принимаются до 23.59 мск 23 ноября, указали в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
В Крыму назвали условие для прибытия боевиков ВСУ на полуостров
Крымский депутат Гемпель: Боевики ВСУ могут попасть на территорию Крыма только в качестве военнопленных
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Существует только один способ добраться до Крыма для украинских боевиков – в роли военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, реальное осуществление намерений Киева захватить Крым окажется для ВСУ бедствием, так как ответ ВС России в этом случае будет незамедлительным и сокрушительным. Кроме того, Гемпель заметил, что в роли военнопленных бойцы ВСУ принесут пользу на строящихся объектах, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на угрозы Киева ответил, что в случае, если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар».
Эрдоган переложил на Россию ответственность за новую военную операцию Турции
Daily Sabah: Эрдоган связал начало новой операции Турции с «невыполнением» Россией соглашений по Сирии
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Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за позиции России, которая «отказывается выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы республики, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Daily Sabah.
По словам Эрдогана, Турция заявила, что «не будет молчать против террора» и примет меры, если «они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) этого не сделают».
Так, турецкие ВВС нанесли удары и ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани, сказал президент Турции.
«Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – сказал он.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.
ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления и заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.
Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара.
Песков ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России
Песков: В Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации
Возможность второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Никаких обсуждений на этот счет нет, приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что не может говорить за Министерство обороны России, но акцентировал, что в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет.
Ранее Песков сообщал, что в указе о частичной мобилизации говорилось о призыве до 300 тыс. человек, он выполнен.
Катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области
В Херсонской области на реке Днепр был уничтожен катер диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Под населенным пунктом Днепровское Херсонской области при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловки, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.
Немцев шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ
Читателей Bild шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ Хабека в 400 тысяч евро
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Читатели газеты Bild активно обсуждают новость о том, что фотографу вице-канцлера Германии Роберта Хабека предлагают зарплату в 400 тыс. евро.
Bild пишет, что с лучшим кандидатом на должность заключат контракт на четыре года и заплатят 400 тыс. евро. В задачи фотографа будет входить сопровождение политика как в зарубежных поездках, так и в поездках по стране, передает РИА «Новости».
«Очень плохой и алчный человек. Команда Хабека отчаянно пытается улучшить его имидж с помощью самого дорогого фотографа. Пусть делают, что хотят, но не на мои деньги!» – написал один комментатор.
«Это величайшая наглость! Нет денег на бедных людей, но если дело касается удовлетворения своих «скромных» нужд, то неожиданно появляются миллионы», – возмутился один из пользователей.
«Дети и старики в Германии страдают от бедности, а наш вице-канцлер тратит миллионы на личного фотографа», – отметил читатель.
«Подиум или политика... решать Хабеку. Он может записать себя в модели. Жители Германии будут ему признательны, поскольку он абсолютно не компетентен в качестве вице-канцлера», – поделился мнением четвертый пользователь.
«Пусть уступит место людям с мозгами и платит из своего кармана за этого фотографа», – подытожили участники обсуждения.
Ранее Хабек заявил, что сократил время пребывания в душе с целью экономии электроэнергии, а премьер Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман посоветовал гражданам Германии реже принимать душ или перейти к обтиранию мочалкой.
Правозащитник в NYT приравняла расстрел ВСУ пленных россиян к военным преступлениям
Эксперт NYT: Расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке подпадает под Римский статут Международного уголовного суда
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Убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда, заявила медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар.
Хаар указала, что большинство россиян, судя по всему, убиты выстрелами в голову – «есть лужи крови», которые указывают, что «их просто оставили там мертвыми», не предпринимая попыток поднять их или помочь им. Указывается, что российские солдаты лежали, очевидно, безоружные, с вытянутыми руками или за головой. Хаар подчеркнула, что их следует считать нонкомбатантами, военнопленными, пишет New York Times.
Украина подпадала бы под несколько статей Римского статута Международного уголовного суда, будь она участником данного соглашения, включая статью об убийстве военного, который «сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию». Это является нарушением законов международного вооруженного конфликта, говорится в статье.
New York Times также подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. Указывается, что видеокадры сравнили со спутниковыми снимками, они были сделаны в Макеевке, передает РИА «Новости».
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
Росэнергоатом осудил цинизм МАГАТЭ в вопросе ударов Украины по Запорожской АЭС
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа назвал верхом цинизма заявление МАГАТЭ об ударах Украины по Запорожской АЭС
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Утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на Запорожской АЭС после украинских обстрелов являются верхом цинизма, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа раскритиковал заявление о том, что критическая инфраструктура не пострадала: «А что на АЭС является не критической инфраструктурой?». Он указал, что формально к таковой не относятся, например, емкости с турбинным маслом, азотно-кислородная станция и емкости с водородом, которые украинские войска активно обстреливали, передает ТАСС.
«Вы представляете, что было бы, если загорелись 240 тонн масла, если бы взорвались два других объекта? К чему привел бы такой пожар?» – заявил он, добавив, что говорить о некритичности повреждений в данном случае – верх цинизма. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда ничем вообще».
Он сообщил, что инспекторы МАГАТЭ получат доступ для осмотра Запорожской АЭС, но только в рамках мандата. Хотя сами инспекторы считают, что мандат действует без ограничений, МАГАТЭ отвечает за ядерную безопасность, поэтому они получат доступ на «соответствующие объекты», сказал Карчаа. Если же они пожелают осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано. «Не потому, что мы что-то скрываем, а потому что работать надо в рамках мандата», – пояснил он.
Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить обстрелы ЗАЭС. При этом он заявил: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении также сказано, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
Гендиректора МАГАТЭ удивило знание Путиным ситуации на Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил удивление детальным знанием Путина о ситуации на Запорожской АЭС
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Глава российского государства Владимир Путин знает каждую деталь происходящего на Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси сказал, что его поразила осведомленность Путина – президент хорошо осведомлен не только о структуре ЗАЭС, но и о «доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии». По словам Гросси, ЗАЭС – это объект, который Путин знает очень хорошо, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Отвечая на вопрос о том, была ли у экспертов МАГАТЭ возможность беспрепятственно работать на Запорожской АЭС, Гросси сказал: «Да, вы же знаете, мы – МАГАТЭ». Он подтвердил, что эксперты столкнулись с некоторыми ограничениями, но «все, что нужно было увидеть, смогли увидеть».
Он призвал организовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, пока станция не будет защищена, сохраняется риск ядерной катастрофы. Такая зона, как заявил Гросси, «означает «не атакуйте станцию». Ситуация вокруг ЗАЭС «беспрецедентна во многих отношениях», обстановка «нестабильна и требует срочных действий», сказал он.
Напомним, Гросси встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в октябре. В воскресенье он сообщил, что снова посетит Россию и Украину в целях обеспечения безопасности ЗАЭС. Гросси заявил о необходимости прекратить обстрелы ЗАЭС. При этом он сказал: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении говорится, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
В Росатоме назвали причину участившихся обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
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Увеличение частоты обстрелов силами украинских военнослужащих Запорожской АЭС вероятно связано с резолюцией совета МАГАТЭ «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», которую Киев воспринял как призыв к возобновлению обстрелов, выразил мнение глава Росатома Алексей Лихачев.
По его словам, ВСУ обстреливают хранилище отработавшего ядерного топлива. При этом на ЗАЭС все еще находится миссия и «воочию наблюдает, кто и откуда стреляет». К участившимся обстрелам, по его мнению, привели две причины. Во-первых, контрактация работников электростанции, которые продолжают нести деятельность. А во-вторых, выпущенный миссией МАГАТЭ «неадекватный» документ, который Киев посчитал карт-бланшем для увеличения количества обстрелов, передает ТАСС.
Ранее Ростатом проинформировала мировое сообщество о существующем риске атомной аварии на Запорожской АЭС.
Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС после украинских обстрелов. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда и ничем».
Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.
Москва взялась за поиск убийц российских военнопленных
В Кремле заверили, что казнившие российских военнопленных преступники будут наказаны
Россия самостоятельно займется поиском преступников, казнивших российских пленных, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Такое действие сто стороны российского правительства он назвал безусловно важным, преступники будут обнаружены и наказаны, передает РИА «Новости».
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Боррель призвал развивать коридоры между ЕС и Средней Азией в обход России
Боррель выразил поддержку развитию транспортных коридоров между ЕС и Средней Азией в обход России
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ЕС нужно углублять связи со странами Средней Азии, в том числе с помощью строительства транспортных коридоров в обход России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель признал, что Россия и Китай сохраняют ведущую роль в Средней Азии, но, по его словам, регион хочет диверсифицировать свои отношения и считает ЕС подходящим партнером для этого. Как заявил Боррель, лидеры Средней Азии проводят реформы, отношения между странами региона улучшаются.
Он заявил, что ЕС стремится воспользоваться этими переменами. В ЕС хотят развивать связи со Средней Азией. Боррель заявил, что Средняя Азия обладает огромным потенциалом, который представлен «в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России». В частности, Боррель указал на Транскаспийский транспортный маршрут, передает РИА «Новости».
Напомним, Боррель встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он обещал, что ЕС возместит Казахстану ущерб, который нанесли антироссийские санкции.
Запад столкнулся с проблемой из-за отправки оружия на Украину
WP: США и ЕС столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину
США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину, сообщили СМИ.
Как сообщила Washington Post со ссылкой на представителя страны – члена НАТО, западным странам для отправки оружия на Украину приходится копаться в запасах, а решение проблемы с дефицитом оружия требует «стратегических и долгосрочных действий», передает РИА «Новости». В то же время источник отметил, что Москва имеет большие запасы военной техники, поскольку российские заводы работают в три смены.
Ранее уполномоченная Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что Германии нужно закупить боеприпасы на десятки миллиардов евро, чтобы полностью обеспечить свои вооруженные силы.
Токаев обещал переход к новой форме политического устройства в Казахстане
Токаев заявил о доверии народа и обещал привести Казахстан к новой форме политического устройства
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Выборы в Казахстане были справедливыми и открытыми, страна переходит к новой форме политического устройства, заявил действующий президент Касым-Жомарт Токаев, отметив, что народ выразил ему доверие.
Токаев отметил, что в ходе избирательной кампании «никаких ограничений в отношении кого-либо не было», гражданам страны предоставили свободу выбора. «Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что нужно дождаться официальных итогов выборов, но результаты экзитполов свидетельствуют, что народ выразил доверие ему как президенту. Он обещал последовательно проводить конституционную реформу и заявил, что страна переходит к новой форме политического устройства. По словам Токаева, экономику Казахстана ждут кардинальные изменения, власти намерены повышать благосостояние граждан.
«Президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, данные exit poll свидетельствуют, что Токаев на выборах президента Казахстана набирает 82% голосов. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах.
Читателей NYT ужаснули военные преступления Украины
Читатели NYT пришли в ужас от видео с расстрелом российских бойцов солдатами ВСУ
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Читатели газеты New York Times пришли в ужас после просмотра кадров с казнью российских солдат и обвинили киевский режим в военных преступлениях.
При этом в Twitter-аккаунте издания ссылка на статью сопровождается примечанием о том, что в социальных сетях не утихают споры, было ли это военным преступлением или «самообороной» бойцов ВСУ.
«Какая самооборона? Когда все лежат лицом вниз на земле... Очевидно, они совершили военное преступление!» – передает РИА «Новости» мнение пользователя ttravel07.
«Наши налоги в деле», – съязвил John.
«Украина совершила преступление, убив этих солдат, но как всегда скажут, что виноваты безоружные русские бойцы, потому что они там находились. Украина и Запад давно вообразили, что всегда правы и не совершают преступлений, но это не так», – подытожил Andrew Napoli.
«А что NYT думает о российском военнопленном, связанном прочными веревками и пищевой пленкой и заживо сожженным украинскими нацистами? Самооборона?» – задался вопросом пользователь.
«Украина совершала военные преступления задолго до ввода российских войск», – заявил judgement kitten.
Ранее офицер Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил, что российских пленных солдат из ЛНР в селе Макеевка расстреляли бойцы десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). «80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», – добавил он.
Напомним, в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.