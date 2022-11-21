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Путин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
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Президент России Владимир Путин направил поздравление Касым-Жомарту Токаеву с переизбранием на пост президента Казахстана, в котором отметил, что Россия и Казахстан продолжат укреплять союзнические отношения.
В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин отметил, что Токаев получил от сограждан убедительный мандат доверия, который позволяет открыть новые возможности для реализации курса государственного развития.
Российский лидер отметил, что отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном основываются на добрых традициях дружбы, взаимного уважения и добрососедства. По оценке российского лидера, они развиваются весьма успешно.
Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию, заверил глава российского государства.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах главы Казахастана, набрав 81,31% голосов избирателей.
Гендиректора МАГАТЭ удивило знание Путиным ситуации на Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил удивление детальным знанием Путина о ситуации на Запорожской АЭС
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Глава российского государства Владимир Путин знает каждую деталь происходящего на Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси сказал, что его поразила осведомленность Путина – президент хорошо осведомлен не только о структуре ЗАЭС, но и о «доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии». По словам Гросси, ЗАЭС – это объект, который Путин знает очень хорошо, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Отвечая на вопрос о том, была ли у экспертов МАГАТЭ возможность беспрепятственно работать на Запорожской АЭС, Гросси сказал: «Да, вы же знаете, мы – МАГАТЭ». Он подтвердил, что эксперты столкнулись с некоторыми ограничениями, но «все, что нужно было увидеть, смогли увидеть».
Он призвал организовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, пока станция не будет защищена, сохраняется риск ядерной катастрофы. Такая зона, как заявил Гросси, «означает «не атакуйте станцию». Ситуация вокруг ЗАЭС «беспрецедентна во многих отношениях», обстановка «нестабильна и требует срочных действий», сказал он.
Напомним, Гросси встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в октябре. В воскресенье он сообщил, что снова посетит Россию и Украину в целях обеспечения безопасности ЗАЭС. Гросси заявил о необходимости прекратить обстрелы ЗАЭС. При этом он сказал: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении говорится, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
Токаев выступил за многовекторную внешнюю политику Казахстана
Президент Казахстана Токаев выступил за многовекторную внешнюю политику республики
Казахстан с учетом своего геополитического положения должен проводить многовекторную политику, заявил действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев после голосования.
Токаев выразил мнение, что власти Казахстана просто обязаны проводить многовекторную внешнюю политику с учетом геополитической позиции республики, вовлеченности в экономику страны более 500 млрд долларов и наличия на внутреннем рынке мировых компаний, передает ТАСС.
В предвыборной платформе Токаева главной целью заявлено построение справедливого Казахстана. Там также декларируется продолжение внешнеполитического курса, нацеленного на защиту национальных интересов, укрепление взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, обеспечение международного мира и безопасности.
Напомним, в воскресенье в Казахстане начались внеочередные выборы президента.
Путин наградил экипаж катера, который вывез из Херсона 7 тысяч человек
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Экипаж речного катера «Арарат», помогавший вывезти из Херсона несколько тысяч человек, награжден орденами и медалями, соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.
«За мужество и самоотверженность, проявленные экипажем речного катера «Арарат» при исполнении гражданского долга в экстренной ситуации, наградить: орденом Мужества Березюка Олега Сергеевича, группового механика; Куценко Владимира Анатольевича, капитана. Медалью «За спасение погибавших» – Уварова Романа Анатольевича – матроса», – говорится в указе.
Орден Мужества также получил руководитель отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Член общественной палаты России и внештатный советник врио главы Херсонской области Александр Малькевич заявил в беседе с ТАСС, что с начала октября «Арарат» начал переправлять людей на безопасный левый берег Днепра.
«Они (члены экипажа катера) работали вплоть до 11 ноября, в последние дни судно начинало работать с пяти часов утра. За все время без малого 7 тыс. человек – если быть точным, 6,7 тыс. – только на «Арарате» переправились на безопасный левый берег», – пояснил Малькевич.
По его словам, 11 ноября при заходе ВСУ в Херсон экипаж смог вывезти на другой берег около 800 человек.
Токаев обещал переход к новой форме политического устройства в Казахстане
Токаев заявил о доверии народа и обещал привести Казахстан к новой форме политического устройства
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Выборы в Казахстане были справедливыми и открытыми, страна переходит к новой форме политического устройства, заявил действующий президент Касым-Жомарт Токаев, отметив, что народ выразил ему доверие.
Токаев отметил, что в ходе избирательной кампании «никаких ограничений в отношении кого-либо не было», гражданам страны предоставили свободу выбора. «Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что нужно дождаться официальных итогов выборов, но результаты экзитполов свидетельствуют, что народ выразил доверие ему как президенту. Он обещал последовательно проводить конституционную реформу и заявил, что страна переходит к новой форме политического устройства. По словам Токаева, экономику Казахстана ждут кардинальные изменения, власти намерены повышать благосостояние граждан.
«Президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, данные exit poll свидетельствуют, что Токаев на выборах президента Казахстана набирает 82% голосов. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах.
Токаев победил на выборах президента Казахстана
ЦИК Казахстана: Токаев победил на выборах президента, набрав более 80% голосов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах главы республики, набрав 81,31% голосов избирателей, объявил глава ЦИК Нурлан Абдиров, озвучивая предварительные итоги голосования.
Абдиров сообщил, что итоговая явка составила 69,44%. В голосовании участвовали 8 млн 300 тыс. 046 граждан, передает РИА «Новости» данные ЦИК.
Между тем президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил Токаева с победой на внеочередных президентских выборах. Он отметил, что сегодня отношения между двумя государствами развиваются весьма динамично и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства.
Главы республик обсудили нынешнее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Также был рассмотрен график предстоящих встреч.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Токаев в день выборов заявил, что страна переходит к новой форме политического устройства.
Путин обсудил с Совбезом вопросы гражданской обороны
Президент России Владимир Путин провел очное заседание Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу провел в Кремле очное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
«У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», – передает ТАСС слова Путина в начале мероприятия, после чего совещание продолжилось за закрытыми дверями.
Напомним, в воскресенье Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом.
В Казахстане начались внеочередные выборы президента
Участки для голосования избирателей открылись в Казахстане в день проведения внеочередных выборов президента
Для голосования избирателей на внеочередных выборах президента в Казахстане открылись более 10 тыс. избирательных участков, еще 68 участков откроются в 53 странах, в том числе пять в России – в Москве, Петербурге, Астрахани, Казани и Омске.
Центризбирком республики зарегистрировал шесть кандидатов. В их числе действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев от Народной коалиции, экономист Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат», Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» («Село»), Каракат Абден от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников», Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Казак аналары – дастурге жол» («Казахские матери – дорога к традициям»), а также глава столичного отделения оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, передает ТАСС.
Голосование избирателей на внеочередных выборах президента Казахстана будет идти до 20.00 (17.00 мск). После закрытия участков для голосования члены избирательных комиссий приступят к подсчету голосов, поданных за каждого кандидата. На это предусмотрено не более 12 часов. На подведение итогов и регистрацию избранного главы республики отводится не более семи дней – с 21 по 27 ноября. На практике предварительные результаты становятся, как правило, известны уже на следующее утро после дня голосования.
Напомним, 6 октября казахстанская правящая партия «Аманат» выдвинула действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты.
Опрос ФОМ: Путину доверяют 76% россиян
Опрос ФОМ: Путину выразили доверие 76% россиян
Большинство россиян заявили, что президент России Владимир Путин отлично выполняет свою работу, свое доверие главе государства выразили 76% опрошенных, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».
Согласно исследованию, 77% респондентов заявили, что он хорошо выполняет свою работу, не согласились с этим мнением 11% опрошенных, еще 12% затруднились дать ответ, передает РИА «Новости».
Доверие высказали 76% граждан, скорее не доверяют – 14%, 11% не смогли дать ответ.
Опрос «ФОМнибус» провели 11-13 ноября среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пункта 53 российских регионов.
Путин и Эрдоган указали на продвижение совместных российско-турецких проектов
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган отметили планомерное продвижение значимых российско-турецких проектов, сообщила пресс-служба Кремля.
Продвижение наблюдается в том числе в атомной энергетике, заявили лидеры в ходе телефонных переговоров, сообщается на сайте Кремля.
Кроме того, фиксируется положительная динамика торгово-экономических связей.
Также в ходе переговоров политики уделили особое внимание перспективам инициативы о создании в Турции крупного газового хаба.
Лидеры указали на важность полного выполнения «зерновой сделки» с учетом «устранения препятствий для экспорта на мировой рынок российской сельхозпродукции и удобрений».
Главы государств условились продолжать регулярные контакты на различных уровнях.
Ранее Эрдоган сообщал, что турецкая сторона может попросить российскую о помощи в строительстве третьей атомной электростанции.
В октябре президент России отмечал, что строительство АЭС «Аккую» в Турции продвигается по графику, первый энергоблок может быть запущен к столетию Турции.
Кремль анонсировал визит Путина в Армению
Песков: Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Ереване
Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить саммит ОДКБ в Армении и проведет переговоры с кубинским лидером, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, на предстоящей неделе Путин проведет российско-кубинские переговоры и посетит саммит ОДКБ в Армении, передает РИА «Новости».
Ранее Песков анонсировал участие Путина во внеочередном саммите ОДКБ.
Атаман Всероссийского казачьего общества получил благодарность от президента
За заслуги в реализации госнациональной политики депутат Госдумы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда был отмечен президентом России Владимиром Путиным.
Он принял участие в торжествах по случаю его 10-летнего юбилея.
Долуда рассказал, что сейчас 14 тыс. казаков в составе 11 добровольческих отрядов выполняют свой воинский долг на Донбассе.
«На поле боя нет деления на национальности, бьются бок о бок, помогая друг другу, прикрывая друг друга, осетины, русские, белорусы, украинцы, буряты и многие другие – они все братья, все русские. Главная для них задача – защитить Родину, Россию, свое Отечество!», – подчеркнул казачий генерал.
Заместитель руководителя Администрации президента России, председатель президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов подчеркнул важность достигнутых целей.
«За это время союз равноправных 193 народов России сформулировал не только принципы согласия и «Стратегию национальной политики до 2025 года», но и достиг главного - мы восстановили уважение гражданского общества, этносуверенитет и создали устойчивую модель партнерства государства и общества», – сказал Магомедсалам Магомедов.
По данным Минюста России, за 10 лет работы Совета создано более 5000 НКО в сфере этнокультурного разнообразия, свыше 32 тыс. религиозных организаций, в 2015 году начало работу ФАДН - Федеральное агентство по делам национальностей с функционалом министерства, созданы Дом народов России и Ассамблея народов России.
Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
Президент Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а во второй половине дня у главы российского государства запланировал еще один международный телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента, помимо закрытых встреч и совещаний, несколько международных телефонных разговоров. Разговор с Эрдоганом уже состоялся, сказал представитель Кремля, пообещав в скором времени опубликовать сообщение на этот счет.
Во второй половине дня будет еще один международный разговор, добавил Песков, говоря о графике российского лидера на пятницу, передает РИА «Новости».
Также Песков анонсировал, что Путин на следующей неделе планирует посетить саммит ОДКБ в Армении и проведет переговоры с кубинским лидером.
В России оценили итоги выборов в Казахстане
Политолог Бордачев: Опыт Токаева поможет Казахстану проводить адекватную внешнюю политику
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Несмотря на заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Казахстан не намерен отворачиваться от России. Но Касым-Жомарту Токаеву придется вести непростую игру, в которой необходимо сохранить отношения с Западом и не нарушать обязательства перед Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев, комментируя итоги президентских выборов в республике.
«В любом случае отношения Казахстана с Россией и Китаем останутся наиболее приоритетными во внешней политике государства. Казахстанское руководство показывает достаточно высокую и адекватную способность оценки геополитического положения республики и развивает международное сотрудничество в рамках этого понимания», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Сейчас мы не видим предпосылок к тому, чтобы Казахстан проводил неадекватную внешнюю политику. И большой дипломатический опыт Токаева здесь играет не последнюю роль», – подчеркнул собеседник.
Политолог также обратил внимание на заявления президента Казахстана о необходимости проведения многовекторной политики. «Это основа внешней политики государства на протяжении всех 30 лет независимости. Она закреплена во всех официальных документах государства», – отметил он.
«Безусловно, когда Москва критикует Астану за многовекторность, Казахстан всегда может ответить, что и Россия проводит аналогичную политику. Ведь фактически речь идет о способности развивать отношения не только на одном географическом направлении», – считает эксперт.
Поэтому визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Казахстан и другие страны региона не окажет влияния на геополитический курс Астаны, уверен Бордачев. «Казахстан просто не мог отказать в этом визите. Именно поэтому Боррель приехал и сказал то, что должен сказать в рамках своей должности. И эти заявления не обязательно должны иметь что-то общее с реальностью», – иронизирует собеседник.
«Например, евродипломат заявил о необходимости строить альтернативные транспортные коридоры в обход России через Каспийское море. Все, конечно, посмеялись над этим, поскольку технологических возможностей для осуществления этих планов нет», – продолжает политолог.
«Нечто подобное уже пытались сделать. Но всё уперлось в то, что Каспийское море достаточно мелкое, но при этом очень бурное. И провезти через него большой объем грузов просто не получается», – напомнил Бордачев.
Отдельно политолог обратил внимание на дальнейшее развитие отношений между Казахстаном и Западом. «Астана опасается любого давления. И тут играют роль два фактора. Во-первых, в 90-е годы, когда Россия лежала в экономических руинах, первый президент Назарбаев продал значительную часть прав на добычу энергоресурсов западным компаниям. Во-вторых, Казахстан, как и ряд постсоветских стран, зависит от международной финансовой системы», – перечислил эксперт.
«Именно поэтому Астане приходится проводить достаточно сложную, но взвешенную политику, чтобы, с одной стороны, не нарваться на неприятности от Запада, а с другой – полностью выполнять свои обязательства перед Россией. И в первую очередь это касается сложностей, связанных с антироссийскими санкциями», – заключил Бордачев.
Напомним, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрался еще на один срок. Как сообщили в ЦИК республики, глава государства набрал 81,31% голосов избирателей. При этом итоговая явка составила 69,44%. В голосовании участвовали 8 млн 300 тыс. 046 граждан.
Досрочные выборы прошли накануне. Для голосования были открыты более 10 тыс. избирательных участков, еще 68 участков работали в 53 странах, в том числе в России – в Москве, Петербурге, Астрахани, Казани и Омске.
За место президента боролись шесть кандидатов. При этом оппонентам Токаева формально была отведена роль статистов. Как показал опрос телекомпании «Хабар», местное население практически ничего не знает о них. Главная интрига была в том, как выступит кандидат «против всех» – такой графы в бюллетенях на предыдущих выборах не было. В итоге на втором месте оказалась графа «против всех» с результатом 5,8%.
Не дожидаясь итогового подсчета голосов, Токаев анонсировал ряд изменений в стране. Так, Казахстан ожидают «последовательная конституционная реформа» и «переход к новой форме политического устройства». Он также заявил о необходимости проводить многовекторную внешнюю политику в нынешних реалиях.
Примечательно и то, что к выборам в республике приурочил свое турне по Средней Азии глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он призвал развивать транспортные коридоры между Евросоюзом и регионом в обход России.
При этом за несколько дней до выборов Боррель посетил Казахстан. На встрече с Токаевым он пообещал возместить государству «сопутствующий ущерб», нанесенный антироссийскими санкциями Евросоюза. В российском экспертном сообществе такой шаг расценили как попытку подкупа дружественной нам страны.
Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
Назарбаев первым публично поздравил Токаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана
Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала его поздравление в адрес нынешнего главы республики Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах.
Назарбаев заявил, что Токаев одержал убедительную победу, которая подтверждает высокий авторитет действующего президента и веру жителей Казахстана в проводимые им реформы. Назарбаев назвал результаты выборов признанием стойкости, решительности и мудрости Токаева, которые тот проявил в период, когда под угрозой оказалась независимость страны. Назарбаев пожелал Токаеву, чтобы нынешний лидер «всегда пользовался всеобщей поддержкой и уважением народа», передает ТАСС.
Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы. По данным exit poll, за Токаева проголосовали более 82% избирателей. Назарбаев первым публично поздравил Токаева с победой.
Exit poll: Токаев с 82,45% голосов побеждает на президентских выборах
На выборах президента Казахстана побеждает глава государства Касым-Жомарт Токаев, свидетельствуют данные exit poll международного института региональных исследований «Открытое общество».
Отмечается, что Токаев набирает 82,45%, итоги опроса были представлены в ходе онлайн-телемарафона госканала «Казахстан», передает РИА «Новости».
20 ноября в Казахстане начались внеочередные выборы.
Напомним, 6 октября казахстанская правящая партия «Аманат» выдвинула действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты.