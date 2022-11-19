При обстреле ВСУ Лисичанска погибли два мирных жителя

При обстреле Лисичанска украинскими войсками погибли два мирных жителя, четверо получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным, опубликованным в Telegram-канале СЦКК, ВСУ обстреляли Лисичанск с применением артиллерийского орудия калибром 155 мм, погибло два мирных жителя и четверо получили ранения.

Ранее при обстреле Сватово в ЛНР ранения получили два человека.