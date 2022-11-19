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При обстреле ВСУ Лисичанска погибли два мирных жителя
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При обстреле Лисичанска украинскими войсками погибли два мирных жителя, четверо получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным, опубликованным в Telegram-канале СЦКК, ВСУ обстреляли Лисичанск с применением артиллерийского орудия калибром 155 мм, погибло два мирных жителя и четверо получили ранения.
Ранее при обстреле Сватово в ЛНР ранения получили два человека.
В ЛНР назвали убийц российских военнопленных
Народная милиция ЛНР назвала, кто расстрелял российских военнопленных
Российских пленных солдат из ЛНР в селе Макеевка расстреляли бойцы десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», – передает ТАСС его слова.
Напомним, в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.
Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела. Позже стало известно, что в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека получили видеозапись с расправой и начали ее изучать.
В Минобороны России заявили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей.
Солдат ВСУ оскорбил немецкого журналиста, призвавшего расследовать убийство российских пленных
Немецкий журналист Юлиан Репке заявил о необходимости провести расследование по видеозаписи расстрела российских военнопленных, совершенного военнослужащими ВСУ, в ответ один из украинских военных назвал его «русской свиньей».
Репке в Twitter описал ситуацию с убийством российских военных и призвал провести расследование, передает издание «Страна.ua».
Ответ ему написал украинский режиссер, а нынче военнослужащий ВСУ Владимир Демченко. «Расследование завершено, сними со своего аккаунта украинский флаг, русская свинья», – ответил журналисту украинец.
«Может быть, это не лучший способ завоевать сердца и умы на Западе, в чем Украина сейчас нуждается как никогда остро?» – указал ему журналист.
Напомним, в социальных сетях распространились записи с убийством безоружных российских военных. Российское Минобороны обвинило в убийстве военнослужащих. СК России завел уголовное дело.
ВСУ признали принадлежность упавших в Польше обломков ракеты Украине
WP: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат допустил украинскую принадлежность упавших в Польше обломков ракеты
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Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших на этой неделе в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной, сообщила The Washington Post.
Как отмечается в публикации, в интервью изданию The Washington Post Игнат выступил с утверждением, что ракета могла быть выпущена как Россией, так и Украиной. По его словам, результатом этого боя ПВО могло быть что угодно, передает ТАСС.
Как отмечает издание, спикер командования Воздушных сил ВСУ признал, что по меньшей мере некоторые обломки могли принадлежать украинской ракете.
Он также сообщил, что во вторник в районе границы с Польшей средства ПВО Украины могли выпустить по меньшей мере 30 ракет.
По мнению издания, слова спикера командования Воздушных сил ВСУ могут указывать на дальнейшее смягчение позиции Киева, который изначально отрицал, что ракета была выпущена средствами ВСУ.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В понедельник польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
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Группа французских военных на учениях попала под поезд
Минобороны Франции: Группа военных попала под поезд во время учений в регионе Фрежюс
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Группа французских военных попала под поезд во время учений в регионе Фрежюс, в результате один пострадавший погиб на месте, еще трое были экстренно госпитализированы, сообщило министерство вооруженных сил Франции.
Глава оборонного ведомства Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в четверг около 20.40 (22.40 мск) группа солдат в ходе сводных учений в рамках общей базовой подготовки пересекала в регионе Фрежюс (департамент Вар) железнодорожное полотно на высоте Пюже-сюр-Аржен в момент, когда по пути шел поезд, передает ТАСС.
Отмечается, что в результате происшествия один военнослужащий получил ранения, от которых умер на месте. Еще двое получили менее серьезные травмы и были срочно доставлены в больницу Фрежюса. Третий пострадавший был эвакуирован «в шоковом состоянии». На место происшествия прибыли врачи, спасатели, жандармерия и полиция.
Напомним, в ноябре 2021 года поезд сбил группу мигрантов на севере Франции.
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НАТО заявила о небезопасном инциденте с самолетами России на Балтике
НАТО сообщила об инциденте с облетом самолетами России кораблей альянса
НАТО утверждает, что во время учений блока в Балтийском море российские самолеты совершили облет натовских кораблей, который показался военно-морскому командованию альянса «небезопасным».
По данным командования, утром 17 ноября российские истребители якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра), передает РИА «Новости».
В НАТО заявили, что это было небезопасно и непрофессионально, так как проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений.
При этом военно-морское командование НАТО подчеркнуло, что альянс «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы». В Минобороны России заявили, что все полеты выполняются строго в соответствии с правилами.
Все ракетные соединения ВС России перевооружили на «Искандер-М»
Минобороны: Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на комплекс «Искандер-М»
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Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный и уникальный комплекс «Искандер-М», говорится в публикации на официальном сайте Минобороны в честь Дня ракетных войск и артиллерии.
Как заявили ведомстве, в настоящее время все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный, не имеющий аналогов в мире, ракетный комплекс «Искандер-М», передает РИА «Новости».
Там также сообщили, что на вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в специальной военной операции.
В департаменте уточнили, что в реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) как крупного, так и среднего калибра семейства «Торнадо» (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»).
Кроме того, подчеркивается, что арсеналы артиллерийских подразделений продолжают пополняться модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 «Мста-С», обладающими повышенной скорострельностью.
Эта боевая машина способна действовать в режиме «шквал огня», во время которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня и обеспечивая гарантированное поражение противника.
Ранее в США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России.
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Медведев: Убийцы российских военнопленных заслуживают смертной казни
Замглавы Совбеза Медведев заявил, что расстрелявшие российских военных заслуживают только смертной казни
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Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой, то есть смертной казни, заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале вспомнил годы учебы в университете, где обучался уголовному праву, и отметил, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица – с другой.
«И только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20)», – заявил Медведев.
В связи с этим он считает, что расстрелявшие российских военнослужащих не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой.
В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.
Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе. В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей
СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.
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В США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России
NYT: Масштабные удары России по Украине поставили под сомнение оценки Киева об исчерпании арсеналов у Москвы
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Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако масштабная атака 15 ноября поставила под сомнение такие оценки, сообщает американское издание The New York Times.
Как отмечает издание, украинские власти ранее утверждали, что имеющиеся у России запасы ракет в ходе конфликта значительно сократились. Однако, признает издание, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений.
Издание приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, который утверждает, что «точной информацией» о запасах в российском военном арсенале якобы обладают немногие официальные лица на Западе, передает ТАСС.
Издание считает, что сохранение у России способности предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь ряд объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, Россия смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, Россия могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО.
Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты ПВО.
Напомним, в июне Юрий Борисов, бывший в то время вице-премьером, заверил, что ракеты у России не закончатся, а при необходимости Россия сможет быстро восстановить запасы вооружений, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине.
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МИД прокомментировал идеи о «возвращении» острова Врангеля США
Посол МИД по особым поручениям Корчунов: Идеи о «возвращении» острова Врангеля США являются экстремистскими
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Идеи, которые высказывают эксперты в США о «возвращении» острова Врангеля американцам – экстремистские, его принадлежность России неоспорима, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Как отметил Корчунов, в условиях беспрецедентного обострения конфронтации в российско-американских отношениях по вине Вашингтона неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив.
Он подчеркнул, что попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями, передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что автор статьи Томас Дэнс – бывший член комиссии по арктическим исследованиям США, откуда его изгнали за профнепригодность. Принадлежность России острова Врангеля Белым домом не оспаривается, указал дипломат.
Он подчеркнул, что Россия имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет, а предложения же «вскрыть» данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа.
Он выразил сомнение, что власти в Вашингтоне рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе, подчеркнув, что ответ России будет незамедлительным.
Ранее американская The Wall Street Journal заявила, что остров Врангеля якобы «принадлежит» США, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года. После этого в Госдуме заявили, что США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску, за которую так и не заплатили русскому царю, вернут России.
Страны АТЭС разошлись во мнениях по оценке конфликта на Украине
Большинство стран-участниц АТЭС осудили действия России на Украине, но имеются и иные мнения
Многие лидеры Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) раскритиковали конфликт на Украине из-за ситуации в мировой экономике, однако были и другие оценки конфликта и введенных санкций.
Согласно декларации международной экономической организации, большинство членов АТЭС осудили начавшуюся в феврале спецоперацию на Украине, отметив, что страдают люди и мировая экономика. В том числе растущая инфляция, нарушение цепочки поставок, выросшие риски энергетической зависимости, передает РИА «Новости».
Ранее входящие международной экономической организации АТЭС страны сошлись в решении провести ряд совместных действий по борьбе с коррупцией.
В ООН приступили к изучению видео расстрела российских военных
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В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека получили видеозапись с расправой над пленными российскими военнослужащими, ролик начали проверять, сообщила сотрудница пресс-службы ООН Элизабет Тросселл.
«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», – приводит слова Тросселл РИА «Новости».
В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.
Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе.
В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей.
СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.
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Протестующие против отключения электроэнергии в Одессе вышли на улицу
Протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу в Одессе, сообщило издание «Страна.ua».
Из сообщения следует, что одесситы продолжают перекрывать улицы города, горожане против отключения электроэнергии, передает РИА «Новости».
«Сегодня утром это происходило на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко», – говорится в сообщении.
Ранее было опубликовано видео с места событий. В Одесской области ранее пожаловались на тяжелую ситуацию с энергоснабжением.
Пушилин заявил о продвижении подразделений ДНР
Власти ДНР сообщили о продвижении военных по всей линии фронта
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики двигаются вперед по всей линии фронта, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он также отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре.
Накануне российские военные освободили от ВСУ поселок Опытное в Донецкой народной республике.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.
Названа численность русских школ в Грузии
В Грузии в настоящее время функционируют 11 русскоязычных школ и 45 русскоязычных секторов, заявил в пятницу грузинский министр образования Михаил Чхенкели. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, если в прошлом году в них обучалось 14 тыс. 222 учащихся, то сейчас – 16 тыс. 42.
Рост он связал с тем, что после 24 февраля в страну прибывают те, кто желает обучаться на русском языке.
Кроме того, как отметил Чхенкели, по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили в двух школах Тбилиси и Батуми стало возможным обучение на украинском языке.
В следующем учебном году в Тбилиси откроется еще один украиноязычный сектор в школе, отметил министр.
В 2022 году в Грузию приехало и не покинуло страну около 113 тыс. россиян. Также Грузия приняла до 30 тыс. украинцев.
Путин наградил экипаж катера, который вывез из Херсона 7 тысяч человек
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Экипаж речного катера «Арарат», помогавший вывезти из Херсона несколько тысяч человек, награжден орденами и медалями, соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.
«За мужество и самоотверженность, проявленные экипажем речного катера «Арарат» при исполнении гражданского долга в экстренной ситуации, наградить: орденом Мужества Березюка Олега Сергеевича, группового механика; Куценко Владимира Анатольевича, капитана. Медалью «За спасение погибавших» – Уварова Романа Анатольевича – матроса», – говорится в указе.
Орден Мужества также получил руководитель отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Член общественной палаты России и внештатный советник врио главы Херсонской области Александр Малькевич заявил в беседе с ТАСС, что с начала октября «Арарат» начал переправлять людей на безопасный левый берег Днепра.
«Они (члены экипажа катера) работали вплоть до 11 ноября, в последние дни судно начинало работать с пяти часов утра. За все время без малого 7 тыс. человек – если быть точным, 6,7 тыс. – только на «Арарате» переправились на безопасный левый берег», – пояснил Малькевич.
По его словам, 11 ноября при заходе ВСУ в Херсон экипаж смог вывезти на другой берег около 800 человек.