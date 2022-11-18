Грузинский депутат похвастался избиением русских в Тбилиси

Оппозиционный грузинский депутат, глава партии «Мокалакееби» («Граждане») Александр Элисашвили в пятницу публично признался в избиении русских в грузинской столице. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Парламентарий, который ранее был добровольцем на стороне Украины, сказал, что «был категорически против» приема граждан России, покинувших в последнее время свою страну.

«Все они дезертиры, и все русские – империалисты», – сказал он на сессии парламента.

По словам Элисашвили, многие граждане России ведут себя в Грузии недостойно – «открыто матерят грузин на улицах Тбилиси, бьют девушек».

«Верните их обратно в Россию», – призвал он премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

«Я лично за себя не отвечаю. У меня были иностранные гости, мы гуляли, и я сказал (встретившимся русским): «Слава Украине!», а они в ответ – «Слава России», – рассказал оппозиционер.

«Тогда я хорошенько их избил», – признался он.

По последним данным, в этом году Грузию не покинуло около 113 тыс. граждан России, въехавших в страну.