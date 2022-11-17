Политологи назвали преимущества российской избирательной системы над американской

Избирательная система США непрозрачна и вызывает недоверие к результатам выборов среди рядовых американцев. Если подобная избирательная практика повторится в ходе президентской гонки в 2024 году, то нельзя исключать массовых акций гражданского протеста в Америке. К такому выводу пришли политологи в ходе круглого стола, посвященного сравнению выборов в Соединенных Штатах и России.

«Вопиющее количество нарушений на прошедших недавно выборах США ставит вопрос о качестве американской демократии как таковой», – подчеркнул директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. В четверг он выступил модератором круглого стола на тему «Выборы в США и России: качественные отличия в подходах и организации». Встреча была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Напомним, что в минувший вторник в Соединенных Штатах прошли выборы всех 435 членов Палаты представителей – нижней палаты Конгресса, 35 из 100 членов верхней палаты – Сената, губернаторов 36 штатов и еще ряда депутатов и должностных лиц различного уровня.

Во время американских выборов были зафиксированы следующие нарушения: задержка или неотправка бланков по почте, недопуск наблюдателей на участки, запугивание членов избирательных комиссий, угрозы в адрес кандидатов, неравный доступ к информационным ресурсам и другие, рассказал член Центризбиркома России Игорь Борисов.

«Также нужно отметить, что в избирательные списки в США занесены около двух миллионов «мертвых душ», а 2,75 миллионов избирателей зарегистрированы одновременно в нескольких штатах. Вместе с тем, по экспертным оценкам американских неправительственных организаций, около 51 млн граждан США, достигших возраста активного избирательного права, не внесены в списки и лишены права голосовать», – сообщил Борисов.

«В 41 штате США нет специального органа, занимающегося организацией и проведением выборов, эти функции выполняют секретари штатов, которые также являются избираемыми. Налицо грубое нарушение принципа равного избирательного права и использование административного ресурса», – напомнила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», замглавы Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Алена Булгакова.

Кроме того, по словам Булгаковой, общественный контроль закреплен только в 12 штатах, а в 49 штатах действует система активной регистрации избирателей – в выборах участвуют только те граждане США, которые подали соответствующие заявления. Помимо этого, отметила она, в последнее время в избирательное законодательство США было внесено более 400 поправок, в том числе – изменение границ избирательных округов, способствующих электоральным преференциям в пользу Демократической партии.

В значительной части федеральных выборов США не имеют права участвовать несколько миллионов американцев, живущих в Пуэрто-Рико и на других «заморских» территориях, также в электоральных правах урезаны жители Округа Колумбия, не имеющие представительства в Конгрессе, напомнил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. «Странно построена и президентская гонка, когда главу сверхдержавы, по сути, выбирают 538 выборщиков», – добавил он.

Шаповалов также прокомментировал данные, согласно которым, на агитацию в нынешней кампании было затрачено более 9,3 млрд долларов. «Неограниченность бюджетов предвыборных кампаний также негативно сказывается на электоральной процедуре – выборы превращаются в соревнование кошельков. Все это приводит к высочайшему уровню недоверия американкой общественности. Мы видим, как у приходящих во власть людей обрушиваются рейтинги. Поэтому американская избирательная система не может быть никаким примером для нас», – подчеркнул эксперт.

В целом, эксперты сошлись во мнении, что нарушения во время промежуточных выборов в Конгресс – это не частная ситуация, а системный провал США. Легитимность их под большим вопросом не только у тех, кто наблюдает со стороны, но и внутри самой страны, среди рядовых американцев, отметили аналитики.

«Эти факты дают нам все основания не признавать выборы ни в Сенат, ни в Палату представителей. Для нас не должно существовать членов Конгресса США, выбранных подобным позорным образом. Тем более, что США ввели санкции против всех наших парламентариев», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Если подобная избирательная практика вкупе с ростом недоверия к результатам выборов в самих США повторится в ходе президентской гонки в 2024 году, то, возможно, Штаты войдут в состояние еще большей турбулентности. Нельзя исключать и массовых акций гражданского протеста, причем, не повторения штурма Капитолия, а гораздо более масштабных выступлениий», – спрогнозировал Данилин.

Если же сравнивать Россию и США, то российская электоральная система имеет преимущества перед американской, подчеркнул Борисов. «Официально 30 млн жителей США не имели возможность проголосовать на выборах 8 ноября. В России и близко нет таких ограничений. К тому же, у нас продолжают разрабатывать современные способы голосования. Например, внедрена система дистанционного электронного голосования в восьми субъектах. В итоге явка на выборах в сентябре в Единый день голосования в России составила более 80% из тех, кто зарегистрировался», – отметил он.

Помимо этого, указал член ЦИК, избирательная система США уступает аналогам из государств постсоветского пространства, которые развивались путем имплементации всех новейших норм и демократических стандартов, выработанных в мире.

В то же время, заметил Мартынов, Америка продолжает активно указывать на недостатки избирательного законодательства других стран, в том числе, России, и российским властям к этому нужно быть готовыми.

«За последние 30 лет российская электоральная система прошла серьезный путь, который ведущие европейские системы проходили за 200 лет. По динамике, скорости развития и другим параметрам наша система – одна из самых передовых. В следующем году нас ждет множество знаковых кампаний, например – выборы мэра Москвы. Конечно, Запад будет к этому готовиться и пытаться повлиять», – предупредил спикер.