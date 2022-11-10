Байден признал разочарование жителей США

Байден оценил результаты выборов в США и признал разочарование американцев

Соединенным Штатам предсказывали республиканскую «волну», но этого не случилось, заявил президент США Джо Байден, признав, что результаты выборов говорят о разочаровании американцев.

«Мы еще не знаем всех результатов, по крайней мере, я не знаю. Но вот что мы знаем: в то время, как пресса и независимые (наблюдатели) предсказывали гигантскую «красную» волну, этого не случилось», – сказал Байден. Красный – неофициальный цвет Республиканской партии, в противовес синему у демократов, передает РИА «Новости».

Байден заявил, что сохранял позитивный настрой в ходе всего процесса голосования. При этом он отметил, что «любые потери мест болезненны». Президент посетовал, что «некоторые хорошие демократы не победили». Однако он считает, что «у демократов была сильная ночь».

«Мы потеряли меньше демократических мест в палате представителей, чем любой президент в ходе первых промежуточных выборов в последние 40 лет», – сказал он, добавив, что выборы губернаторов показали лучший результат с 1986 года.

Однако, по его словам, жители США «четко высказались по поводу своей обеспокоенности ростом цен <...>, преступностью и вопросами общественной безопасности». Он заявил, что американцы «послали ясный и очевидный сигнал о том, что хотят сохранить демократию и защитить право выбора в этой стране». Как заявил Байден, жители страны «ясно дали понять, что все еще разочарованы». «Я это понимаю. Для многих людей последние несколько лет действительно были трудными», – приводит его слова ТАСС.

Байден выразил готовность к сотрудничеству с республиканцами в Конгрессе США. По его мнению, американцы ждут от Республиканской партии, что та будет работать с Белым домом. Кроме того, Байден заявил, что выборы прошли, «без какого-либо вмешательства вообще». Он заявил, что выборы стали хорошим днем для демократии и Америки, показав рекордное участие электората.

Как отметил глава государства, он не собирается менять свой курс в оставшиеся чуть более чем два года правления, несмотря на то, что, согласно опросам, 75% американцев полагают, что страна движется в неверном направлении.