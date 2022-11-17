ОП: В Геническе Херсонской области возобновила работу ТРК «Таврия»

Эксперт назвал значимый признак энергетического апокалипсиса на Украине

Экономист Лизан: Россия может полностью оставить Украину без электричества

Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Во вторник Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины.

«После вчерашних ракетных ударов по энергообъектам Украины без света временно остались около 10 млн человек. Сейчас в стране проживает порядка 27 млн граждан. То есть в темноте сидело больше трети населения. В абсолютных цифрах это апокалипсис и коллапс, поскольку многие также лишились воды и отопления, доступа к интернету», – отмечает экономист Иван Лизан.

В долгосрочной перспективе Украина приближается к черте, «после которой в стране наступит тотальный блэкаут», выводимые из строя трансформаторы не будут успевать чинить, полагает эксперт. «Это не точечные удары, как в сентябре, и даже не системные, которые мы наблюдали в октябре. Вчерашние удары были направлены на переход разрушений из количественных в качественные», – считает собеседник.

Тем не менее Россия по-прежнему действует «очень гуманно», говорит эксперт, потому что удары наносятся по подстанциям, а не энергоблокам или машинным залам, которые гораздо сложнее восстанавливать. «Вероятно, мы не бьем по машинным залам потому, что впоследствии, если эта территория войдет в состав Российской Федерации, мы сможем оперативно восстановить инфраструктуру», – предположил Лизан.

Тем не менее после массированных ракетных ударов «городское хозяйство нормально функционировать не может». «Экономика тоже не в силах работать, но Киеву уже наплевать на это, поскольку государство давно подключено к аппарату искусственной подачи денег... Еще два-три таких удара и Россия вгонит Украину в тотальный блэкаут. Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве. Если инкубационная камера на птицеферме обесточена 15–20 минут, то два миллиона яиц отправятся на помойку, потому что в них погибнут эмбрионы», – пояснил эксперт.

Во вторник Россия нанесла точечные ракетные удары в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. Во Львове, Житомире, Полтаве и Киеве власти также сообщали о попаданиях по объектам инфраструктуры. По всей стране начались перебои с электроснабжением.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего было нанесено 85 ракетных ударов. Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины после теракта на Крымском мосту 8 октября.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко назвал обстрел объектов энергетической инфраструктуры страны 15 ноября самым масштабным с начала российской спецоперации. «Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», – сообщил министр в соцсетях.

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