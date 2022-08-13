Херсонская телекомпания «Таврия» объявила о начале регулярного вещания

В эфир телерадиокомпания «Таврия» в Херсонской области возвращается в понедельник, 15 августа, с масштабной программой передач, наполненной познавательными программами, новым контентом и новостями.

Теперь жители Херсонской области смогут смотреть выпуски новостей в 13.00, 15.00, 18.00 и 20.00, а также в 00.00.

«Изюминкой обновленного эфира станет передача, использующая комплексный подход в информировании граждан – «В Херсоне о главном». В ходе программы ряд экспертов обсудят с ведущим общественно-политические тренды, экономическую обстановку в мире и в области, а также самые актуальные информационные поводы», – говорится в сообщении в Telegram-канале телекомпании.

Также на канале будут выходить разговорные программы «От первого лица», «Вольная улица», рассказывающие о ситуации в Херсонской области, а также «Москва-Херсон» – в ходе этой программы специалисты в разных областях из Москвы поделятся своим «федеральным» опытом.

Планируется, что в ближайшие дни «Таврия» начнет вещать в объединенном мультиплексе в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Отметим, что телерадиокомпания была создана весной этого года руками энтузиастов, на руинах телеканала «Скифия» и областного телецентра, разграбленных и разрушенных отступавшими украинскими бандформированиями.