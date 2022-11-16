Польша отказала России в выдаче виз делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве

Глава делегации Польши в Парламентской ассамблее ОБСЕ Барбара Бартуш заявила, что не видит возможности для участия российской делегации в предстоящей осенней сессии ассамблеи в Варшаве, сообщил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, российская сторона запросила выдачу виз для участников сессии, не питая на это особых надежд. Однако в ответе Бартуш было сказано, что она не видит никакой возможности для участия российский и белорусской делегаций в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве, передает ТАСС.

Глава польской делегации уточнила, что допуск России и Белоруссии к осенней сессии «нарушил бы принцип солидарности с Украиной».

Джабаров заявил, что Россия выступила против внесения любых изменений в правила процедур в ходе заседания постоянного комитета, которое пройдет 25 ноября.

Ранее Послу России в Польше Сергею Андрееву вручили в МИД Польши ноту в связи с ситуацией с упавшей в Пшеводуве ракетой. В Минобороны России заявили, что падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ.