Эрдоган: Турция рассчитывает обсудить с Путиным вопрос продления зерновой сделки на год

Президент Турции Эрдоган: Мы поддерживаем постоянные контакты с Путиным по зерновой сделке

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по возвращении с саммита G20 на острове Бали. Он также сообщил, что рассчитывает на продление зерновой сделки, срок которой истекает 19 ноября, на год.

«Мы поддерживаем постоянные контакты с Путиным, никаких проблем нет. Обсудим вопрос поставок удобрений и сельхозпродукции после моего возвращения. Мы прилагаем усилия для продления зерновой сделки на год и рассчитываем на успех», – передает ТАСС слова Эрдогана

Между тем в постпредстве России в ООН сообщили, что возобновление экспорта аммиака из России через Украину обсуждается в рамках продления зерновой сделки.

«Был ряд контактов на различных уровнях, но финальное решение о возможном продлении до сих пор не принято», – передает РИА «Новости» ответ зампостпреда России при организации Дмитрия Полянского на вопрос о возможном возобновлении экспорта российского аммиака через территорию Украины в рамках продления зерновой сделки.

Ранее сообщалось, Турция планирует предложить продление на один год зерновой сделки, действие которой истекает 19 ноября.

Напомним, 12 ноября Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня переговорить с президентом России Владимиром Путиным.