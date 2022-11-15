В США назвали вероятных кандидатов в президенты от республиканцев

Трамп и ДеСантис стали самыми популярными возможными кандидатами в президенты от республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп, согласно данным опроса консалтинговой группы Morning Consult для издания Politico, остается самым популярным возможным кандидатом в президенты от республиканцев, также после выборов в конгресс выросла популярность губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

Губернатора Флориды в ходе праймериз Республиканской партии поддержали бы 33% избирателей, если бы сегодня прошли выборы, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ДеСантис резко набирает популярность среди республиканцев как потенциальный кандидат от партии на президентских выборах 2024 года. Для сравнения, до выборов в конгресс его выдвижение в президенты от партии хотели поддержать 26% избирателей, после выборов в конгресс – 33%.

При этом фаворитом партии остается бывший президент США Дональд Трамп. Его на внутрипартийном голосовании поддержали бы 47% избирателей, это на один процентный пункт меньше, чем до выборов в конгресс.

Опрос проводился с 10 по 14 ноября 2022 года среди 842 вероятных избирателей на праймериз Республиканской партии. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.

Напомним, по итогам выборов в США Республиканская партия отобрала у демократов контроль над Палатой представителей Конгресса.

При этом эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) заявили, что прошедшие в США выборы в Сенат и Палату Конгресса были организованы на низком уровне, а показатели доверия к ним оказались одними из самых низких за многие десятилетия.

Позднее стало известно, что в некоторых штатах США на местных выборах победили умершие политики.