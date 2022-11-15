Набиуллина заявила о возможности избежать масштабный финансовый кризис

Масштабный финансовый кризис в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

По ее словам, базовый прогноз исходит из того, что глобальная экономика будет развиваться в рамках уже сформированных трендов. ЦБ справляются с раскручиванием инфляции, повышая ставки, но это будет сдерживать рост экономик, передает РИА «Новости».

Она добавила,что укрепившийся рубль даст возможность восстанавливать объем импорта в России несмотря на логистические и ценовые издержки.

Набиуллина сообщила, что инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках.

По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась до 0,18% после 0,05% в сентябре, в годовом выражении замедлилась до 12,64% с 13,68% месяцем ранее.

Ранее Набиуллина заявляла, что базовый сценарий прогноза, предполагаемый Банком России в основные направления денежно-кредитной политики, остается наиболее вероятным, но пессимистичный сценарий становится реальнее.