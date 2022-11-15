Си Цзиньпин на саммите G20 назвал главные вызовы мировой экономике

Председатель КНР Си Цзиньпин: Энергетическая безопасность – это самый значительный вызов для глобального развития

Вопросы энергетической безопасности следует считать главным вызовом для развития мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Энергетическая безопасность – самый значительный вызов для глобального развития, он требует безотлагательного решения», – передает ТАСС слова китайского лидера на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

Как уточнил Си Цзиньпин, в мире складывается кризисная ситуация, которая вызвана не проблемами спроса и предложения, а нарушением глобальных цепочек поставок.

По его словам, размежевание государств по идеологическому принципу и блоковое противостояние могут только помешать мировому экономическому прогрессу.

«Мы живем в мировой деревне. Сталкиваясь с рисками и угрозами, мы должны действовать вместе. Идеологическое размежевание, игры в политику противостояния альянсов и блоков могут расколоть мир и воспрепятствуют глобальному развитию», – сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что на данный момент глобальная экономика сталкивается с угрозой рецессии.

«Мы должны содействовать более стойкому развитию. Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром. Всем сейчас приходится нелегко, а первыми оказываются под ударом развивающиеся страны», – сказал китайский лидер.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай надеется, что Евросоюз, НАТО и США начнут вести с Москвой всесторонний диалог.