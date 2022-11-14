|
|
Кремль спросили о должности Рогозина в связи с поездкой в зону СВО
Песков: Рогозин не получал назначений, поездка в Донбасс не требует согласований
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пока не получал назначений на госдолжность и его деятельность в зоне СВО не требует согласований с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, согласовывал ли Рогозин с администрацией президента свою деятельность в Донбассе, Песков заявил, что она и не требует согласования, передает ТАСС.
Он также отрицательно ответил на вопрос, получал ли Рогозин какую-то официальную должность.
Ранее находящийся в зоне спецоперации экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт и сообщил, что в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу.
Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца»
Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца» словами «собаке – собачья смерть»
Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего на сторону ВСУ бойца ЧВК «Вагнер», сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного, перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове.
По сообщению пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте», Пригожин заявил, что предпочитает смотреть историю в театре, а что касается казненного, то «в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине», а встретился со справедливыми, но недобрыми людьми.
«Мне кажется, этот фильм называется «Собаке – собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало», – передает пресс-служба слова Пригожина.
Ранее Пригожин заявил, что решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности.
Рогозин анонсировал поступление в зону СВО вооружения, которое обеспечит победу
Рогозин заявил о скором поступлении ВС России оружия, которое обеспечит победу
В зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, союзным силам необходимы самые современные образцы, их надо внедрять. Рогозин отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление в ВС России и в народное ополчение ЛНР и ДНР оружия, которое позволит победить, передает РИА «Новости».
Также он отметил, что необходимо выдержать некий период раскачки.
Ранее Рогозин заявил, что группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте.
Российский спецназ оставил ВСУ ироничное послание в Херсоне
Спецназ танковой дивизии оставил ВСУ инструкцию из шести рунктов на двери в Херсоне
Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи, пока русский спецназ «уехал в отпуск».
Записка от бойцов танкового спецназа России состоит из шести пунктов, российские военные призывают ВСУ не забывать, что они находятся на территории Российской империи, вести себя хорошо, а именно: не гадить на полу, не грызть мебель, по ночам не лаять, к прохожим не приставать. Также спецназ пообещал «вернуться из отпуска, скоро вернуться и проверить их поведение», передает «Царьград».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жителям Херсона, которые не стали покидать город, угрожают расправы и пытки со стороны вооруженных сил Украины, жертвами могут стать сотни человек.
Напомним, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных с правого на левый берег Днепра без потерь в личном составе.
Военный эксперт ответил на слова генерала США Ходжеса об атаке ВСУ на Крым зимой
Эксперт Сивков: ВСУ не смогут войти ни в Мариуполь, ни в Крым
|
|
Украинские военные могут попытаться обстреливать Крым из HIMARS в Херсонской области. Но ВСУ не смогут занять ни полуостров, ни Мариуполь, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя слова генерала США Ходжеса о планах по «освобождению Крыма» зимой.
«Теперь, после ухода российских войск из Херсона, ВСУ могут разрушить Северо-Крымский канал, чтобы в Крым не шла вода, а также обстреливать сам полуостров из размещенных на левобережье HIMARS. Конечно, мы будем сбивать их ракеты, но не все, и «прилеты» будут», – полагает доктор военных наук Константин Сивков.
В этой связи эксперт напомнил: в октябре Минобороны РФ сообщало о том, что средства ПВО сбили 33 снаряда HIMARS около Отрадокаменки, Корсунки, Антоновки и Новой Каховки в Херсонской области, а также около Кременной в ЛНР.
При этом, по его словам, если судить с военно-стратегической точки зрения, то ВСУ не смогут занять ни Мариуполь, ни Мелитополь, ни Крым. «Если ВС РФ подойдут к обороне по прописанным и давно знакомым всем российским командующим канонам, то шансов у украинских войск нет», – уверен собеседник.
«Другое дело, что слова Ходжеса могут быть отвлекающим маневром – и на самом деле ВСУ намерены пойти решать военные задачи в Приднестровье. А мы не сможем помочь ПМР, поскольку для этого нужно будет форсировать Днепр», – пояснил аналитик.
В субботу бывший командующий армией США в Европе, а ныне старший советник правозащитной организации Human Rights First Бен Ходжес написал в Twitter, что «HIMARS скоро будут стрелять из Херсона», а «подступы к Крыму в пределах досягаемости» американских РСЗО.
«Это ослабит российскую оборону, в то время как «левое крыло» контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании по освобождению Крыма», – указал он.
Генерал также пояснил: «украинцы ни в коем случае не будут останавливаться на зиму». «Это не 18-й век. Украинцы будут оказывать давление на российские силы, не давая им времени на решение своих проблем или укрепление обороны», – заверил бывший военный.
Он также сопроводил пост картой, на которой показано, что военные базы в Крыму будут находиться в зоне досягаемости баллистических ракет малой дальности ATACMS.
При этом несколько дней назад замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил: «Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения».
«Наша роль заключается в том, чтобы украинцы продолжали иметь средства, чтобы оборонять их суверенную территорию, сдерживать агрессию. И чтобы они в случае вступления в переговоры с россиянами могли вступить в них, находясь на наиболее сильных позициях, завоеванных на поле боя. В этом будет продолжать заключаться наша политика», – приводит ТАСС слова Кола.
В начале нынешнего месяца журнал Hill выпустил статью, в которой указывалось, что возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает вертолетов и других десантных средств.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
|
|
Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».
Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.
Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.
При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.
«Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.
Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.
«Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС
Политолог Корнилов спрогнозировал усиление атак ВСУ на Каховскую ГЭС
|
|
Украинские военные будут наращивать силу обстрелов Каховской ГЭС и Северо-Крымского канала, что может привести к затоплению части территорий Херсонской области и нарушению подачи воды в Крым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в воскресенье ВСУ атаковали дамбу Каховской ГЭС.
«По поводу последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС специалисты высказывают множество мнений – от «ничего страшного» до «катастрофических последствий». Впрочем, ВСУ будут продолжать атаковать этот объект, что может привести к затоплению значительных территорий Херсонской области, а возможно, и к гибели мирного населения», – сказал политолог Владимир Корнилов.
По его словам, сами по себе удары по Каховской ГЭС не сильно отразятся на Северо-Крымском канале, но у ВСУ есть возможность наносить удары непосредственно по сооружениям, которые обеспечивают поставку воды по этому каналу, а тогда может быть нарушено снабжение водой российского полуострова.
«Я думаю, в ближайшее время они будут наращивать усилия в этом направлении. Тем более сейчас у них большие силы высвобождены после выхода на правый берег Днепра. Они это делали и ранее в меньших масштабах, а теперь могут на этом сосредоточиться», – заметил собеседник.
Также, отметил эксперт, украинские военные будут усиливать атаки на Каховский магистральный канал, что приведет в итоге к нарушению подачи воды на юг Херсонской области.
Ранее ВСУ с помощью реактивных снарядов HIMARS атаковали Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС, оба объекта получили серьезные повреждения. Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев отметил, что в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие объекты.
По его словам, степень разрушений на ГЭС грандиозна, но восстановить дамбу можно будет достаточно быстро, приблизительно за год. Вместе с тем, указал чиновник, постоянные ракетные обстрелы ГЭС вынуждают задуматься о ее консервации, сообщает РИА «Новости». При этом, как отметил глава администрации, что касается Северо-Крымского канала, то он построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым. Поэтому, подчеркнул он, угроза для функционирования канала на данный момент отсутствует.
Напомним, в середине октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС, а 31 октября меры по эвакуации были распространены на ряд левобережных районов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР
|
|
Иностранные наемники на южно-донецком направлении пытались контратакой остановить продвижение российских войск около Степного, Владимировки и Павловки в ДНР, в результате было уничтожено 85 боевиков и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки. ВС России применили артиллерию и авиацию, уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ пытались двумя батальонами атаковать на купянском направлении возле Владимировки и Куземовки ЛНР, после огневого поражения они были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков.
Огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где они потеряли 160 человек убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин, заявили в Минобороны.
Также в военном ведомстве добавили, что четыре ротных тактических группы ВСУ пытались атаковать у Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.
Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
Запорожские власти объяснили временное исчезновение флага России в Мелитополе
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Флаг России в Мелитополе сняли из-за ремонта флагштока
|
|
Плановый профилактический ремонт самого большого флагштока в Запорожской области проходит в воскресенье, в скором времени российский флаг вернется на свое место, объяснил исчезновение триколора председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале Рогов ответил на вопрос, почему на площади Победы в Мелитополе сняли флаг России. По его словам, в воскресенье проходит плановый профилактический ремонт самого большого флагштока Запорожской области, в скором времени флаг займет свое место.
Рогов отметил, что в связи с исчезновением флага появились слухи о том, что якобы «мы оставляем Запорожскую область», но это не так, подчеркнул он.
«Запорожье – это Россия! Так было, так есть и так будет всегда!» – заключил Рогов.
Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на Запорожском направлении. Позднее Рогов заявил о наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии.
Власти сообщили о грандиозных повреждениях Каховской ГЭС
Глава Новокаховского округа Леонтьев: Ремонт ГЭС займет не менее года
Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, однако она может быть восстановлена. Ремонт с использованием современных технологий займет не менее года, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
По его словам, степень разрушений станции грандиозна, но восстановить ее можно будет достаточно быстро, приблизительно за год, передает ТАСС.
Леонтьев отметил, что в городе в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие.
Напомним, в пятницу Леонтьев сообщил, что украинские обстрелы на данный момент не прервали работу Каховской ГЭС, но в будущем судьба электростанции неизвестна. До этого Леонтьев пояснял, что ВСУ нарастили частоту обстрелов Каховской ГЭС.
Танковый бой 11-го полка ДНР показали на видео от первого лица
Танковый бой 11-го полка народной милиции Донецкой народной республики попал на видео.
На кадрах запечатлен момент, когда позиции Вооруженных сил Украины терпят поражение. Видео снято 10 ноября в Первомайском, где сейчас идет наступление, передает RT.
Этот населенный пункт является одним из тех, откуда артиллерия ВСУ периодически обстреливает Донецк.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
Киев усилил группировку на Запорожском направлении
Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
|
|
Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».
Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров.
Минобороны объявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра
|
|
На Херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны России.
Переброска была завершена около 5.00 мск, говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве добавили, что ни одной единицы военной техники или вооружения на правом берегу реки не оставили. Российские военные также все перемещены на другой берег.
Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. При перегруппировке не было потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств.
При этом всем мирным гражданам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.
«Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS», – сообщили в Минобороны. 28 реактивных снарядов были сбиты.
За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров. Кроме того, силами российских войск подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через Днепр.
В Минобороны добавили, что за сутки барражирующими боеприпасами «Ланцет» и огнем реактивных систем залпового огня было уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две БМП и три пикапа противника.
На минных заграждениях подорвалось более двадцати военных ВСУ, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.
Напомним, военкоры в ночь на пятницу заявили о произведенном маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Донецкий депутат рассказал о значимости штурма Угледара
Депутат ДНР Бердичевский: После взятия Угледара российские войска могут пойти на Славянск
|
|
Угледар – серьезный укрепрайон, который будет очень непросто разбить. Но именно там начинается первая линия обороны противника в Донбассе. Как только она будет разрушена, ВС России смогут пойти на Славянск и Краматорск, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя взятие села Павловка близ Угледара.
«Павловка находится под контролем ВС России. Но проблема в том, что туда еще периодически прорываются украинские диверсионно-разведывательные группы. И мы продолжаем зачистку территории», – рассказал депутат Народного совета – законодательного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Я неоднократно говорил и повторю это сейчас – если не взять Угледар, то мы вновь потеряем Павловку, как это уже однажды было. Этот небольшой населенный пункт находится в низине и полностью контролируется с господствующих высот. Стоящие рядом высотки позволят снайперам противника «снимать» наших военных в любой момент», – отмечает собеседник.
При этом брать Угледар нам надо одномоментно с перерезанием трассы в районе Новомихайловки и Константиновки – двух сел, расположенных между Угледаром и Марьинкой (фактически юго-западным пригородом Донецка), пояснил Бердичевский. «Тогда враг не сможет получать подкрепление, а мы сформируем полукольцо, которое позволит нам взять под контроль город Угледар», – акцентирует он.
Бердичевский также рассказал, что Угледар – часть серьезного укрепрайона. «Далее за ним идут Новомихайловка, Марьинка и Красногоровка, расположенные соответственно к юго-западу и западу от Донецка. Это первая линия обороны ВСУ в Донбассе. После того, как нам удастся ее разрушить, уже можно будет идти на Славянск, Краматорск и Дружковку, в сторону Харьковской области», – продолжил собеседник.
«Нам надо разрушать мосты, железнодорожные узлы и аэропорты в тылу противника, через которые ВСУ постоянно получают западную технику и вооружение. Потому что бесконечно перемалывать врага, который проходит обучение в Европе, которого постоянно экипируют и финансируют просто нельзя. И в первую очередь под ударом должен оказаться Бескидский тоннель в Прикарпатье», – заключил Бердичевский.
Ранее в пятницу военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия расположенного рядом села Павловка. О полном освобождении Павловки в четверг сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Занятие села далось большой ценой, подчеркнул донецкий руководитель.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ стали перебрасывать к линии фронта в ЛНР войска с Херсонского направления
Дополнительные подразделения украинских войск прибывают в район линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике, в том числе с Херсонского направления, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Новые силы украинских войск перебрасываются с Херсонского направления под Сватово, передает ТАСС со ссылкой на Марочко.
По его словам, ВСУ ежедневно предпринимают попытки прорыва обороны союзных сил на линии боевого соприкосновения в ЛНР, однако все атаки отражаются бойцами подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР.
«У Украины, к сожалению, сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. Но также отмечаем увеличение иностранных наемников на линии соприкосновения», – добавил Марочко.
Ранее Марочко сообщил, что украинские военные намеревались подорвать газопровод в поселке Новоайдар в ЛНР, на месте нашли самодельное взрывное устройство.