Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт

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13 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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Почему рынок криптовалют ждут еще большие потрясения

Экономика США бьет по биткоину Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Крах криптовалют имеет как внутренние, так и внешние причины. И экономика США играет здесь не последнюю роль. И хотя в четверг биткоин отыграл значительную часть потерь среды, его неминуемо ждет еще большее падение, считают эксперты. Что же так сильно давит на криптовалюты и почему вложения в них становятся непривлекательными? Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

Весь периметр Кинбурнской косы просматривается и контролируется российскими военными Станислав Красильников/ТАСС
Удерживаемая Россией Кинбурнская коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий. Попытки ВСУ вернуть косу под свой контроль завершались провалом, но в том, что усилия продолжатся, сомневаться не приходится. Как им противостоять? Подробности...
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Макрон готовится к войне

«Война на Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны», – сообщил военным Макрон ERIC GAILLARD/EPA/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы. Ответом на это станет новая военная доктрина, которая изменит армию и приготовит страну к актуальным вызовам, включая ядерные. Чего Макрон хочет добиться на самом деле и какова в этом роль России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как перевоспитать младенцев по разуму

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Тиктокер увидел не ужас механизированной войны и уж тем более не редкостное самообладание нашего солдата, поразившее многих, в том числе и на Западе, но только повод снять смешной пародийный ролик. Подробности...

Зачем нам нужна Одесса

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Вопрос об Одессе будет решаться в более широком контексте, в связи с успехами на всей протяжённости фронта в рамках третьей фазы воссоединения юго-восточных регионов с Россией. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

В СВО каждый должен выполнять свои задачи

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Украинские соцсети активно рассказывают, что у России «заканчиваются ракеты», поэтому она вынуждена использовать зенитные ракеты для ударов по наземным целям. На самом деле вряд ли ВС РФ в реальности прибегают к подобной практике, и на это есть четыре причины. Подробности...
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

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  • Перемирие

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Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
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    Российский Су-35С уничтожил украинский самолет Российский спецназ оставил ВСУ ироничное послание в Херсоне Сунак обещал «разоблачить презрение» России к G20 Два самолета времен Второй мировой войны разбились на авиашоу в США
    Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца» Концерн «Калашников» стал координатором поставок боевой экипировки в армию Делегация США во главе с Байденом послушала Лаврова на Восточноазиатском саммите Украинские «пехотинцы» освоили бизнес по сопровождению нелегалов в Европу

    Главная тема


    Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

    «период раскачки»


    Рогозин анонсировал поступление в зону СВО вооружения, которое обеспечит победу

    деоккупация донбасса


    Пушилин и Соловьев посетили батальон «Спарта» в Донецком аэропорту

    американские выборы


    Франция призвала Европу к большей автономии от США

    Видео

    транспортная артерия


    Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

    бывший ссср


    Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

    геополитические последствия


    Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

    Северный морской путь


    Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    игра ограничений


    Глеб Простаков: Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

    единый фронт


    Тимофей Бордачев: Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

    план освобождения


    Игорь Караулов: За традиционные ценности мы боремся сами с собой

    на ваш взгляд


    Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?

    Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт

    Экс-глава Роскосмоса Рогозин: Мы ждем добровольцев на спецоперацию

    13 ноября 2022, 12:22

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Находящийся в зоне спецоперации экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт.

    По словам Рогозина на Украине для России решается все и если вся страна этого не поймет, то мы проиграем. Он призвал тех, кто думает, что это их не коснется или чего-то опасается идти добровольцами на спецоперацию, добавив, что СВО и связанные с ней события уже коснулись всех, передает РИА «Новости».

    Он также выразил уверенность, что в зоне СВО должны быть люди, имеющие жизненный опыт, подготовку и умение сберечь себя и своего товарища.

    Ранее Рогозин сообщил, что в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу.


    Рогозин анонсировал поступление в зону СВО вооружения, которое обеспечит победу
    Рогозин заявил о скором поступлении ВС России оружия, которое обеспечит победу
    		    12 ноября 2022, 20:47
    Фото: URA.RU/TASS
    Текст: Вера Басилая

    В зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По его словам, союзным силам необходимы самые современные образцы, их надо внедрять. Рогозин отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление в ВС России и в народное ополчение ЛНР и ДНР оружия, которое позволит победить, передает РИА «Новости».

    Также он отметил, что необходимо выдержать некий период раскачки.

    Ранее Рогозин заявил, что группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте.

    Коментарии (102)
    Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
    Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
    		    12 ноября 2022, 13:30
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».

    Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.

    Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.

    При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.

    «Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.

    Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.

    «Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.

    Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.

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    Коментарии (94)
    Российский спецназ оставил ВСУ ироничное послание в Херсоне
    Спецназ танковой дивизии оставил ВСУ инструкцию из шести рунктов на двери в Херсоне

    12 ноября 2022, 21:31

    Текст: Вера Басилая

    Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи, пока русский спецназ «уехал в отпуск».

    Записка от бойцов танкового спецназа России состоит из шести пунктов, российские военные призывают ВСУ не забывать, что они находятся на территории Российской империи, вести себя хорошо, а именно: не гадить на полу, не грызть мебель, по ночам не лаять, к прохожим не приставать. Также спецназ пообещал «вернуться из отпуска, скоро вернуться и проверить их поведение», передает «Царьград».

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жителям Херсона, которые не стали покидать город, угрожают расправы и пытки со стороны вооруженных сил Украины, жертвами могут стать сотни человек.

    Напомним, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных с правого на левый берег Днепра без потерь в личном составе.

    Коментарии (36)
    Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР
    		    12 ноября 2022, 14:54
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Вера Басилая

    Иностранные наемники на южно-донецком направлении пытались контратакой остановить продвижение российских войск около Степного, Владимировки и Павловки в ДНР, в результате было уничтожено 85 боевиков и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По данным Минобороны, иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки. ВС России применили артиллерию и авиацию,  уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, ВСУ пытались двумя батальонами атаковать на купянском направлении возле Владимировки и Куземовки ЛНР, после огневого поражения они были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков.

    Огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где они потеряли 160 человек убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин, заявили в Минобороны.

    Также в военном ведомстве добавили, что четыре ротных тактических группы ВСУ пытались атаковать у Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.

    Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.

    Коментарии (52)
    Танковый бой 11-го полка ДНР показали на видео от первого лица
    		    12 ноября 2022, 13:33
    Фото: t.me/rt_russian
    Текст: Кристина Цыцура

    Танковый бой 11-го полка народной милиции Донецкой народной республики попал на видео.

    На кадрах запечатлен момент, когда позиции Вооруженных сил Украины терпят поражение. Видео снято 10 ноября в Первомайском, где сейчас идет наступление, передает RT.

    Этот населенный пункт является одним из тех, откуда артиллерия ВСУ периодически обстреливает Донецк.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.

    Коментарии (10)
    Власти сообщили о грандиозных повреждениях Каховской ГЭС
    Глава Новокаховского округа Леонтьев: Ремонт ГЭС займет не менее года

    13 ноября 2022, 08:13

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, однако она может быть восстановлена. Ремонт с использованием современных технологий займет не менее года, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

    По его словам, степень разрушений станции грандиозна, но восстановить ее можно будет достаточно быстро, приблизительно за год, передает ТАСС.

    Леонтьев отметил, что в городе в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие.

    Напомним, в пятницу Леонтьев сообщил, что украинские обстрелы на данный момент не прервали работу Каховской ГЭС, но в будущем судьба электростанции неизвестна. До этого Леонтьев пояснял, что ВСУ нарастили частоту обстрелов Каховской ГЭС.

    Коментарии (15)
    Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца»
    Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца» словами «собаке – собачья смерть»

    13 ноября 2022, 11:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего на сторону ВСУ бойца ЧВК «Вагнера», сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

    Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного, перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове. 

    По сообщению пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте», Пригожин заявил, что предпочитает смотреть историю в театре, а что касается казненного, то «в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине», а встретился со справедливыми, но недобрыми людьми.

    «Мне кажется, этот фильм называется «Собаке – собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок, ни одно животное не пострадало», – передает пресс-служба слова Пригожина.

    Ранее Пригожин заявил, что решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности.

    Коментарии (8)
    Медведев: Россия в одиночку сражается с западным миром
    Медведев заявил, что Россия формирует новый миропорядок и в одиночку сражается с НАТО

    12 ноября 2022, 15:30

    Текст: Вера Басилая

    Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром, формируя будущий миропорядок, враг будет уничтожен, заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев напомнил в своем Telegram-канале о важных для страны и россиян результатах года.

    Так, он отметил, что именно Россия  защищает своих граждан, возвращает исконные российские земли, и будет это продолжать. Также он заявил, что «именно Россия сегодня формирует будущий равноправный миропорядок, который будет выстроен» не Западом, и не «темным Киевом».

    По словам Медведева, России приходится в одиночку сражаться с НАТО и западным миром, но любые параллели с прошлым неверны или условны, напомнив, что россияне в одиночку готовы уничтожать мощного врага.

    Он также напомнил, что Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни военнослужащих и мирного населения, в чем состоит огромная нравственная разница с врагом, который не считает солдатские и гражданские жизни.

    При этом Медведев подчеркнул, что Россия пока не использовала весь свой арсенал средств поражения, не наносила удары по всем вражеским целям, только из присущей нам человеческой доброты.

    Медведев призвал трудиться, быть едиными и не забывать о высоком моральном духе, чтобы обеспечить стране победу.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости чаще напоминать врагам о величии Русского мира.

    Коментарии (22)
    Российские артиллеристы уничтожили на Украине батарею американских систем М777

    12 ноября 2022, 14:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Во время боев в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области выведена из строя американская батарея артиллерийских систем М777.

    Также истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Ясная Поляна сбила вертолет Ми-8 ВСУ, сообщает Telegram-канал министерства обороны России.

    За сутки было сбито шесть беспилотников в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка в ДНР и Чистополье в Запорожской области.

    Удалось перехватить три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Новой Каховки, Новой Маячки и Волновахи ДНР.

    Ранее сообщалось, что украинские боевики ведут обстрел центральных районов Новой Каховки. 

    Коментарии (4)
    Рогозин заявил о планах создания легких ударных БПЛА для ДНР и ЛНР
    Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о создании для войск ДНР и ЛНР легких ударных БПЛА

    12 ноября 2022, 16:59

    Текст: Вера Басилая

    Группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте, сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По словам Рогозина, в зоне СВО нужны беспилотные разведывательные и легкие ударные беспилотники, которые могут существенно повлиять на обстановку на фронте, передает РИА «Новости».

    Бывший глава Роскосмоса заявил, что добровольческая группа военно-технических инспекторов «Царские волки» вместе с 10 российскими разработчиками беспилотников из разных городов России готовы применить свои технологии. Он отметил, что БПЛА нужно испытать на полигонах, на фронте, учесть недостатки и начать серийное производство для подразделений ДНР и ЛНР.

    Ранее экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое.

    Коментарии (9)
    Рогов назвал число переброшенных с Херсонского направления украинских военных
    Власти Запорожской области заявили, что Киев мог отогнать с Херсонского направления около 40 тыс. военных

    12 ноября 2022, 14:59

    Текст: Александра Юдина

    Украина могла передислоцировать около 40 тысяч военных с Херсонского направления на другие, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

    По его словам, Киев может счесть предпочтительным Запорожское направление и направить в эту сторону около 40 тыс. человек, передает радио «Комсомольская правда».

    Рогов добавил, что, по его мнению, ВСУ могут предпринять очередную попытку захватить Запорожскую АЭС.

    Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.

    Позднее Рогов заявил наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии.

    Коментарии (3)
    Боец ДНР рассказал о выжженной в плену на ноге букве «Z»

    12 ноября 2022, 15:32

    Текст: Кристина Цыцура

    Боец Народной милиции ДНР рассказал, что в плену его пытали, избивали и выжгли на ноге букву «Z».

    По его словам, ему закрыли глаза скотчем, связали руки и увели в неизвестном направлении. Во время допроса избивали, а затем потребовали все рассказать, угрожая выжечь букву «Z» на ноге или лице.

    «Я им говорил, что ничего не знаю. Выбрал ногу», – передает РИА «Новости» слова мужчины.

    Ранее пленные украинские военные рассказали на допросах следователям СК России о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.

    Коментарии (4)
    «Калашников» назначили руководить поставками боевой экипировки в ВС России
    Концерн «Калашников» назначен главным координатором поставок боевой экипировки в российскую армию

    13 ноября 2022, 08:54

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС России – более 300 тысяч мобилизованных, заявил информированный источник.

    По словам источника, решением Минпромторга концерн «Калашников» назначен координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, поставляющие элементы боевой экипировки военнослужащим будут на регулярной основе отчитываться «Калашникову» о поставках шлемов, бронежилетов, и иных элементов экипировки в ВС России, передает РИА «Новости».

    По словам источника, выбор ведомства пал на концерн, так как в его состав входит ЦНИИточмаш, выступавший головным по проектам экипировки первого и второго поколения («Бармица» и «Ратник»)».

    Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что Минобороны России устранило все недостатки, связанные с обеспечением экипировкой участников специальной военной операции на Украине.

    Напомним, в Кремле заявили, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены, для этого принимаются энергичные меры.

    Коментарии (5)
    Рогов заявил наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии
    Власти Запорожской области сообщили о наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии

    12 ноября 2022, 13:51

    Текст: Кристина Цыцура

    Наемники из 40 государств сейчас воюют на стороне Киева на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области, большая часть из них – это поляки, председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    Он добавил, что еще ранее можно было говорить о 34 странах, откуда приезжали наемники, но сейчас таких уже 40 государств. Больше всего их именно на запорожском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Рогова, сказанные в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

    Он добавил, что чаще это именно польские наемники. Кадровых офицеров Польши прошло по запорожской ЛБС свыше 5 тыс. человек. Также большое количество грузинских боевиков, а также чеченоязычных, добавил он.

    Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.

    Коментарии (7)
    Военврач рассказал об особенностях службы в ходе спецоперации
    Военный медик: Нам часто приходится менять место дислокации

    13 ноября 2022, 08:40

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военный медик рассказал о новых средствах и улучшенной тактике работы своего полевого медицинского подразделения за счет опыта спецоперации.

    По словам офицера медицинской службы, служащего на запорожском направлении, особенность работы заключается необходимости постоянно передвигаться, менять место дислокации и поэтому появилось много способов решения размещения коечного фонда для раненых и больных, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что за время СВО была усовершенствована техника эвакуации раненых с поля боя и другие действия медслужбы, стали использовать более расширенно средства связи, применять новые индивидуальные средства медицинской защиты: салфетки кровоостанавливающие, гемостатики и турникеты.

    Ранее командир медицинской группы ВС России с позывным «Донор» рассказал, что украинские военные целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей.

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