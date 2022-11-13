В Минобороны рассказали о работе военнослужащих войск РХБЗ

В день военнослужащих войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о том, какие задачи решают специалисты РХБ защиты. В интервью «Красной звезде» он объяснил, что актуальность биологических угроз современности вызывает озабоченность Минобороны России.

Он подчеркнул, что особую озабоченность вызывает та деятельность, которая велась на Украине. Начальник войск РХБЗ рассказал в интервью «Красной звезде», что они проводят работу по анализу военно-биологической деятельности США и их союзников в различных регионах мира.

Кириллов отметил, что Пентагоном сформирована сеть из более 330 биолабораторий для проведения подобных исследований, 46 из которых находятся на Украине. Деятельность этих лабораторий, рассказал он, направлена на ухудшение эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям.

«Российская Федерация продолжает наращивать международное сотрудничество в области биологической безопасности среди государств–участников ОДКБ. На сегодняшний момент подписаны Меморандумы по вопросам обеспечения биологической безопасности между Российской Федерацией и Таджикистаном, Арменией, Узбекистаном, Туркменистаном. В соответствии с их текстом «участники будут воздерживаться от предоставления биолабораторий представителям военных ведомств третьих стран... и аффилированных с ними организаций», – приводятся слова Кириллова в Telegram-канале Минобороны.

Наибольшей угрозой нацбезопасности Содружества Кириллов назвал международный ядерный терроризм. Он напомнил, что Украина все еще пытается осуществить провокации с применением «грязной бомбы». Особую обеспокоенность вызывает состояние украинских АЭС, которые в ускоренном режиме переводятся на американское ядерное топливо без проведения необходимых исследований, подтверждающих безопасность его использования».

Также Кириллов добавил, что войска РХБЗ принимают участие в специальной военной операции на Украине, они хорошо зарекомендовали себя подразделения тяжелых и реактивных пехотных огнеметов, действия которых в полной мере способствуют выполнению боевых задач мотострелками, танкистами и десантниками. Двоим офицерам присвоено звание Героя Российской Федерации, орденом Мужества награждены 20 военнослужащих, медалью «За отвагу» – более 100 офицеров, сержантов и солдат войск РХБЗ.