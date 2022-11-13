|
|
Посольство России опровергло сообщения о покупке в КНДР формы для ВС России
Посольство России в Пхеньяне назвало фейком утверждения о производстве в КНДР формы для ВС России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Посольство России в Пхеньяне назвало фейком утверждения о производстве в КНДР зимней формы для российских солдат, участвующих в специальной операции на Украине.
Как заявили в посольстве России на информацию американского радио Radio Free Asia о том, что в КНДР якобы идет производство зимней униформы и других предметов одежды из российского сырья для Вооруженных сил РФ на Украине, Россия не закупает и не планирует покупать в КНДР боеприпасы, форму или другие предметы военного назначения, передает ТАСС.
В посольстве отметили, что полученный ответ радио «Свободная Азия» так и не опубликовало на своем сайте.
Ранее в Белом доме заявляли, что власти КНДР якобы тайно переправляют российской стороне артиллерийские снаряды, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сообщения властей США о якобы поставках северокорейских артиллерийских боеприпасов российской стороне не соответствуют действительности.
Рогозин анонсировал поступление в зону СВО вооружения, которое обеспечит победу
Рогозин заявил о скором поступлении ВС России оружия, которое обеспечит победу
В зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, союзным силам необходимы самые современные образцы, их надо внедрять. Рогозин отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление в ВС России и в народное ополчение ЛНР и ДНР оружия, которое позволит победить, передает РИА «Новости».
Также он отметил, что необходимо выдержать некий период раскачки.
Ранее Рогозин заявил, что группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте.
Российский спецназ оставил ВСУ ироничное послание в Херсоне
Спецназ танковой дивизии оставил ВСУ инструкцию из шести рунктов на двери в Херсоне
Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи, пока русский спецназ «уехал в отпуск».
Записка от бойцов танкового спецназа России состоит из шести пунктов, российские военные призывают ВСУ не забывать, что они находятся на территории Российской империи, вести себя хорошо, а именно: не гадить на полу, не грызть мебель, по ночам не лаять, к прохожим не приставать. Также спецназ пообещал «вернуться из отпуска, скоро вернуться и проверить их поведение», передает «Царьград».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жителям Херсона, которые не стали покидать город, угрожают расправы и пытки со стороны вооруженных сил Украины, жертвами могут стать сотни человек.
Напомним, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных с правого на левый берег Днепра без потерь в личном составе.
Байдену пригрозили пощечиной за высказывание о российских военных
Пользователи Twitter (заблокирован в России) раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его слов о том, что конфликт на Украине нельзя решить до тех пор, пока оттуда не уйдут российские войска.
Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.
«Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать», – приводит РИА «Новости» комментарий одного из пользователей.
Также ему посоветовали перестать снабжать Украину оружием и деньгами, что должно привести к переговорам. Еще один комментатор заявил, что конфликт можно решить, если США и НАТО перестанут вмешиваться в дела Украины.
Еще один человек назвал Байдена лицемером, напомнив, что Россия никуда не денется.
Ранее сообщалось, что российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата Байдена.
Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца»
Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца» словами «собаке – собачья смерть»
Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего на сторону ВСУ бойца ЧВК «Вагнер», сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного, перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове.
По сообщению пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте», Пригожин заявил, что предпочитает смотреть историю в театре, а что касается казненного, то «в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине», а встретился со справедливыми, но недобрыми людьми.
«Мне кажется, этот фильм называется «Собаке – собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало», – передает пресс-служба слова Пригожина.
Ранее Пригожин заявил, что решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности.
Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР
|
|
Иностранные наемники на южно-донецком направлении пытались контратакой остановить продвижение российских войск около Степного, Владимировки и Павловки в ДНР, в результате было уничтожено 85 боевиков и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки. ВС России применили артиллерию и авиацию, уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ пытались двумя батальонами атаковать на купянском направлении возле Владимировки и Куземовки ЛНР, после огневого поражения они были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков.
Огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где они потеряли 160 человек убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин, заявили в Минобороны.
Также в военном ведомстве добавили, что четыре ротных тактических группы ВСУ пытались атаковать у Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.
Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
Власти сообщили о грандиозных повреждениях Каховской ГЭС
Глава Новокаховского округа Леонтьев: Ремонт ГЭС займет не менее года
Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, однако она может быть восстановлена. Ремонт с использованием современных технологий займет не менее года, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
По его словам, степень разрушений станции грандиозна, но восстановить ее можно будет достаточно быстро, приблизительно за год, передает ТАСС.
Леонтьев отметил, что в городе в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие.
Напомним, в пятницу Леонтьев сообщил, что украинские обстрелы на данный момент не прервали работу Каховской ГЭС, но в будущем судьба электростанции неизвестна. До этого Леонтьев пояснял, что ВСУ нарастили частоту обстрелов Каховской ГЭС.
Байден присутствовал на выступлении Лаврова на Восточноазиатском саммите
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите (ВАС), его речь слушала делегация США во главе с президентом Джо Байденом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в своем Тelegram-канале фото с выступления Лаврова на саммите, на котором видно, что американская делегация вместе с Байденом присутствует в зале, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).
Напомним, Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш выбрали зеленый цвет традиционных рубашек специально для участия в гала-ужине саммитов АСЕАН.
Блинкен дал совет украинским властям по переговорам с Россией
Блинкен заявил Кулебе, что Киев сам должен определить необходимость переговоров с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Камбодже указал, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с Россией.
В сообщении Госдепартамента указано, что на встрече с Кулебой Блинкен заявил о приверженности США помощи Украине в решении вопросов последствий ударов России, а также подготовке к предстоящей зиме, передает ТАСС.
Также он в очередной раз подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов должен оставаться за Украиной.
Ранее Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым в Камбодже.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев: Россия в одиночку сражается с западным миром
Медведев заявил, что Россия формирует новый миропорядок и в одиночку сражается с НАТО
Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром, формируя будущий миропорядок, враг будет уничтожен, заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил в своем Telegram-канале о важных для страны и россиян результатах года.
Так, он отметил, что именно Россия защищает своих граждан, возвращает исконные российские земли, и будет это продолжать. Также он заявил, что «именно Россия сегодня формирует будущий равноправный миропорядок, который будет выстроен» не Западом, и не «темным Киевом».
По словам Медведева, России приходится в одиночку сражаться с НАТО и западным миром, но любые параллели с прошлым неверны или условны, напомнив, что россияне в одиночку готовы уничтожать мощного врага.
Он также напомнил, что Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни военнослужащих и мирного населения, в чем состоит огромная нравственная разница с врагом, который не считает солдатские и гражданские жизни.
При этом Медведев подчеркнул, что Россия пока не использовала весь свой арсенал средств поражения, не наносила удары по всем вражеским целям, только из присущей нам человеческой доброты.
Медведев призвал трудиться, быть едиными и не забывать о высоком моральном духе, чтобы обеспечить стране победу.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости чаще напоминать врагам о величии Русского мира.
Лавров: Совместное заявление по итогам ВАС не принято из-за требований США по Украине
Глава МИД России Лавров: США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине
Совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) согласовать не удалось, поскольку США и ряд западных стран настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине и вокруг нее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.
Лавров отметил, что каких-либо коллективных решений сегодня принято не было, поскольку Соединенные Штаты и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, передает ТАСС.
Как отметил министр, в этой связи изложенные им итоги Восточноазиатского саммита и направления сотрудничества стран-участниц будут отражены в коммюнике, которое выпустит председательство Камбоджи от своего имени.
Он также указал на то, что США и Североатлантический альянс пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его. По его словам, не так давно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанской стратегии. В рамках этих концепций, продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые по сути дела конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР, пояснил Лавров.
Министр добавил, что в НАТО уже перестали заявлять о своей оборонительной сущности. Оборонительным альянс был, когда существовал Советский Союз и Варшавский договор. С тех пор они свою линию обороны, когда уже ни Варшавского договора нет, ни Советского Союза – непонятно, от кого они оборонялись, – они эту линию обороны передвигали вплотную к российским границам несколько раз, а теперь объявили на Мадридском саммите летом этого года, что они несут глобальную ответственность и что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделимы, подчеркнул он.
То есть, по словам Лаврова, они, «по сути дела, претендуют на то, что они будут играть здесь ведущую роль и так называемую линию обороны уже сдвигают к Южно-Китайскому морю».
Глава дипведомства обратил внимание на тенденцию к милитаризации региона путем сопряжения усилий здешних союзников США – Австралии, Новой Зеландии, Японии, с расширением присутствия НАТО. По его словам, на саммите ВАС российская сторона откровенно изложила свои оценки, схожие с российскими подходы были озвучены и Пекином.
«Но, к сожалению, едва ли это настроит США и их союзников на учет интересов большинства стран, которые здесь расположены, – продолжил Лавров. – Но будем продолжать нашу позицию доносить. В рамках АСЕАН она встречает понимание, хотя в АСЕАН тоже нет единого мнения, как дальше действовать в сфере безопасности в этом регионе. Так что если ставилась задача посеять сомнения в рядах АСЕАН и попытаться подорвать их монолитность, то, в общем-то, американцы достигают своих целей», – уточнил Лавров.
Глава МИД России отметил позицию большинства стран АСЕАН, которые, по его словам, нацелены на отстаивание собственных интересов и неподчинение действий АСЕАН интересам внерегиональных игроков. «Позицию России, позицию Китая, которые выступают за сохранение центральной роли АСЕАН, наши партнеры оценивают высоко», – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите (ВАС), его речь слушала делегация США во главе с президентом Джо Байденом.
«Калашников» назначили руководить поставками боевой экипировки в ВС России
Концерн «Калашников» назначен главным координатором поставок боевой экипировки в российскую армию
Концерн «Калашников» назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС России – более 300 тысяч мобилизованных, заявил информированный источник.
По словам источника, решением Минпромторга концерн «Калашников» назначен координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, поставляющие элементы боевой экипировки военнослужащим будут на регулярной основе отчитываться «Калашникову» о поставках шлемов, бронежилетов, и иных элементов экипировки в ВС России, передает РИА «Новости».
По словам источника, выбор ведомства пал на концерн, так как в его состав входит ЦНИИточмаш, выступавший головным по проектам экипировки первого и второго поколения («Бармица» и «Ратник»)».
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что Минобороны России устранило все недостатки, связанные с обеспечением экипировкой участников специальной военной операции на Украине.
Напомним, в Кремле заявили, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены, для этого принимаются энергичные меры.
Российские артиллеристы уничтожили на Украине батарею американских систем М777
Во время боев в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области выведена из строя американская батарея артиллерийских систем М777.
Также истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Ясная Поляна сбила вертолет Ми-8 ВСУ, сообщает Telegram-канал министерства обороны России.
За сутки было сбито шесть беспилотников в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка в ДНР и Чистополье в Запорожской области.
Удалось перехватить три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Новой Каховки, Новой Маячки и Волновахи ДНР.
Ранее сообщалось, что украинские боевики ведут обстрел центральных районов Новой Каховки.
Рогозин заявил о планах создания легких ударных БПЛА для ДНР и ЛНР
Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о создании для войск ДНР и ЛНР легких ударных БПЛА
Группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте, сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, в зоне СВО нужны беспилотные разведывательные и легкие ударные беспилотники, которые могут существенно повлиять на обстановку на фронте, передает РИА «Новости».
Бывший глава Роскосмоса заявил, что добровольческая группа военно-технических инспекторов «Царские волки» вместе с 10 российскими разработчиками беспилотников из разных городов России готовы применить свои технологии. Он отметил, что БПЛА нужно испытать на полигонах, на фронте, учесть недостатки и начать серийное производство для подразделений ДНР и ЛНР.
Ранее экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое.
Рогов назвал число переброшенных с Херсонского направления украинских военных
Власти Запорожской области заявили, что Киев мог отогнать с Херсонского направления около 40 тыс. военных
Украина могла передислоцировать около 40 тысяч военных с Херсонского направления на другие, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, Киев может счесть предпочтительным Запорожское направление и направить в эту сторону около 40 тыс. человек, передает радио «Комсомольская правда».
Рогов добавил, что, по его мнению, ВСУ могут предпринять очередную попытку захватить Запорожскую АЭС.
Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.
Позднее Рогов заявил наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии.
Боец ДНР рассказал о выжженной в плену на ноге букве «Z»
Боец Народной милиции ДНР рассказал, что в плену его пытали, избивали и выжгли на ноге букву «Z».
По его словам, ему закрыли глаза скотчем, связали руки и увели в неизвестном направлении. Во время допроса избивали, а затем потребовали все рассказать, угрожая выжечь букву «Z» на ноге или лице.
«Я им говорил, что ничего не знаю. Выбрал ногу», – передает РИА «Новости» слова мужчины.
Ранее пленные украинские военные рассказали на допросах следователям СК России о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.