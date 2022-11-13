Посольство России опровергло сообщения о покупке в КНДР формы для ВС России

Лавров: Совместное заявление по итогам ВАС не принято из-за требований США по Украине

Глава МИД России Лавров: США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине

Совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) согласовать не удалось, поскольку США и ряд западных стран настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине и вокруг нее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.

Лавров отметил, что каких-либо коллективных решений сегодня принято не было, поскольку Соединенные Штаты и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, передает ТАСС.

Как отметил министр, в этой связи изложенные им итоги Восточноазиатского саммита и направления сотрудничества стран-участниц будут отражены в коммюнике, которое выпустит председательство Камбоджи от своего имени.

Он также указал на то, что США и Североатлантический альянс пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его. По его словам, не так давно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанской стратегии. В рамках этих концепций, продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые по сути дела конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР, пояснил Лавров.

Министр добавил, что в НАТО уже перестали заявлять о своей оборонительной сущности. Оборонительным альянс был, когда существовал Советский Союз и Варшавский договор. С тех пор они свою линию обороны, когда уже ни Варшавского договора нет, ни Советского Союза – непонятно, от кого они оборонялись, – они эту линию обороны передвигали вплотную к российским границам несколько раз, а теперь объявили на Мадридском саммите летом этого года, что они несут глобальную ответственность и что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделимы, подчеркнул он.

То есть, по словам Лаврова, они, «по сути дела, претендуют на то, что они будут играть здесь ведущую роль и так называемую линию обороны уже сдвигают к Южно-Китайскому морю».

Глава дипведомства обратил внимание на тенденцию к милитаризации региона путем сопряжения усилий здешних союзников США – Австралии, Новой Зеландии, Японии, с расширением присутствия НАТО. По его словам, на саммите ВАС российская сторона откровенно изложила свои оценки, схожие с российскими подходы были озвучены и Пекином.

«Но, к сожалению, едва ли это настроит США и их союзников на учет интересов большинства стран, которые здесь расположены, – продолжил Лавров. – Но будем продолжать нашу позицию доносить. В рамках АСЕАН она встречает понимание, хотя в АСЕАН тоже нет единого мнения, как дальше действовать в сфере безопасности в этом регионе. Так что если ставилась задача посеять сомнения в рядах АСЕАН и попытаться подорвать их монолитность, то, в общем-то, американцы достигают своих целей», – уточнил Лавров.

Глава МИД России отметил позицию большинства стран АСЕАН, которые, по его словам, нацелены на отстаивание собственных интересов и неподчинение действий АСЕАН интересам внерегиональных игроков. «Позицию России, позицию Китая, которые выступают за сохранение центральной роли АСЕАН, наши партнеры оценивают высоко», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите (ВАС), его речь слушала делегация США во главе с президентом Джо Байденом.