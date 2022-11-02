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США обвинили КНДР в поставках России артиллерийских снарядов
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Власти КНДР якобы тайно переправляют российской стороне артиллерийские снаряды, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
КНДР якобы направляет России «значительное количество» артиллерийских снарядов, не раскрывая истинное место поставок и делая вид, что грузы идут в страны Ближнего Востока или Северной Африки, заявил Кирби, передает ТАСС.
По его словам, эти поставки не смогут изменить ход спецоперации, а Украина продолжит получать критически важные системы безопасности, необходимые ей для «самозащиты».
США намерены «консультироваться с союзниками и партнерами, особенно в ООН, по поводу дополнительных мер по привлечению [сторон] к ответственности», заключил Кирби.
Напомним, Северная Корея поддержала возвращение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, отметив, что уважает волю жителей, которые решили воссоединиться с РФ.
Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.
Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.
Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
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McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.
Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.
Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.
Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.
Станцевавшая «Калинку» на 9 мая в Германии россиянка пропала
Российская гражданка Юлия Прохорова, танцевавшая «Калинку» на День Победы в Мюнхене во время проукраинского митинга, исчезла.
Прохорова перестала выходить на связь после того, как у нее дома 14 октября прошли обыски, предположительно, она может быть под стражей, передает RT.
Отмечается, что прокуратура немецкого города Ландсхут заподозрила россиянку в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в оскорблении украинцев.
Под видеозаписями в социальных сетях с танцем на День Победы россиянке поступали угрозы расправы.
Медведев сообщил о появлении в России «жовто-блакитных» диверсантов
Зампред Совбеза Медведев предупредил украинских диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь
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Действующий на российской территории мораторий на смертную казнь может быть преодолен, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о диверсиях, совершаемых проукраински настроенными террористами.
«На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что Россия приняла этих людей и дала возможность получать образование, но в ответ началась подготовка терактов и диверсий. Зампред Совбеза отметил, что есть и случаи поджогов военкоматов и разрушений других государственных объектов, и даже случаи убийства россиян украинцами.
«Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих». Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», – добавил Медведев.
По словам политика, совершившие подобные деяния в военное время не имеют «ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», но сейчас в России действует мораторий на смертную казнь.
«Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», – заключил Медведев.
Напомним, в Уфе суд арестовал четверых подозреваемых в теракте. Как пишет «Регнум», по версии следствия, с 18 по 25 октября обвиняемые совершали теракты, поджигали объекты ОАО «Российские железные дороги» в Уфимском районе и Калининградском районе Уфы.
27 октября двое подозреваемых были задержаны при попытке поджечь пост секционирования «Правая Белая» на улице Ущелье в Уфе. Трем подозреваемым по 18 лет, одному – 17.
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Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
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Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.
Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.
Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.
Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.
Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
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Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», сообщило Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что благодаря участию ООН, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.
«В частности, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ», – заявили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Воздушная тревога объявлена в Одессе
В Одесском регионе и областном центре на Украине объявлена воздушная тревога, сообщил советник главы областной администрации Сергей Братчук.
В своем Telegram-канале он призвал жителей немедленно проследовать в укрытия.
Накануне сирены воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
Пушилин сообщил о продвижении российских сил в ДНР
Пушилин сообщил о продвижении российских сил почти по всей линии боев в ДНР
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Почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram, рассказал, что «есть определенные успехи» на марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку. Также продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».
Напомним, из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, в районы боевых действий направлены 87 тыс. человек, которые уже завершили боевое слаживание. Остальные пока проходят подготовку и не участвуют в боевых действиях. Российские войска начали два наступления в Донбассе – на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки.
В России оценили вероятность войны между Ираном и Саудовской Аравией
Востоковед Вавилов: США заинтересованы в конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией
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Тегеран и Эр-Рияд хотя и являются антагонистами, но они не настроены на прямой военный конфликт. При этом в мире есть те, кто заинтересован в разжигании войны между этими странами. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Алексей Малашенко и Александр Вавилов. Ранее The Wall Street Journal и CNN сообщили, что Иран в ближайшие часы может атаковать Саудовскую Аравию.
«Да, в Иране подняли так называемое «Красное знамя возмездия» над куполом мечети Джамкаран близ города Кум. Некоторые трактуют такой шаг как подготовку к войне. Но одно дело – поднять флаг, другое дело – воевать. Оснований для того, чтобы рисковать и вступать в полномасштабную войну с Саудовской Аравией, у Ирана сегодня нет. Единственное, что возможно – это обострение ситуации в районе Йемена. Большой саудовско-иранской войны я не представляю», – сказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.
Для России любой конфликт в регионе будет крайне неприятен и невыгоден, уверен Малашенко. «У Москвы прекрасные отношения с Ираном и очень неплохие с Саудовской Аравией. Естественно, в случае обострения будут разговоры про миротворчество и посредничество, но так или иначе, России придется занять чью-то позицию. А нам сейчас это совершенно ни к чему, это создает дополнительные проблемы», – пояснил он.
Что касается ситуации вокруг Йемена, то Россия постоянно призывает стороны закончить войну и перестать искать виновных в ней, добавил востоковед. «При этом в обострении в Йемене заинтересован Иран, продвигая интересы шиизма в регионе», – указал собеседник.
Малашенко допускает, что поднятое над куполом мечети Джамкаран «Красное знамя возмездия» может быть провокацией. «Кум – это радикальный шиитский город, там всегда были радикально настроенные аятоллы», – пояснил эксперт.
Востоковед также исключает причастность США к возможному обострению ситуации. «Конечно, американцы заинтересованы в ослаблении Ирана. В Тегеране это прекрасно понимают, поэтому, думаю, они бы не поддались манипуляциям Вашингтона, который подталкивает Иран к конфронтации с Эр-Риядом», – считает Малашенко.
Кроме того, в случае обострения стоит ожидать сближения Саудовской Аравии с США. «В сообщениях западной прессы есть недостаток информации. Поэтому у меня есть три версии: либо это вранье, либо это провокация, либо это выход на ситуацию в Йемене», – подчеркнул востоковед.
В свою очередь профессор МГУ, востоковед Александр Вавилов отмечает, что США наоборот заинтересованы в таком конфликте. «Мы видим, судя по всему, информационную провокацию Вашингтона.
Белый дом пытается давить сразу на оба государства, потому что сейчас и с теми, и с другими у США плохие отношения.
Байден летом ездил на Ближний Восток, но он не смог о чем-либо говориться с арабами. Это видно по недавним договоренностям между Эр-Риядом и Москвой в рамках ОПЕК+», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, когда я работал в Эр-Рияде, меня направили в МИД страны, чтобы узнать о состоянии дел между Аравией и Ираном. И тогда саудовский дипломат сказал мне следующее: «Американцы сегодня здесь, но завтра они могут оказаться за десять тыс. миль. А с Ираном Аллах повелел жить в дружбе». Антагонизм, конечно, между ними есть, но уже сейчас при посредничестве Ирака между двумя странами идут обсуждения вопроса о восстановлении отношений, разорванных еще в 2016 году», – заключил собеседник.
Ранее Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, согласно которым Иран может готовиться к неминуемой атаке на королевство. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Источники газеты считают, что таким образом Иран хочет отвлечь внимание от протестов в их стране.
Один из чиновников, подтвердивших обмен разведданными, назвал произошедшее реальной угрозой нападения «в ближайшее время или в течение 48 часов», указывает U.S.News. При этом США не стали повышать уровень боеготовности своих войск в регионе, поскольку американские военные не будут считаться целью в конфликте, информирует CNN.
Между тем, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что военные чиновники США «обеспокоены опасной ситуацией в регионе». Он подчеркнул, что США находятся в постоянном контакте с саудовскими партнерами. Штаты также оставляют за собой право защищать свои войска вне зависимости от того, где они располагаются.
Примечательно, что подобная ситуация приходятся на время беспрецедентной напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией. Ранее королевство было самым важным союзником Штатов в регионе. Напряжение в отношениях возросло после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, что способствовало росту цен на топливо в США.
Как считает американская пресса, Иран является главным региональным соперником Саудовской Аравии. Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном в 2016 году после того, как иранские протестующие начали штурм посольства Саудовской Аравии в Иране в ответ на казнь Эр-Риядом шиитского священнослужителя. Россия тогда выступила с поддержкой Тегерана, назвав неприемлемым бездоказательное предъявление обвинений.
При этом представители Тегерана и Эр-Рияда в последние месяцы участвовали в тайных встречах, где обсуждали вопросы региональной безопасности. В частности, переговоры затрагивали войну в Йемене между хуситами и поддерживаемой Саудовской Аравией военной коалицией. Оба государства имеют собственные интересы в данном конфликте, однако после того, как перемирие обернулось очередной неудачей, напряжение в отношениях Ирана и Саудовской Аравии снова возросло.
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В Киеве раскупили хлеб и начали готовить еду на кострах
Очевидцы сообщают, что в связи с отключениями электроэнергии жители Киева готовят еду на улице
Жители Киева рассказали, что из-за отключений электричества в городе готовят еду на костре в лесу, а накануне в панике скупали хлеб.
По их словам, отключения электроснабжения в городе происходят бессистемно – отключают электричество в домах с электроплитами, однако оно есть в некоторых домах с газовыми плитами, передает ТАСС.
Очевидцы рассказывают, что в лесу много людей, дрова рубят, готовят на костре.
При этом отмечается, что многие троллейбусные маршруты заменили автобусными. Людей на улице стало вдвое меньше.
Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее яркие атаки фиксировались 10 октября, а также 17 и 18 октября. Однако масштаб атак за 31 октября превзошел предыдущие дни.
Зеленский призвал зрителей чешского ТВ не бояться ядерной войны
Не стоит бояться возможности ядерной войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью чешскому телевидению.
«Не уверен, не хочу давать оценку... Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», – передает РИА «Новости» заявление Зеленского, который ответил так на вопрос, возможна ли ядерная война.
При этом ранее Россия предупреждала, что Киев намеревался совершить провокацию с применением «грязной бомбы», и сейчас он хочет замести следы. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Украина способна сделать «грязную бомбу» и на других объектах, вне списка проверки МАГАТЭ.
Российские войска за сутки уничтожили более 500 военных ВСУ на трех направлениях
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За последние сутки российские военные на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях ликвидировали несколько сотен украинских военных, сообщает Минобороны.
ВСУ на Купянском направлении попытался атаковать двумя батальонами в направлении поселков Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Наступление было отброшено на исходные позиции, ликвидировано до 150 украинских военных и наемников, шесть танков, пять БМП и 10 автомобилей.
«На Краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка ЛНР пресечены», – добавили в министерстве.
На этом направлении ликвидировали порядка 250 бойцов ВСУ, а также два танка, две БМП, пять пикапов и два других автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении пресечена попытка прорыва ВСУ в сторону поселков Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области, противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано 105 украинских военных, два танка, девять бронированных машин, семь автомобилей. Уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ЗРК С-300.
Также поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины у населенного пункта Кировск в ДНР, 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.
В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области. Также уничтожены: склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области», – говорится в сообщении.
У населенного пункта Пасека Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.
Во вторник ВСУ также безуспешно пытались наступать на Купянском направлении, все атаки были отражены, противник потерял 150 человек.
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Названы самые перспективные направления для наступления России в Донбассе
Донецкий депутат Бердичевский: России приходится действовать осторожно в ДНР из-за серьезных укрепрайонов противника
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Освобождать территорию ДНР приходится постепенно из-за мощных укрепрайонов, которые за восемь лет отстроил противник. Тем не менее под Авдеевкой и Артемовском у России есть успехи. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских сил в республике.
«Активные бои продолжаются на Авдеевском и Артемовском направлениях, а также под Угледаром. Наши военные пока проходят первую линию обороны противника, которая активно обустраивалась восемь лет. Там даже под землей есть целая система коммуникаций и тоннелей. Так что наступать непросто, приходится пробивать каждое сооружение», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Он указал на сложную ситуацию на Марьинском направлении. «Марьинка, Невельское, Опытное, Первомайское – все это фактически одна агломерация с мощными укрепрайонами, – подчеркнул донецкий депутат. – И мы не можем просто разрушить их мощными бомбами, поскольку поблизости проживают наши люди, они могут пострадать».
Собеседник назвал Артемовское направление наиболее перспективным в плане наступления. «Там не настолько серьезные укрепрайоны, – поясняет донецкий депутат. – Однако у противника на этом направлении сохраняется возможность подключить резервы. Ситуация по-своему сложная, но у нас, на мой взгляд, очень хорошие шансы на успех».
По словам Бердичевского, наступление в ДНР никак не коррелирует с оборонительными боями на Николаево-Криворожском, Запорожском и Купянском направлениях. «В этом плане фронт разорван. Ни с нашей стороны, ни со стороны противника нет возможности для общего наступления», – указал он.
Собеседник также отметил, что число уничтоженных за сутки боевиков за последнее время снизилось в среднем до 200-300 человек. Он объясняет это погодными условиями. «Передвижение техники и личного состава сейчас осложнено. Думаю, такие цифры в сводках Минобороны мы будем наблюдать до наступления холодов. Противник ведь тоже активных наступательных действий по всей линии не ведет», – заключил Бердичевский.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед. При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – сказал он.
Пушилин в видеообращении также отметил, что «есть определенные успехи» на Марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку, продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на Краснолиманском направлении.
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Минобороны показало уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ артиллерией ВДВ
Минобороны показало видео уничтожения обнаруженных при помощи беспилотников бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины артиллерией ВДВ.
«Подразделения ВСУ предприняли попытку скрытно приблизиться к позициям российских десантников. Военнослужащие ВДВ оперативно обнаружили вражескую технику при помощи беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что огнем артиллерии бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре.
Хакер «Джокер» заявил о своих шпионах в офисе Зеленского
Переехавший в ДНР с Украины хакер «Джокер» заявил о своих шпионах в ВСУ, СБУ и офисе Зеленского
Хакер «Джокер», который взломал американскую программу управления украинскими войсками DELTA, заявил, что у него есть шпионы в офисе президента Украины.
«Джокер» сообщил о взломе DELTA в Telegram. «Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь», – приводит его слова РИА «Новости».
Хакер заявил, что «это не так работает», а люди, которые обвиняют его в глупости – «сами глупцы». «То, как работают мои хакеры, никто больше не работает», – сказал он. По словам «Джокера», у него есть шпионы «везде»: в вооруженных силах Украины, СБУ, офисе украинского президента. «А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков», – сказал он.
Напомним, сообщалось, что переехавший в ДНР с Украины хакер «Джокер» взломал американскую программу управления украинскими войсками DELTA, в которую вносятся данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США».
По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
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