Два исторических самолета разбились на авиашоу в США

Associated Press: Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись на авиашоу в Далласе

Два самолета времен Второй мировой войны столкнулись в воздухе и упали во время авиашоу в Далласе, сообщили СМИ.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на федеральных чиновников, истребитель Bell P-63 Kingcobra и бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress столкнулись и разбились около 13.20 по местному времени, на месте падения самолетов возник крупный пожар, передает «Интерфакс».

Информации о количестве людей, находившихся на борту самолетов во время крушения, а также об их судьбе пока не поступала. Представитель организаторов шоу Лия Блок сообщила телеканалу ABC, что, по ее данным, на борту бомбардировщика было пять членов экипажа, истребителем управлял один пилот.

Ранее итальянский истребитель Eurofighter Typhoon разбился во время авиашоу в столичной области Лацио, летчик погиб.