Спецслужбы США заявили о попытках ОАЭ манипулировать Вашингтоном

Washington Post узнала об обвинениях со стороны спецслужб США в адрес ОАЭ в попытках манипулировать Вашингтоном

В докладе спецслужб США говорится, что ОАЭ долгое время пытались манипулировать американской политикой, используя в том числе и нелегальные способы, сообщили знакомые с докладом источники.

Утверждается, что ОАЭ использовали слабые места политической системы США, пытаясь корректировать американскую внешнюю политику. В частности, речь идет о спонсировании предвыборных кампаний и работе лоббистов. По версии спецслужб, ОАЭ занимались подобными попытками повлиять на Вашингтон в течение работы нескольких американских администраций, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Издание указывает, что ОАЭ считается дружественной США страной, а потому доклад спецслужб достаточно необычен. Часть действий ОАЭ признается рядовой практикой для работы в США, но были и действия, которые «больше напоминали шпионаж». С 2016 года ОАЭ потратили на лоббистскую деятельность в США свыше 154 млн долларов, а также сотни миллионов передали университетам и исследовательским центрам, которые писали доклады с полезными для ОАЭ выводами.