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Спецслужбы США заявили о попытках ОАЭ манипулировать Вашингтоном
Washington Post узнала об обвинениях со стороны спецслужб США в адрес ОАЭ в попытках манипулировать Вашингтоном
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В докладе спецслужб США говорится, что ОАЭ долгое время пытались манипулировать американской политикой, используя в том числе и нелегальные способы, сообщили знакомые с докладом источники.
Утверждается, что ОАЭ использовали слабые места политической системы США, пытаясь корректировать американскую внешнюю политику. В частности, речь идет о спонсировании предвыборных кампаний и работе лоббистов. По версии спецслужб, ОАЭ занимались подобными попытками повлиять на Вашингтон в течение работы нескольких американских администраций, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Издание указывает, что ОАЭ считается дружественной США страной, а потому доклад спецслужб достаточно необычен. Часть действий ОАЭ признается рядовой практикой для работы в США, но были и действия, которые «больше напоминали шпионаж». С 2016 года ОАЭ потратили на лоббистскую деятельность в США свыше 154 млн долларов, а также сотни миллионов передали университетам и исследовательским центрам, которые писали доклады с полезными для ОАЭ выводами.
Напомним, у США обострились отношения и с другим арабским союзником – Саудовской Аравией. По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не уверен в ясности ума президента США Джо Байдена.
Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
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Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».
Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.
Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.
При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.
«Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.
Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.
«Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.
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Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
Рогозин анонсировал поступление в зону СВО вооружения, которое обеспечит победу
Рогозин заявил о скором поступлении ВС России оружия, которое обеспечит победу
В зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, союзным силам необходимы самые современные образцы, их надо внедрять. Рогозин отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление в ВС России и в народное ополчение ЛНР и ДНР оружия, которое позволит победить, передает РИА «Новости».
Также он отметил, что необходимо выдержать некий период раскачки.
Ранее Рогозин заявил, что группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте.
Над подравшимися в Крыму чеченцами устроили шариатский суд
Устроившие драку в магазине в Симферополе из-за замечания чеченцы извинились
Устроившие драку из-за замечания в продуктовом магазине Симферополя чеченцы извинились, так постановил проведенный над ними шариатский суд.
Как сообщает «Подъем» в Telegram-канале, в Симферополе выходцы из Чечни устроили драку в магазине из-за сказанного им за мат замечания. Позже один из участников конфликта извинился перед продавцом.
«Прошу прощения ради всевышнего Аллаха», – заявил он, пообещав, что больше такое не повторится.
По данным издания, над ними провели шариатский суд, который признал их виновными и обязал извиниться.
Драка в Крыму произошла 8 ноября, выходцы из Чечни избили мужчину, который сделал им замечание из-за мата. Один из зачинщиков ссылался на то, что был участником СВО и ему все равно, что с ним будет.
Ранее толпа избила виновника аварии в Крыму.
Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье
Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на «бесценную» реакцию жены Владимира Зеленского, кода он признался, что они живут отдельно и ему некому готовить завтрак.
Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN, где он «пошутил», что жена готовит завтраки детям, а ему нет. Зеленский пояснил, что у них нет возможности завтракать вместе в этот «сложный период», поскольку они живут отдельно.
Собчак обратила внимание на реакцию Елены Зеленской, которая явно была удивлена и недовольна откровениями супруга. «Реакция жены бесценна», – написала она.
Ранее Елена Зеленская заявила The Guardian, что ее супруг очень капризный, не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру.
Партия демократов в США подошла к контролю над сенатом
Fox News: Для демократов в США осталось получить еще одно место для контроля над сенатом
После того, как представитель демократической партии Марк Келли был переизбран в сенат от штата Аризона, партии не достает всего одного места для получения полномочий контроля над верхней палатой США, сообщает канал Fox News.
По прогнозу телеканала, предстоящая победа в еще одном штате – Неваде или Джорджии – позволит демократам, к слову, однопартийцам президента Джо Байдена, взять полный контроль над сенатом. Издание напоминает, что при спорном количестве голосов – в данном случае может получиться 50 на 50 – ситуацию разрешит голос вице-президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, по итогам выборов в США Республиканская партия отобрала у демократов контроль над Палатой представителей Конгресса.
При этом эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) заявили, что прошедшие в США выборы в Сенат и Палату Конгресса были организованы на низком уровне, а показатели доверия к ним оказались одними из самых низких за многие десятилетия.
Так, в целом ряде штатов было запрещено требовать ID (удостоверяющий личность документ), предлагалось засчитывать голоса, отправленные по почте, даже когда нет достоверных указаний на личность отправителя.
Позднее стало известно, что в некоторых штатах США на местных выборах победили почившие политики.
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Байдену пригрозили пощечиной за высказывание о российских военных
Пользователи Twitter (заблокирован в России) раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его слов о том, что конфликт на Украине нельзя решить до тех пор, пока оттуда не уйдут российские войска.
Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.
«Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать», – приводит РИА «Новости» комментарий одного из пользователей.
Также ему посоветовали перестать снабжать Украину оружием и деньгами, что должно привести к переговорам. Еще один комментатор заявил, что конфликт можно решить, если США и НАТО перестанут вмешиваться в дела Украины.
Еще один человек назвал Байдена лицемером, напомнив, что Россия никуда не денется.
Ранее сообщалось, что российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата Байдена.
Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР
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Иностранные наемники на южно-донецком направлении пытались контратакой остановить продвижение российских войск около Степного, Владимировки и Павловки в ДНР, в результате было уничтожено 85 боевиков и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки. ВС России применили артиллерию и авиацию, уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ пытались двумя батальонами атаковать на купянском направлении возле Владимировки и Куземовки ЛНР, после огневого поражения они были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков.
Огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где они потеряли 160 человек убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин, заявили в Минобороны.
Также в военном ведомстве добавили, что четыре ротных тактических группы ВСУ пытались атаковать у Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.
Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
США предложили Индии отказаться от сервисов Запада ради нефти России
Глава Минфина США Йеллен допустила покупку Индией российской нефти по любой цене без сервисов Запада
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Администрация Соединенных Штатов считает допустимым дальнейшее приобретение Индией нефти из РФ по любой стоимости без использования услуг западных компаний, несмотря на попытки Вашингтона ввести потолок цен на российский энергоноситель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Йеллен выразила мнение, что России якобы будет очень трудно сохранить прежние объемы продаж нефти, когда ЕС прекратит покупать у РФ этот энергоноситель, и Москва станет усиленно искать покупателей. При этом глава Минфина США отметила, что многие покупатели полагаются на западные услуги. Как поясняется в публикации, речь идет, в частности, об осуществляемых западными компаниями морских перевозках и страховании, передает ТАСС.
Йеллен добавила, что Индия и частные компании этой страны также могут покупать нефть по любой цене, если не пользуются западными сервисами и находят иные сервисы.
Министр финансов США выразила мнение, что попытки Вашингтона и его союзников ввести потолок цен на российскую нефть вынудят РФ снижать стоимость энергоносителя и Москва будет продавать нефть по договорной цене. По словам Йеллен, США будут рады тому, что Индия, Африка или Китай смогут договориться о предоставлении им скидок.
Напомним, в начале ноября стало известно, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак. Страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря.
Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе
Президент Украины Зеленский рассказал об аде в Донбассе из-за российских атак
Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки на Донбассе и рассказал о невероятных жестоких боях.»
Зеленский в своем видеобращении заявил, что в Донбассе творится ад из-за российских атак, по его словам, «там ежедневно идут невероятно жестокие бои», передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ бежали после продолжительной осады из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона в ДНР.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка.
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Евросоюз и Британия захотели «изолировать» делегацию России на G20
Telegraph: Евросоюз и Британия хотят изолировать российскую делегацию на саммите G20
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Евросоюз и Британия на предстоящем саммите G20 будут стремиться изолировать российскую делегацию и бойкотировать ее выступления, вплоть до попыток препятствовать встречам кого-либо с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили источники Telegraph.
Представитель европейской внешнеполитической службы пояснил, что западные партнеры хотят показать, что международное сообщество думает о действиях Москвы на Украине. Европейцы дадут российским коллегам понять, что любые переговоры должны проводиться на условиях, приемлемых для Киева, говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Источники подчеркнули, что Китай, в отличие от Италии, Германии, Испании и Франции, не будет содействовать изоляции России. Ожидается, что Москва и Пекин попытаются «смягчить» совместное заявление стран. По словам чиновника ЕС, который охарактеризовал отношения РФ и КНР как «безграничную дружбу», китайцы и русские тесно сотрудничают.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отказался встречаться с делегацией России на саммите G20 в Индонезии, которую возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту в субботу временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено с 4.00 до 16.00 субботы в связи с проведением технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.
В оперативном штабе Кубани сообщили, что в связи с проведением технологических работ в субботу движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в период с 4.00 до 16.00 временно ограничат. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок, передает РИА «Новости».
Во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту завершена установка первого готового пролета автодорожной части, монтаж следующего запланирован на 11 ноября.
Российский спецназ оставил ВСУ ироничное послание в Херсоне
Спецназ танковой дивизии оставил ВСУ инструкцию из шести рунктов на двери в Херсоне
Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи, пока русский спецназ «уехал в отпуск».
Записка от бойцов танкового спецназа России состоит из шести пунктов, российские военные призывают ВСУ не забывать, что они находятся на территории Российской империи, вести себя хорошо, а именно: не гадить на полу, не грызть мебель, по ночам не лаять, к прохожим не приставать. Также спецназ пообещал «вернуться из отпуска, скоро вернуться и проверить их поведение», передает «Царьград».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жителям Херсона, которые не стали покидать город, угрожают расправы и пытки со стороны вооруженных сил Украины, жертвами могут стать сотни человек.
Напомним, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных с правого на левый берег Днепра без потерь в личном составе.
Танковый бой 11-го полка ДНР показали на видео от первого лица
Танковый бой 11-го полка народной милиции Донецкой народной республики попал на видео.
На кадрах запечатлен момент, когда позиции Вооруженных сил Украины терпят поражение. Видео снято 10 ноября в Первомайском, где сейчас идет наступление, передает RT.
Этот населенный пункт является одним из тех, откуда артиллерия ВСУ периодически обстреливает Донецк.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
В Британии оценили мощь военной авиации России на Украине
The Spectator: Западу нельзя недооценивать мощь российской авиации на Украине
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Западные страны, поддерживающие Украину, сделают опасную ошибку, если не будут помнить о мощи российской военной авиации, которая наносит серьезный ущерб ВСУ, заявил специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье для The Spectator.
Бронк заявил, что российские самолеты имеют несколько значительных преимуществ, благодаря которым наносят серьезные потери украинским воздушным силам. Эксперт указал это в статье для The Spectator, основываясь на последних исследованиях RUSI. Он считает, что недооценка российской авиации стала бы опасной ошибкой, передает РИА «Новости».
Он также указал, что российские самолеты оснащены более эффективными радарами, у которых гораздо больше дальность действия. Также эксперт просил не забывать, что российские ракеты класса воздух – воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью, чем украинские.
Бронк отметил, что истребители с ракетами большой дальности поражают украинские самолеты на расстоянии и практически неуязвимы для противника.
Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.
Ранее летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе.