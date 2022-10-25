WSJ рассказала о сомнениях саудовского принца в ясности ума Байдена

Эксперт: Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс

Эксперт Шурыгин прокомментировал планы Киева начать тотальную мобилизацию

Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, и в этом случае Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить – ее основные ресурсы или уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Владислав Шурыгин, комментируя информацию о планах Киева начать тотальную мобилизацию.

«Мобилизационный потенциал на Украине достигает двух миллионов, если всех мужчин ставить в строй. На сегодня у них мобилизован примерно миллион человек. Из них 600–700 тысяч находятся в строю, остальные – это полувоенные структуры. Нужно понимать, что огромное количество людей мужского пола уже разбежалось за пределы Украины. Если власти и будут загребать всех подряд, то доберут примерно еще тысяч 200, вряд ли больше», – считает военный аналитик Владислав Шурыгин.

«В Киеве отлично понимают, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, и в этом случае Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить. Все ресурсы или уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери. Наращивать натиск из того, что есть, уже нечем. Вот почему срочно понадобилось мобилизовать еще народ», – пояснил Шурыгин.

«Допустим, мобилизуют теперь тех, кто вообще не проходил военной подготовки. В этом случае для украинского Генштаба это становится проблемой. Ведь от прихода резервиста в военкомат до его появления на фронте пройдет 3–4 месяца», – отмечает эксперт. При этом не стоит теперь ожидать роста социального напряжения в украинском обществе, предупреждает Шурыгин. «Украина находится под полным жестким контролем – информационным и психологическим. Тех, кто мог бы выступить против такой мобилизации, никто не услышит. Чуть что, их репрессируют по законам военного времени», – уверен эксперт.

«Главное, что может сокрушить теперь киевский режим, – военный проигрыш. Когда ВСУ начнут стремительно терять свои территории, особенно те, что они недавно смогли себе вернуть, режим развалится. Только тогда боевые действия закончатся. И, кстати, тогда огромное количество людей, которые разбежались, начнут возвращаться в страну», – подытожил Шурыгин.

В понедельник стало известно, что Киев планирует массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию, объявленную в России. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в украинском Минобороны. По информации источника, сейчас Киев столкнулся с необходимостью призывать «сотни тысяч». Как утверждает источник, из-за отсутствия должного учета военкоматы не располагают «реальными списками» подлежащих мобилизации. Источник отмечает, что если Москва призовет 300 тыс. солдат в ближайшие месяцы, то численное преимущество ВСУ на линии фронта сойдет на нет, что позволит ВС России создать эшелонированную систему обороны.

«Именно поэтому говорят о раздаче повесток на улицах. Не для того, чтобы сразу призвать в армию, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учет и затем, при необходимости, их мобилизовать», – добавил источник. Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте.

Как считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, России нужно успеть предпринять активные действия до того, как у ВСУ появятся дополнительные резервы. «Нужно исходить из того, что все, что делает Киев, имеет военную целесообразность. Очевидно, у них запланировано пополнение и кадрами, и вооружениями, в том числе при помощи поставок с Запада. Вопрос лишь в том, успеют ли они сами мотивировать всех мобилизованных и обучить их всему необходимому», – пояснил аналитик.

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