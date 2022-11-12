Признавшийся в шпионаже на Россию британец заявил о ненависти к своей стране

Daily Mail: Подозреваемый в шпионаже в пользу России охранник посольства Смит признался в презрении к Британии

Бывший сотрудник посольства Британии в ФРГ Дэвид Смит, подозреваемый шпионаже в пользу России, объявил о презрении к британским ценностям, возмутившись флагу ЛГБТ+ в дипмиссии, пишет газета Daily Mail.

В статье Daily Mail приводятся показания Смита, где говорится, что он якобы возмущался, что в посольстве, где он работал в течение восьми лет, развевался радужный флаг ЛГБТ+, что расценивается, как презрение к британским ценностям, передает РИА «Новости».

Также издание пишет, что у Смита дома нашли российский флаг, сувенир в виде игрушечного ротвейлера в натуральную величину в шапке-ушанке, книги на русском языке и советскую военную фуражку.

Ранее бывший сотрудник посольства Британии в ФРГ Дэвид Смит признал в Центральном уголовном суде Лондона вину в «шпионаже в пользу российской стороны».