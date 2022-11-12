Австралийцы резко раскритиковали премьера за нападки на Путина

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12 ноября, суббота | Последнее обновление — 18:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Запорожской области заявил о надежно укрепленных границах
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Вопрос об Одессе будет решаться в более широком контексте, в связи с успехами на всей протяжённости фронта в рамках третьей фазы воссоединения юго-восточных регионов с Россией.
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Украинские соцсети активно рассказывают, что у России «заканчиваются ракеты», поэтому она вынуждена использовать зенитные ракеты для ударов по наземным целям. На самом деле вряд ли ВС РФ в реальности прибегают к подобной практике, и на это есть четыре причины.
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Стоит ли России опасаться, что на саммите G20 за ее спиной будут достигнуты какие-либо договоренности? Страны Запада вынуждены выступать на любых международных встречах единым фронтом, но жесткая позиция США и союзников вряд ли понравится развивающимся странам.
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Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Австралийцы резко раскритиковали премьера за нападки на Путина
Жители Австралии резко раскритиковали премьера Альбанезе за нападки на Путина
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Читатели издания Sky News раскритиковали премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, который призвал мировое сообщество продолжить давление на президента России Владимира Путина.
По мнению политика, именно таким способом можно заставить Путина отступить в украинском конфликте, передает «360».
Заявление сделано перед визитом на саммит G20 на Бали. Один из пользователей высмеял подобное заявление политика, который вдруг поверил в свои слова.
Альбанезе сравнили с услужливым псом США, который «тявкает на Путина» вместо того, чтобы обосновать свои слова.
Ранее пользователи раскритиковали президента США Джо Байдена за его заявление перед саммитом G20 о российских военных.
Пентагон устроил в Арктике провокацию против России
Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это «провокационными» действиями в адрес России, пишет издание Пентагона Stars and Stripes.
По словам подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова, США намеренно пытаются быть провокационными без того, чтобы эскалировать ситуацию в регионе.
«Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», – передает РИА «Новости» его словам со ссылкой на публикацию.
Так, с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности, таким образом впервые в Европе продемонстрировали программу Rapid Dragon. Использовался для учений норвежский полигон за Полярным кругом.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировок НАТО в странах Восточной и Центральной Европы выросла в 2,5 раза – до 30 тыс. человек.
Российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской РСЗО HIMARS
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Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передали образец одному из военных конструкторских бюро для изучения, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Рожин сообщил в своем Telegram-канале Colonelcassad, что российскими спецслужбами по агентурным каналам был получен доступ к целой ракете РСЗО HIMARS, которая была вывезена на территорию РФ через территорию третьей страны.
По имеющимся у Рожина данным, одно из российских военных конструкторских бюро уже получило полный доступ к полностью снаряженной ракете РСЗО HIMARS и ведет инженерные работы по изучению изделия.
Напомним, США неоднократно передавали Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российские города в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
В США охарактеризовали Зеленского тремя словами
Журналистка Fox News назвала Зеленского «королевой американских пособий»
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Как заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News, президент Украины Владимир Зеленский стал «королевой американских пособий».
Она задалась вопросом, во сколько сейчас США обходится Украина, добавив, что для «королевы пособий», имея в виду Зеленского, этого недостаточно, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир.
Журналистка призвала Штаты следить за тем, куда уходят миллиарды, потому что «потрясающие сотрудники» налоговой службы, почему-то не следят за деньгами.
Кроме того, Оуэнс назвала подозрительным то, что США поспешно вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года, а прямо на следующий день, 1 сентября, объявили о присоединении к усилиям ЕС по поддержке Украины в деле вступления в НАТО.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
США предложили Индии отказаться от сервисов Запада ради нефти России
Глава Минфина США Йеллен допустила покупку Индией российской нефти по любой цене без сервисов Запада
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Администрация Соединенных Штатов считает допустимым дальнейшее приобретение Индией нефти из РФ по любой стоимости без использования услуг западных компаний, несмотря на попытки Вашингтона ввести потолок цен на российский энергоноситель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Йеллен выразила мнение, что России якобы будет очень трудно сохранить прежние объемы продаж нефти, когда ЕС прекратит покупать у РФ этот энергоноситель, и Москва станет усиленно искать покупателей. При этом глава Минфина США отметила, что многие покупатели полагаются на западные услуги. Как поясняется в публикации, речь идет, в частности, об осуществляемых западными компаниями морских перевозках и страховании, передает ТАСС.
Йеллен добавила, что Индия и частные компании этой страны также могут покупать нефть по любой цене, если не пользуются западными сервисами и находят иные сервисы.
Министр финансов США выразила мнение, что попытки Вашингтона и его союзников ввести потолок цен на российскую нефть вынудят РФ снижать стоимость энергоносителя и Москва будет продавать нефть по договорной цене. По словам Йеллен, США будут рады тому, что Индия, Африка или Китай смогут договориться о предоставлении им скидок.
Напомним, в начале ноября стало известно, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак. Страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря.
СМИ: В США заявили о подготовке России к испытанию «ядерной торпеды»
СМИ: В США посчитали, что Россия якобы готовится испытать «ядерную торпеду»
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В США считают, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника.
«США в последние недели наблюдали за тем, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
Так, среди кораблей была замечена подлодка-носитель торпед «Посейдон» «Белгород». Вашингтон считает, что испытания не удалось провести из-за «технических причин». При этом в Вашингтоне не верят, что в ходе возможного испытания будет взорвано ядерное устройство.
Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон», спущена на воду в апреле 2019 года на «Севмаше». Штатным носителем «Посейдонов» также станет АПЛ «Хабаровск».
Ранее в МИД России напомнили, что реагирование со стороны России с применением ядерного оружия гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения.
Эрдоган заявил о неограниченных нападках Запада во главе с США на Россию
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о нападении западных стран на Россию в режиме «без ограничений»
Запад во главе с США «нападают на Россию без ограничений», в том время как Россия вынуждена сопротивляться, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
Он признал, что Россия – мощное государство. Поэтому, когда Запад нападает на Россию почти без ограничений, российское государство вынуждено защищаться. При этом Турция пытается открыть «коридор мира», склоняясь к мирному диалогу, передает РИА «Новости».
Эрдоган добавил, что считал целесообразным участие российского лидера Владимира Путина в G20 в Индонезии, однако отметил, что было бы неправильным обсуждать решение президента.
По мнению президента Турции, Путин проконсультировался со своей командой и принял решение не ехать.
Ранее Эрдоган говорил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня переговорить с российским коллегой. Он добавил, что намерен переговорить с Владимиром Зеленским, что узнать позицию Киева по мирным переговорам.
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно.
Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Стремоусов награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», передает РИА «Новости».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Стремоусов «всегда был на передовой русского мира во всех смыслах – и информационной, и военной, всегда выезжал туда, куда никто из чиновников никогда не поедет, тем более по доброй воле», передает ТАСС.
Напомним, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. После освобождения Херсонской области Россией Стремоусов стал одним из руководителей региона, в сентябре получил российское гражданство.
Байден предположил вероятность урегулирования конфликта на Украине
Байден заявил, что не видит способов регулировать конфликт на Украине
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Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден перед поездкой в зарубежное турне отметил, что в данный момент не наблюдает шансов для мирного урегулирования конфликта на Украине без отвода российских войск на свою территорию.
По его словам, разногласия сторон не будут разрешены до тех пор, пока «Путин не уйдет из Украины», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в администрации США возникли противоречия по вопросу давления на Киев, чтобы подтолкнуть его к переговорам с Москвой.
Так, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли указывает на необходимость вступить в переговоры, в то время как советники американского президента Джо Байдена и он сам полагают, что пока о переговорах говорить рано.
Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа считают, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан убеждал президента Украины Владимира Зеленского создать иллюзию готовности к переговорам с Россией.
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Россия ввела персональные санкции против родственников Байдена
Российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата действующего президента США Джо Байдена, сообщил МИД России.
Москва объявляет о санкциях против Вашингтона на основе принципа взаимности в связи с постоянными персональными санкциями в отношении российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, а также деятелей культуры, говорится в сообщении на сайте МИД.
Также ведомство привело список тех, в отношении кого введены ограничения: Валери Байден Оуэнс – сестра Джо Байдена; Джеймс Байден – брат Джо Байдена; Фрэнсис Байден – брат Джо Байдена; пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и другие лица.
Всего в списке 200 высокопоставленных персон - генералы, чиновники, сенаторы. Отмечается, что в их отношении действует запрет на въезд в Россию.
На Украине назвали условие немедленной победы России
Замглавы Минэкономики Украины Качка: Отказ США от финансовой помощи Киеву означал бы немедленную победу России
Прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США означало бы немедленную победу России, заявил замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка обозревателю Washington Post Джошу Рогину.
Качка заявил, что без финансовой поддержки со стороны США экономика Украины рухнет, что означало бы немедленную победу России. Автор статьи согласился с мнением украинского чиновника о том, что Киев ждут проблемы без постоянной поддержки США, Европы и Международного валютного фонда. При этом обозреватель сослался на мнение конгрессменов, отметив, что в этом случае украинские вооруженные силы не смогут воевать, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что Кевин Маккарти и другие лидеры Республиканской партии США обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Киеву после получения большинства мест в Палате представителей и Сенате, а некоторые конгрессмены-республиканцы призвали к полному прекращению помощи Украине.
Накануне Пентагон объявил о передаче Украине четырех самоходных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия Avenger, ракет для войскового ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk и РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов, а также пообещал помочь Украине создать интегрированную систему ПВО.
Индонезия заявила о решении Путина не посещать саммит G20 на Бали
Пресс-секретарь индонезийского министра Махарди сообщил о решении Путина не посещать саммит G20 на Бали
Глава российского государства Владимир Путин не приедет на Бали для участия в саммите G20, заявил пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.
Махарди сказал, что Путина не будет на встрече лидеров G20. Как сообщил пресс-секретарь, «Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч виртуально», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Напомним, Путин говорил, что пока не принял решение о личном участии в саммите. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные форматы.
Антонов раскритиковал заявление США о статусе экономики России
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Заявление США о лишении экономики России статуса рыночной противоречит логике
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал противоречащим логике заявление администрации Соединенных Штатов о лишении России статуса страны с рыночной экономикой.
Дипломат в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне назвал позитивным решение Минфина США отменить финансовые ограничения в отношении диппредставительств РФ. При этом он подчеркнул, что эти шаги не снимают с США ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры. Антонов отметил, что в этом же ряду находится противоречащее логике заявление администрации США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой, передает ТАСС.
Ранее Министерство торговли США объявило о решении не считать Россию страной с рыночной экономикой в рамках американского антидемпингового законодательства.
Путин поручил обеспечить армию в соответствии с реальными потребностями
Путин потребовал привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями
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Президент России Владимир Путин потребовал привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями, а также представить предложения по контролю за расходами на обеспечение СВО.
«Привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств», – говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.
Также президент распорядился правительству до 11 ноября представить предложения по контролю за расходами на обеспечение специальной военной операции (СВО).
Также Путин поручил к 14 ноября утвердить целевое задание по обеспечению нужд ВС РФ в СВО.
«С учетом ранее данных поручений завершить определение целевого задания по обеспечению в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также определение направлений и сроков выполнения этого задания. Срок – 14 ноября 2022 года», – говорится в документе.
Ответственными за исполнение поручения назначен глава координационного совета, премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал создать жесткую систему контроля производства необходимых материалов для армии.
США разрешили транзакции для работы дипломатических и консульских миссий России
Российские дипломатические и консульские миссии получили разрешения на транзакции, необходимые для своего функционирования в США, говорится в документе, опубликованным американским министерством финансов.
В документе говорится, что американцам разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации, сообщает РИА «Новости».
Ранее власти США разрешили проводить с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, в отношении которой введены санкции, некоторые транзакции, касающиеся выдачи лицензий, разрешений и сертификатов, связанных с информационными технологиями.
Минторг США объявил Россию нерыночной экономикой
Министерство торговли США объявило о решении не считать Россию рыночной экономикой
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Министерство торговли США объявило о решении не считать Россию страной с рыночной экономикой в рамках американского антидемпингового законодательства.
Министерство торговли США объявило о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах. В ведомстве пояснили, что это решение наделяет власти США правом использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки «искажений» рынка, которые, по версии Минторга США, якобы были вызваны масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику, передает ТАСС.
Министерство торговли США отмечает, что после принятия решения будет применяться альтернативная методология для расчета пошлин на импорт из России, по которой специалисты будут ориентироваться на рыночные цены в странах «с сопоставимым уровнем экономического развития, которая производит сопоставимый товар».
По версии Минторга США, определения рыночной и нерыночной экономики в торговле якобы основаны на тщательной оценке конкретных критериев, изложенных в законодательстве США: конвертируемость валюты, способ определения заработной платы, климат для иностранных инвестиций, государственный контроль над средствами производства, государственный контроль над бизнесом.
Напомним, в октябре министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики. Как пояснял замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев, это решение подразумевало, что Минторг США не вернется к методикам расчета демпинга, применяемым в отношении экспортеров из СССР и России до присоединения к ВТО.
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