Австралийцы резко раскритиковали премьера за нападки на Путина

Жители Австралии резко раскритиковали премьера Альбанезе за нападки на Путина

Читатели издания Sky News раскритиковали премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, который призвал мировое сообщество продолжить давление на президента России Владимира Путина.

По мнению политика, именно таким способом можно заставить Путина отступить в украинском конфликте, передает «360».

Заявление сделано перед визитом на саммит G20 на Бали. Один из пользователей высмеял подобное заявление политика, который вдруг поверил в свои слова.

Альбанезе сравнили с услужливым псом США, который «тявкает на Путина» вместо того, чтобы обосновать свои слова.

Ранее пользователи раскритиковали президента США Джо Байдена за его заявление перед саммитом G20 о российских военных.