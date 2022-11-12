Лавров и Гутерреш выбрали одинаковые зеленые рубашки для гала-ужина АСЕАН

Глава МИД России и генсек ООН Гутерреш надели зеленые рубашки для гала-ужина АСЕАН

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш выбрали зеленый цвет традиционных рубашек специально для участия в гала-ужине саммитов АСЕАН.

На прошлом мероприятии по линии АСЕАН в августе этого года, Лаврову сшили маленькую рубашку, министр тогда пошутил, что «Сенька не по шапке». В этот раз рубашка оказалась впору, передает РИА «Новости».

Отмечается, что совпадение цвета рубашек генсека ООН и главы МИД России выглядит символично: 19 ноября ожидается возможное продление зерновой сделки.

Напомним, в Пномпене проходит гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН. Согласно традиции министры надевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН.

Напомним, в 2016 году глава МИД России Сергей Лавров был вынужден прийти в костюме на торжественный прием АСЕАН в лаосском Вьентьяне, поскольку подготовленная для него организаторами национальная лаосская рубашка оказалась мала и не сошлась в плечах.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и объединяет десять стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 40-й и 41-й саммиты АСЕАН и сопутствующие мероприятия проходят в столице Камбоджи с 10 по 13 ноября. В ходе запланированных встреч их участники планируют принять свыше 100 итоговых документов. С начала 2022 года Камбоджа занимает пост председателя АСЕАН, перешедший к ней по принципу ротации от Брунея.