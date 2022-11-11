Верховный суд: Подготавливать судебные приказы начнет искусственный интеллект

Мировые судьи могут начать применять технологии искусственного интеллекта (ИИ) для выдачи судебных приказов, это коснется решения о взыскании денежных сумм или движимого имущества с должника стоимостью до 500 тыс. рублей, сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

В пресс-службе ВС отметили, что Лебедев сделал акцент на том, какое внимание сейчас уделяется вопросам совершенствования мировой юстиции, в том числе использования технологий ИИ при вынесении судебных решений, передает ТАСС.

По его словам, в 2022 году нагрузка на мировых судей составила 490 дел в месяц, что на 49 дел больше, чем годом ранее. В СЗФО нагрузка достигла 549 дел в месяц.

Для оптимизации судебной нагрузки и с учетом предложений от первичных инстанций Верховный суд внесет в Госдуму проект закона о внесудебной процедуре взыскания с граждан налоговой задолженности.

Ранее сообщалось, что в России Первый кассационный суд общей юрисдикции разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак.