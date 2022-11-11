Российские средства ПВО сбили 32 снаряда РСЗО «HIMARS» в Херсонской области

Эксперт спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия Павловки

Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам после взятия Павловки предстоит штурм Угледара

Взятие Павловки открывает ВС России возможность полномасштабного наступления на Угледар. Взять город будет непросто из-за серьезных укреплений ВСУ, предстоят серьезные бои. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина о полном освобождении села Павловка к юго-западу от Донецка.

«Взятие Павловки открывает нам дорогу для наступления на Угледар. Это мощный укрепрайон, имеющий на этом направлении ключевое значение вместе с Новомихайловкой, которая расположена восточнее. Сейчас наши войска находятся приблизительно в двух километрах от окраин села», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Дело в том, что там проходит последний водораздел, который отделяет наши войска от города Курахово. Этот населенный пункт на протяжении последних лет был глубоким тылом противника. Кроме того, там расположена Кураховская ТЭС. Взятие нами Угледара и Новомихайловки с последующим фланговым ударом позволит выйти на позиции, после которых наступление на Курахово становится реальностью. А это уже серьезный участок фронта, расположенного юго-западнее Донецка», – описывает вариант развития событий эксперт.

Реализация такого сценария позволит создать серьезную угрозу для противника, отмечает Онуфриенко. «Однако после отхода наших войск на левый берег Днепра, у ВСУ появилась возможность перебросить подкрепление на Донецкое направление. Ввиду этого не исключаю, что в скором времени мы увидим упорные бои», – предполагает собеседник.

Онуфриенко упомянул еще несколько районов Донбасса, где российские силы ведут активные действия. «Группа Вагнера» ведет бои в селе Белогоровка в ДНР, которое расположена на трассе Лисичанск – Соледар (северо-запад ЛНР – северо-восток ДНР). «Южная часть поселка уже находится под нашим контролем, за северную еще идут бои», – пояснил эксперт. Также наши военные вышли на окраину села с аналогичным названием, Белогоровка в Северодонецком районе ЛНР. «Но говорить об освобождении населенного пункта пока рано», – добавил Онуфриенко.

«Вагнер» ведет бои за село Опытное, взятие которого откроет возможность для непосредственного продвижения на город Артемовск (Бахмут). Российские силы уже зачистили село Бахмутское, а это значит, что при освобождении Опытного Артемовск окажется охвачен нашими силами с трех сторон», – замечает военный аналитик.

Севернее, на Краснолиманском направлении ситуация практически не меняется – постоянно идут атаки противника. «Правда, теперь меньшими силами. Это видно в том числе по отчетам нашего Минобороны», – заключил Онуфриенко.

В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что ВС России полностью освободили населенный пункт Павловка. Освобождение села, подчеркнул донецкий руководитель, далось большой ценой. В тот же день Минобороны опубликовало кадры освобождения Павловки силами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). «Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укрепленный район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению», – сообщили в военном ведомстве.

ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары по Донецку. В пятницу с украинских позиций по городу выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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