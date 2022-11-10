Турецкие СМИ сочли вероятным раскол в НАТО, обсуждая готовность Зеленского приступить к переговорам с Москвой

Готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией указывает на раскол в Североатлантическом альянсе, выразил мнение колумнист оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet Барыш Достер.

По его словам, заявления Зеленского не только дают представление о положении Украины на линии фронта, но и указывают на раскол в Атлантическом альянсе, передает ТАСС со ссылкой на Cumhuriyet.

Более того, Достер добавил, что США не имеют такого влияния на своих союзников, как раньше, и не эффективны в сдерживании своих противников и соперников.

Так, Германия намерена улучшить отношения с Россией и Китаем, несмотря на возражения США. От Северной Кореи до Ирана, от Сирии до Кубы многие страны оказывают сопротивление США.

Он также отметил, что расширяется Шанхайская организация сотрудничества.

«Напряженные отношения США с Саудовской Аравией по поводу добычи нефти и негативная реакция на них хорошо известны. Не будем забывать, что Нидерланды отменили санкции против России», – заявил он.

Резюмируя, колумнист отмечает, что США не обладают властью, чтобы навязывать миру порядок и вводить новые правила.

«Доктрина [национальной безопасности США] была слишком субъективной, слишком эгоистичной, слишком высокомерной», – заключил Достер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой невозможны до возврата под контроль Киева вернувшихся в состав России территорий. При этом СМИ утверждают, что США подталкивают Зеленского к переговорам с Россией.