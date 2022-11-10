Подполье Николаева назвало адреса спрятавшихся сотрудников СБУ

Подполье в Николаеве выяснило адреса, где СБУ прячется от российских ударов

Пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, где прячутся сотрудники местного управления службы безопасности Украины (СБУ) от российских ракетных ударов, а также место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики.

Один из активистов пророссийского подполья записал видео, где впервые обозначил свою личность и назвал себя исполнителем ряда известных в Николаеве и на Украине акций против украинского нацизма и в поддержку России.

По его словам, испуганные сотрудники СБУ разбежались по всему городу, боятся прилетов ракет, но подпольщики собрали информацию об адресах, где они укрываются, передает РИА «Новости».

«На улице Адмиральская, дом 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. На Пушкинской, 1А находится «наружка» – бродят по улицам, следят за людьми, бродят по квартирам, вынюхивают, кто чем занимается. Корабелов, 2А – там находится гараж. Не сильно секретное здание, но если туда попадет ракета, то будет, конечно, проблематично без машин похищать людей», – перечислил пророссийский активист.

Кроме того, по словам активиста, подпольщики выяснили место, где записывает видео для своих соцсетей глава обладминистрации Виталий Ким.

«Мне шепнули, что он снимает свои видосы в Центре занятости на улице Никольской, 68 со стороны Шнеерсона. А возле ЖК «Адмирал» паркует свой транспорт», – добавил подпольщик.

В то же время активист признался, что имеет непосредственное отношение к нашумевшему в Николаеве поджогу автомобиля главы николаевской парторганизации «Национальный корпус» Дениса Янтаря, которое произошло в июле 2020 года. Сам Янтарь получил известность после спора с Владимиром Зеленским в октябре 2019 года, когда тот, оправдываясь за договоренности о разведении войск в Донбассе, сказал «я же не лох какой-то».

Кроме того, подпольщик заявил, что в июле 2015 года повесил флаг Новороссии на телевышке, о чем писали украинские СМИ, а в июле 2021 года разместил на одном из городских путепроводов плакат «Да, мы один народ» после того, как президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Мое имя – Саботаж», – представился подпольщик.

Ранее активист рассказал, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД