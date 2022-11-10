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Подполье Николаева назвало адреса спрятавшихся сотрудников СБУ
Подполье в Николаеве выяснило адреса, где СБУ прячется от российских ударов
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Пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, где прячутся сотрудники местного управления службы безопасности Украины (СБУ) от российских ракетных ударов, а также место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики.
Один из активистов пророссийского подполья записал видео, где впервые обозначил свою личность и назвал себя исполнителем ряда известных в Николаеве и на Украине акций против украинского нацизма и в поддержку России.
По его словам, испуганные сотрудники СБУ разбежались по всему городу, боятся прилетов ракет, но подпольщики собрали информацию об адресах, где они укрываются, передает РИА «Новости».
«На улице Адмиральская, дом 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. На Пушкинской, 1А находится «наружка» – бродят по улицам, следят за людьми, бродят по квартирам, вынюхивают, кто чем занимается. Корабелов, 2А – там находится гараж. Не сильно секретное здание, но если туда попадет ракета, то будет, конечно, проблематично без машин похищать людей», – перечислил пророссийский активист.
Кроме того, по словам активиста, подпольщики выяснили место, где записывает видео для своих соцсетей глава обладминистрации Виталий Ким.
«Мне шепнули, что он снимает свои видосы в Центре занятости на улице Никольской, 68 со стороны Шнеерсона. А возле ЖК «Адмирал» паркует свой транспорт», – добавил подпольщик.
В то же время активист признался, что имеет непосредственное отношение к нашумевшему в Николаеве поджогу автомобиля главы николаевской парторганизации «Национальный корпус» Дениса Янтаря, которое произошло в июле 2020 года. Сам Янтарь получил известность после спора с Владимиром Зеленским в октябре 2019 года, когда тот, оправдываясь за договоренности о разведении войск в Донбассе, сказал «я же не лох какой-то».
Кроме того, подпольщик заявил, что в июле 2015 года повесил флаг Новороссии на телевышке, о чем писали украинские СМИ, а в июле 2021 года разместил на одном из городских путепроводов плакат «Да, мы один народ» после того, как президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев».
«Мое имя – Саботаж», – представился подпольщик.
Ранее активист рассказал, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды.
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Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр
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Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующее распоряжение отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу командующему Объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергею Суровикину.
Город Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Об этом в среду доложил Суровикин министру обороны, сообщает ТАСС.
Суровикин заявил, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра. По его словам, инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.
Генерал пояснил, что район Херсона уже покинули более 115 тыс. жителей.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
Министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина 8 октября командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
После назначения Суровикин заявлял, что в ходе проведения СВО Россия будет действовать осознанно и своевременно, и не исключил принятия непростых решений.
Эксперт объяснил стратегическое значение обороны Снигиревки
Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам стратегически важно сохранить контроль над Снигиревкой
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«Если противник установит контроль над населенным пунктом Снигиревка, он сможет двигаться к Бериславу, отодвинуть российские войска еще ближе к Херсону», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя боевую обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
«Очевидно, что ВС России стратегически важно сохранить контроль над городом Снигиревка, при том, что на Херсонском направлении важное значение имеет вся линия обороны, – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. – Установление противником контроля над Снигиревкой – это возможность, прорвав оборону, двигаться к Бериславу, отодвинуть наши войска еще ближе к Херсону, с направления от Дудчан и южнее Давыдова Брода».
Районный центр Снигиревка, до освобождения Херсонщины относившийся к Николаевской области, а позже переданный в состав Херсонской области, находится к 63 км к северо-востоку от Николаева и примерно в 50 км по прямой от Херсона. Мэр города Юрий Барбашов сообщил в среду, что в городской черте Снигиревки произошло «очень плотное боестолкновение». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит РИА «Новости» слова мэра. При этом связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов, признал Барбашов.
Из района боевых действий приходят противоречивые и не всегда точные сведения, заметил Онуфриенко. «Первые сообщения, которые мы получали о ситуации в Снигиревке, не соответствуют действительности, там нет 201-го полка, который держит оборону. На самом деле в городе находится 205-я казачья бригада из Ставропольского края», – отметил собеседник.
«Видео с разбитой колонной, якобы двигавшейся из Снигиревки на Херсон, которое публиковалось в интернете, не имеет никакого отношения к этому участку. Оно снято гораздо раньше и в другом районе», – добавил военный аналитик. Имеются в виду сообщения в блогах о некоей колонны из шести-семи машин, якобы принадлежавших ВС РФ (по другим сведениям, ВСУ), накрытой артиллерийским огнем.
«К этому часу достоверно известно лишь то, что на этом направлении идут упорные бои. Есть также неподтвержденная информация, что противнику удалось выйти на окраины Снигиревки, к железнодорожным путям. Но поскольку сейчас пока нет связи, более подробной и достоверной информации не будет еще по крайней мере несколько часов», – заключил Онуфриенко.
«Контакта с теми, кто находится сейчас в Снигиревке и участвует в боевых действиях, сейчас нет, но, насколько мне известно, там идут напряженные бои», – также отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«С украинской стороны на этот участок брошено большое количество техники и живой силы, – продолжает собеседница. – На самом деле линия фронта проходила очень близко, всего в нескольких километрах от Снигиревки. Жители города постоянно слышали выстрелы и подвергались регулярным обстрелам. Сейчас никого не удивляет что именно там ВСУ пошли в наступление, потому что Снигиревка фактически с двух сторон оказалась прижата к украинской линии фронта и является самой очевидной целью при наступлении на Херсон», – отмечает собеседница.
«Вместе с тем стоит заметить, что расстояние от Снигиревки до Херсона по трассе более 50 километров, то есть это не ближайший пригород, а находится достаточно далеко. Будем надеяться, что все завершится благополучно, и российская армия сохранит контроль над городом», – полагает Шеслер.
В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра. В среду на всей территории контролируемой ВСУ Николаевской области была объявлена воздушная тревога, сообщил глава украинской областной военной администрации Виталий Ким.
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Раскрыта личность отбрасывавшего гранаты с коптера ВСУ российского солдата
Солдат, отбросивший от себя гранаты ВСУ, оказался из Ленинградской области
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Российский солдат, прославившийся после появления в Сети видео того, как он голыми руками отбрасывает от себя гранаты, летящие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области.
Эти кадры под заголовком «русский солдат непобедим» облетели весь мир, пишет Telegram-канал «Админка Ленобласти» – официальный канал правительства Ленинградской области.
«Гордимся мужеством и реакцией земляка – пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады – большой воинской удачи», – говорится в сообщении.
Кроме того, в среду в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева появился репост информации из паблика «Сигнал», согласно которой съемка велась у села Малая Рогань весной этого года. В сообщении говорится, что в кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. – он выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что подобные ситуации встречались и в практике подразделения «Альфа». По его словам, после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды – это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Таким образом, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды.
ФСБ рассказала о самом высокопоставленном украинском разведчике, разоблаченном в России
ФСБ: В России на 19,5 лет колонии осужден полковник ГУР минобороны Украины Штыбликов
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Полковник главного управления разведки минобороны Украины по фамилии Штыбликов осужден в России совокупно на 19,5 лет колонии, сообщили в ФСБ.
«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А.», – говорится в сообщении ФСБ.
Уточняется, что он признан виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и шести месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде пяти лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.
О задержании и осуждении столь высокопоставленных украинских разведчиков, тем более нелегалов – высшей касты в разведке, ранее не сообщалось, отмечает РИА «Новости».
В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Штыбликов по заданию украинской разведки остался на полуострове и получил российское гражданство. Отмечается, что, устроившись на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота, он передавал Киеву сведения о деятельности воинских частей в Крыму, что составляло гостайну.
Подчеркивается, что шпионская деятельность офицера нелегальной разведки ГУР минобороны Украины была своевременно пресечена.
Ранее ФСБ сообщила, что задержала в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников администрации региона.
Суровикин назвал процент сбитых украинских ракет силами ПВО России
Войска Украины бьют по больницам, школам и мирным жителям Херсона, которые эвакуируются на другой берег Днепра, до 90% этих ракет сбиваются российскими средствами ПВО, доложил главе Минобороны Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи», – передает его слова ТАСС.
Суровикин уточнил, почти 80–90% ракет сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны, однако часть из них попадает в цель.
Ранее в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Суровикин: В октябре ВСУ потеряли более 12 тысяч военнослужащих
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В районе проведения спецоперации обстановка стабилизирована, сообщил командующий Объединенной группировкой генерал армии Сергей Суровикин.
Группировка войск заняла господствующие высоты в глубине обороны в районе Времевского выступа, противник получает значительный ущерб, заявил Суровикин, передает ТАСС.
Все попытки наступления ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях отбиты, добавил он.
Генерал отметил, что ВС России развивают наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на Южнодонецком направлении завершается освобождение Павловки.
В октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих, также было уничтожено около 350 наемников. При этом они не оставляют попыток наступления, хотя и несут большие потери в живой силе и технике.
Российские военные возобновили наступление, на Донецком направлении закончен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, указал генерал.
Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, где заслушал доклад Суровикина.
США отказались напрямую вступать в бой с Россией
Байден высказался против прямого столкновения с Россией
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Предстоит увидеть, готова ли Украина к компромиссам с Россией, заявил глава американского государства Джо Байден, добавив, что США не хотят напрямую вступать в бой с Россией.
По словам Байдена ситуация вокруг Херсона «как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода», передает ТАСС.
Он полагает, что «обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой и готовы ли они к компромиссам», передает РИА «Новости».
Байден ожидает, что США продолжат помогать Украине. Он подчеркнул, что Киеву «не предоставляли карт-бланш». Так, США не собираются направлять американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны над Украиной. Он заверил, что США не намерены развязывать новую мировую войну и напрямую вступать в бой с Россией, сбивать ее самолеты. Кроме того, США не планируют передавать Киеву РСЗО HIMARS с ракетами высокой дальности, так как Байден «не хочет, чтобы они начали бомбить российскую территорию».
Он заверил, что США предоставят Украине «все рациональные средства для самозащиты», и выразил надежду, что итоги промежуточных выборов не отразятся на политическом курсе Вашингтона в отношении России и Украины.
Напомним, украинская сторона заявляла, что договор между Украиной и США по запрету на обстрел территории России не касается регионов, которые Киев считает своими, хотя они и решили вернуться в состав России. Представители американских властей также заявляли, что имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму, который, по мнению США, является украинской территорией.
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Российские войска на четырех направлениях уничтожили более 350 украинских военных
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На Купянском направлении российские войска уничтожили более 60 украинских военнослужащих, на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, в тыловом районе обороны уничтожено 110 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
На Краснолиманском направлении противник силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам.
«Нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской народной республики. Всего на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.
«На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили», – сообщили в Минобороны.
Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили за сутки на четырех направлениях более 400 украинских военных.
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Замкомандира подразделения «Айдара» признал вину в подрыве моста в ЛНР
Замкомандира подразделения «Айдара» Мурыга признал вину в подрыве моста в ЛНР
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Замкомандира подразделения украинского нацбата «Айдар» Денис Мурыга заявил о признании вины в ходе судебного заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.
«Да, ваша честь», – сказал Мурыга в ответ на вопрос суда о признании вины в полном объеме, передает ТАСС.
На допросе обвиняемый сообщил, что является выходцем города-курорта Алушты в Крыму, в 2015 году он стал членом «Айдара». Прошел обучение в лагере в селе Верхние Гаи Львовской области.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что Мурыга присоединился к нацбату, находясь в украинской столице. Он исповедовал праворадикальные взгляды, разделял идею украинского превосходства и русофобию.
Его подозревают в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые республиканской народной милиции. Мурыга сообщил, что инцидент имел место в марте 2015 года. Приказ о диверсии отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко.
Напомним, Мурыга был попал под арест 19 мая. Также он включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Пригожин дал оценку решению Суровикина отвести войска из Херсона
Пригожин считает, что Суровикин поступил как мужчина при решении отвести войска из Херсона
Решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин указал, что Суровикин «сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений». Пригожин подчеркнул, что подобные операции «всегда крайне сложны», ведь «повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», а потому отвести войска с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, передает РИА «Новости».
Однако, как заявил Пригожин, такое решение не делает чести русскому оружию, это «не победный шаг». Пригожин заявил, что нужно «не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками». «А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», – заявил он. Пригожин заявил: «Ни я, ни ЧВК «Вагнер» Херсон не оставляли».
Суровикин, когда стал командующим СВО, «понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», сказал Пригожин. По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.
Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.
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ЕК решила выдавать Украине финансовую помощь только в кредит
Замглавы ЕК Домбровскис сообщил о планах выдать Украине до 18 млрд евро в новом формате льготного кредита
Еврокомиссия предлагает в 2023 году оказать Украине помощь в объеме до 18 млрд евро в новом формате – как «ссуды на льготных условиях», сообщил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.
Как пояснил Домбровскис, новый формат – «макрофинансовая помощь плюс» – подразумевает «до 18 млрд евро ссуды» в год «на очень льготных долгосрочных условиях». Средства планируется переводить «регулярными платежами с 2023 года» по 1,5 млрд евро в месяц в среднем. Также требуются «усилия других крупных доноров», а проценты будут покрываться государствами-членами ЕС, передает «Интерфакс».
Напомним, ЕК заявила, что в 2023 году намерена предоставить Украине финансовую помощь в размере 18 млрд евро. Источники заявили, что Венгрия хочет заблокировать этот план ЕС. Кроме того, ЕС признал, что в 2022 году не сможет выделить Киеву 3 млрд из обещанных 9 млрд евро. Сообщалось, что эти 3 млрд евро включат в новый пакет поддержки на 18 млрд евро.
Поляки предложили наградить Зеленского «Оскаром» в категории «шут года»
Украинский лидер Владимир Зеленский «заслужил» статуэтку «Оскара», которую ему передал американский актер Шон Пенн, поскольку хорошо отыгрывает данную ему роль, считают читатели польского портала Interia.
«Полностью заслуженная награда! Зеленский идеально играет роль, данную ему глобалистами. Вообще неудивительно. Вишенкой на торте будет, если Зеленский за эту статуэтку поблагодарит Сатану», – пошутил пользователь сайта издания Interia под ником NS, передает РИА «Новости».
Другой читатель предложил выдать Зеленскому награду в категории «лучший шут года». Еще один комментатор отметил, что украинский президент, играя свою лучшую роль, спонсирует смерти других людей.
«Хороший актер, ничего не скажешь. США знают, каких марионеток лучше использовать в своих «сюжетах», – написал magmen.
Между тем читатели британского Daily Mail отметили, что после вручения Зеленскому «Оскара» президента Украины невозможно воспринимать всерьез, передает «Царьград».
«Зеленский? Что-то в его облике кажется не так. В одну минуту он смотрит на камеру, умоляя Запад о помощи, а в следующую позирует для фотосессии Vogue, или приглашает Бена Стиллера на чай, или вот это», – отметил читатель Aubrey Boyce.
Пользователь с ником CC27692965 пошутил, что Зеленский, вероятно, находится в безопасном месте, поскольку принимает больше известных людей, чем английские короли.
«У Зеленского скоро будет свой «Оскар» за лучшую комедию», – указал domination_32.
Напомним, Пенн в ходе очередного визита на Украину встретился с Зеленским и передал ему статуэтку «Оскара».
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Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно.
Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Стремоусов награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», передает РИА «Новости».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Стремоусов «всегда был на передовой русского мира во всех смыслах – и информационной, и военной, всегда выезжал туда, куда никто из чиновников никогда не поедет, тем более по доброй воле», передает ТАСС.
Напомним, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. После освобождения Херсонской области Россией Стремоусов стал одним из руководителей региона, в сентябре получил российское гражданство.
Генсек НАТО анонсировал значительный рост расходов на оборону и помощь Украине
Столтенберг: Саммит НАТО в Вильнюсе обсудит значительный рост расходов на оборону и помощь Украине
Лидеры стран НАТО на следующем саммите 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе рассмотрят значительное увеличение расходов на оборону и продолжение оказания помощи Украине, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, альянс сталкивается с само непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны, поэтому встреча в Вильнюсе предоставит возможность главам государств и правительств стран НАТО согласовать дальнейшие шаги по укреплению обороны и рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить поддержку Украины, передает ТАСС.
Ранее итальянская газета la Repubblica сообщила, что США и НАТО обсуждают условия, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог.
Москва назвала недружественным выпадом решение Болгарии о военной помощи Украине
Намерение болгарских властей об оказании военной помощи Киеву рассматривается Москвой как недружественный выпад, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы рассматриваем решение Народного собрания Болгария об оказании Украине военной и военно-технической поддержки как очередной недружественный выпад в адрес нашей страны», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, это приведет к дальнейшей деградации находящихся в плачевном состоянии отношений России и Болгарии.