Победителям «Большой перемены» вручили сертификаты на целевое обучение в вузах

Финалисты «Большой перемены» приняли участие в образовательной программе партнеров конкурса, где познакомились с лучшими специалистами Росатома, РЖД, Роскосмоса и других корпораций, узнали о самых актуальных задачах в развитии науки и технологий, получили сертификаты на целевое обучение в вузах и премии.

Для участников конкурса «Большая перемена» работала профориентационная площадка Госкорпорации «Росатом» объединившая онлайн и офлайн-активности для знакомства ребят с карьерными возможностями атомной отрасли, которые позволили им по новому взглянуть на свои компетенции. Участники с помощью VR-технологий проходили неогороженный участок АЭС с соблюдением всех требований безопасности. С помощью «Конструктора АЭС» игроки познакомились с ключевыми этапами строительства атомной станции и попробовали решить смоделированные ситуации, возникающие на различных стадиях ее сооружения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В павильоне РЖД ребята познакомились с работой транспортно-логистического комплекса Российских железных дорог и узнали, как выстроить свою уникальную стратегию перевозки грузов. Вместе с руководителями школьники построили мост через реку Лену в игре «БАМ 2.0» и пообщались на мотивационных встречах в формате открытого диалога. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов вручил старшеклассникам – авторам проектных решений кейса РЖД «Управляй расстояниями» и абсолютным победителям направления «Познавай Россию!» сертификаты на целевое обучение в профильные вузы и путешествие по маршруту «Москва – Горный парк Рускеала».

Госкорпорация «Роскосмос» на финале «Большой перемены» предоставила возможность школьникам принять участие в научно-технологичных тематических активностях на стенде и узнать больше о применении своих индивидуальных качеств в развитии профессиональных навыков. Школьники создавали 3D-модели ракет, знакомились с процессом печати образцов на 3D-принтере и управляли настоящей роборукой при помощи нейротехнологий.. Во время церемонии закрытия финала «Большой перемены» к финалистам с борта МКС с поздравлением обратились российские космонавты – Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

«Став финалистами, вы уже одержали самую главную победу – победу над собой. Ведь вы не побоялись сделать первый шаг навстречу своей мечте. Мы желаем вам не останавливаться в своем стремлении расти, развиваться и постоянно учиться новому», – говорится в обращении космонавтов ребятам.

Также на Дворцовой площади «Артека» был развернут многофункциональный стенд VK, состоящий из тематических зон, в которых участники сделали фотографии, прослушали специальный плейлист от VK Музыки и создали уникальный UGC-контент. Ребята сыграли в IT–Мафию и прошли мастер-класс от онлайн-школы «Репортер» – первой модульной школы интернет-журналистики, совместного проекта с VK.

Сбербанк подготовил специальные призы для шести абсолютных победителей вызова «Предпринимай!» конкурса «Большая перемена» для старшеклассников. Они получили сертификаты на участие в бизнес-акселераторе с доведением своего проекта до стадии защиты перед инвесторами Сбербанка.

В выставочной и образовательной программе для старшеклассников приняла участие платформа «Россия – страна возможностей», в линейку которой входит конкурс «Большая перемена».

«Победа в конкурсе – это не конец пути, а начало долгой интересной дороги. Призеры и победители проекта получили сертификаты на поездку по России в рамках нашей программы «Больше, чем путешествие». Теперь они смогут побывать в Москве, Санкт-Петербурге, на Сахалине, Камчатке, плато Путорана, Алтае, Байкале и в других живописных местах нашей родины. Желаю ребятам новых впечатлений и побед», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Мотивационную встречу для финалистов провела руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Она рассказала ребятам о направлениях работы образовательного центра «Сириус», а также дала школьникам советы, как добиться успеха в сферах, которые они выберут.

В рамках программы финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» для конкурсантов была проведена музыкальная лаборатория, которую возглавил резидент Арт-кластера «Таврида», чемпион России по рэп-фристайлу, автор песен продюсерского центра Игоря Матвиенко Тема Куба. Артист провел для юных творцов мастер-классы по сонграйтингу, поделился собственным опытом покорения музыкальной индустрии, дал начинающим исполнителям практические советы и вокальные «лайфхаки».

Организаторами модной площадки на финале «Большой перемены» в «Артеке» стали юные дизайнеры Российского движения школьников. Свое видение уникальной школьной формы для участников Всероссийской программы «Орлята России» продемонстрировали победители конкурса на разработку эскизов коллекции в номинациях: «Капсула школьной формы для мальчиков», «Капсула школьной формы для девочек» и «Атрибутика с элементами фирменного стиля». Представители всероссийского движения «Вдохновители» подготовили для участников легкий образовательно-развлекательный контент, а также создали условия для неформального общения ребят с Вдохновителями – выдающимися российскими предпринимателями, учеными и общественными деятелями.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для детей и подростков в современной России. В 2022 году к конкурсу присоединились 3 944 622 человека, среди которых 1 555 945 старшеклассников, 1 495 551 ученик 5-7 классов и 732 512 студентов колледжей. Среди финалистов всех возрастных категорий в конкурсе приняли участие 44% мальчиков и 56% девочек.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 11 классов стали 300 человек, они получат по 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9-10 классов – по 200 тыс. рублей на образование и саморазвитие.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование».