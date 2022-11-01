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Эксперт предсказал управленческий хаос в ВСУ после российских ударов
Как полагает эксперт, удары по инфраструктуре Украины нарушили работу системы интернета Starlink
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Если Россия продолжит наносить в таком же темпе удары высокоточным оружием, то уже в ближайшее время управление частями ВСУ заметно нарушится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Как заявили ранее в Минобороны РФ, удалось нарушить управление частями ВСУ и их тыловым обеспечением.
«Если удары высокоточным оружием продолжатся с той же интенсивностью, то украинские части продержатся на старых запасах, в том числе на боеприпасах, сутки-двое. Потом возникнут сложности», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Нынешние массированные удары уже приводят к сбоям в передаче информации между частями ВСУ, в получении данных через систему американского спутникового интернета Starlink. «Нарушается работа электронных средств наблюдения, ведения разведки, в том числе разведки с помощью беспилотников. Их ведь нужно как-то заряжать, а теперь вся электроника ВСУ работает через пень-колоду. Для штабов ВСУ сложнее стали сбор и обработка информации, а отсюда – трудности с принятием решений. Все это уже чувствуется на линии огня», – убежден эксперт.
Во вторник в Минобороны сообщили, что в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, а также существенно затруднены перевозки в районы боев по железной дороге.
Накануне утром на всей Украине была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье и других городах. Так, без света осталась часть украинской столицы. Местные СМИ писали также о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Массированные удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины российские Вооруженные силы наносят с 10 октября. По словам президента Владимира Путина, это стало ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
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Взрывы произошли в нескольких городах Украины
СМИ и местные власти сообщают о взрывах в Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове
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В Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что «в Полтаве были слышны взрывы». Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Николаеве (Николаевская область) и Никополе (Днепропетровская область). Вечером 31 октября сообщалось о взрыве в Харькове, передает РИА «Новости».
Сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Позднее во всех этих регионах тревога была отменена. Однако еще через некоторое время воздушная тревога вновь была объявлена ночью в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу в связи с российскими ракетными ударами. Власти Украины признали повреждение 18 объектов в десяти регионах страны, в основном – объектов энергетики, сотни населенных пунктов в семи областях лишились электричества. Минобороны сообщило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины.
Минобороны: В результате массированного удара существенно нарушено управление и тыловое обеспечение группировок ВСУ
В ходе нанесения накануне массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, энергетики и связи Украины было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также существенно затруднены перевозки в районы боевых действий железнодорожным транспортом и нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.
Запад в СБ ООН не смог опровергнуть причастность к нападению на Севастополь
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На заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил в Telegram, что в понедельник в СБ ООН состоялось «сразу два любопытных заседания». Первое «созвали западники» по поводу выводов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске в 2021 году.
ИКАО сначала подтвердила версию официального Минска об угрозе взрыва на лайнере, но «западники» вынудили организацию пересмотреть ее же выводы и скорректировать доклад. Заседание СБ страны Запада использовали для политических нападок на Минск и Москву, сообщил Полянский.
Второе заседание созвала Россия после нападения Украины на Севастополь. Россия объяснила свое решение приостановить участие в «зерновой сделке» и раскрыла «статистику по выполнению самой сделки». В ответ российская сторона не услышала прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Страны Запада попытались возложить на Россию вину «за ситуацию вообще». Как сообщил Полянский, развивающиеся страны высказывались осторожно.
«На мой взгляд, ни одно из этих двух заседаний западники не могут записать себе в актив. Их «двойные стандарты» и конфронтационный настрой были видны «невооруженным взглядом». С фактами они работать совсем разучились, предпочитая оперировать домыслами, штампами и голословными обвинениями. Сказывалась и усталость – в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали», – заявил дипломат.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфоре из-за зерновозов
После приостановки Россией участия в «зерновой сделке» Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфорском проливе, сообщают информационные агентства.
Турция заявила Совбезу ООН, что суда с зерном, которые находятся в Босфорском проливе в ожидании проверки, представляют навигационную опасность в связи с ситуацией вокруг «зерновой сделки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Напомним, Москва сообщила, что российская сторона решила приостановить свое участие в «зерновой сделке» после того, как Украина атаковала корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность прохода гражданских судов в рамках сделки.
В Генштабе назвали число добровольцев с начала спецоперации на Украине
Генштаб: Через добровольческие отряды прошли более 15 тыс. человек
Свыше 15 тыс. человек стали добровольцами с начала специальной военной операции на Украине, рассказал начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Александр Туляганов.
Как рассказал Туляганов на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, с начала спецоперации через в отряды добровольцев записались более 15 тыс. человек, передает ТАСС.
Туляганов представлял сенаторам закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих ВС России. Он уточнил, что действие закона не распространяется на ЧВК.
В законодательство вводится норма, согласно которой для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие ВС России, в период действия военного положения, мобилизации, при возникновении вооруженных конфликтов, в военное время, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил за пределами территории России.
Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщалось, что граждане, проходящие срочную службу в армии, не могут отказаться от нее, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО, но ее можно заменить на службу по контракту.
Беспилотник сбит над Севастополем
Развожаев сообщил о сбитом российскими моряками беспилотнике над Севастополем
Российские моряки сбили беспилотник над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что БПЛА сбит в районе Любимовки. Он сопроводил это сообщение словами из гимна Севастополя («Легендарный Севастополь»): «Знает вся страна родная, / Что не дремлют корабли / И надежно охраняют / Берега родной земли».
В конце прошлой недели Украина предприняла попытку нападения на Севастополь с использованием беспилотников. Атаке подверглись корабли и инфраструктура, задействованные в реализации «зерновой сделки». Украина напала, используя коридор, по которому вывозится зерно. Россия отразила атаку и приняла решение приостановить участие в сделке.
Украинцы пытались сфабриковать признания бойцов ДНР в военных преступлениях
Боец ДНР: Украинцы пытались сфабриковать признания пленных для международного суда
Украинские силовики пытались сфабриковать признания пленных бойцов Народной милиции ДНР, рассказал один из освобожденных из украинского плена.
По словам освобожденного бойца, украинцы хотели, чтобы пленные подписали бумаги и признали вину, передает РИА «Новости». Он рассказал, что на пленных вешали всевозможные преступления, чтобы в международном суде показать военные преступления, которых они не совершали.
На родину он вернулся в рамках последнего обмена пленными между Россией и Украиной в формате «50 на 50».
Напомним, в субботу в Минобороны России сообщили, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных, им грозила в плену смертельная опасность.
ВКС России сбили украинский Су-24 в Днепропетровской области
Истребительная авиация в районе Апостолово Днепропетровской области сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Также уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Евгеновка, Красный Лиман ДНР, Воеводовка ЛНР, Энергодар Запорожской области, Васильевка, Калининская, Дослидное и Червоное Подолье Херсонской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В воздухе сбили одну баллистическую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области, а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе города Донецка.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 290 военных ВСУ на трех направлениях.
В Херсонской области расширили зону эвакуации жителей
Власти Херсонщины сообщили о расширении зоны, которую необходимо покинуть из-за грозящих ударов ВСУ
Власти Херсонской области расширили зону эвакуации на 15 км от Днепра из-за подготовки вооруженными силами Украины массированного ракетного удара по Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
В сообщении говорится о возможности применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также о наличии сведений о подготовке Киевом ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
«В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение Сальдо.
Ранее сообщалось, что организованный переезд мирного населения с правого берега Херсонской области закончен 28 октября.
Путин подтвердил завершение частичной мобилизации
Путин сообщил о завершении частичной мобилизации в России и назвал число проходящих подготовку мобилизованных
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Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, 259 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку, а не участвуют в боевых действиях, сообщил президент страны Владимир Путин.
По словам Путина, мобилизация «завершена, точка поставлена». Сейчас 41 тыс. мобилизованных находится в «боевых порядках», из оставшихся 259 тыс. часть «находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах». «То есть 260 тыс. человек вообще не участвует в боевых действиях, а проходят подготовку в той или иной степени, и на этом мобилизация завершена», – сказал Путин.
Путин заявил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации. Он рассказал, что сперва Минобороны рассматривало «меньшую цифру» по числу мобилизованных, но в результате решило, что требуется «мобилизация 300 тысяч», передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно.
Напомним, российское военное ведомство объявило в понедельник, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом граждан из запаса, завершены.
Путин прояснил позицию России по «зерновой сделке»
Путин указал на решение России приостановить участие в «зерновой сделке», а не выйти из нее
Россия не объявляла о выходе из «зерновой сделки», российская сторона лишь приостановила свое участие в ней, заявил глава российского государства Владимир Путин.
По словам Путина, Украина должна гарантировать, что угрозы судам в рамках сделки не будет, а ООН – провести работу с Киевом. Как подчеркнул глава российского государства, беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно. Путин поблагодарил военнослужащих, которые отбили атаки по кораблям Черноморского флота.
Кроме того, как отметил президент, Москва поддержала сделку, желая помочь беднейшим странам. Однако 35% зерна попадает в страны ЕС, только от 3% до 5% шло в пользу нуждающихся, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина напала на корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. Россия приостановила участие в «зерновой сделке». Как указывал Путин, главными бенефициарами сделки стали не нуждающиеся страны, а государства Запада.
В Запорожье уничтожили около 40 иностранных наемников ВСУ
Власти Запорожья сообщили об уничтожении около 40 иностранных наемников ВСУ
Около 40 иностранных наемников вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены и порядка 60 ранены при ударе по газораспределительной станции в пригороде Запорожья, сообщил в понедельник председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Накануне по иностранным наемникам, находившимся на газораспределительной станции в южном пригороде Запорожья, был нанесен удар РСЗО «Смерч». Недобитые наемники были доставлены в 5-ю и 9-ю клинические больницы», – передает ТАСС со ссылкой на его слова.
Рогов уточнил, что в результате удара уничтожены два БТР, два грузовика, 12 внедорожников повышенной проходимости, а также более 10 автомобилей получили повреждения.
Минобороны показало боевую работу ЗРК «Тор» в ходе спецоперации на Украине
Минобороны продемонстрировало боевую работу ЗРК «Тор» в ходе спецоперации на Украине
Российское военное ведомство опубликовало видеозапись боевой работы ЗРК «Тор» Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине.
«Лидер в своем классе», – заявило Минобороны в Telegram. Сообщается, что расчет ЗРК с помощью радара обнаружил приближающиеся украинские беспилотники. «После определения целей были произведены пуски ракет», – говорится в сообщении. Экипаж, убедившись, что цели поражены, сменил огневую позицию ЗРК.
Напомним, на пршшлой неделе Минобороны также показало кадры боевой работы расчетов ЗРК «Тор» на Украине. Ведомство подчеркнуло, что комплексы «Тор» сотни раз успешно справлялись с боевыми задачами на Украине.
Российские войска за сутки уничтожили более 290 военных ВСУ на трех направлениях
Противник предпринимал безуспешные попытки атаки силами батальонной тактической группы, усиленной иностранными наемниками, на Купянском направлении возле населенных пунктов Куземовка Николаевка, Луганской народной республики (ЛНР) и Орлянка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все попытки атак были отражены. Противник потерял более 150 военнослужащих и боевиков, три танка, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Упреждающим огнем артиллерии на Краснолиманском направлении по выдвигавшимся ротным тактическим группам ВСУ были сорваны попытки перехода противника в атаку у пунктов Червонопоповка и Макеевка ЛНР. Ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Активными действиями российских войск на Николаево-Криворожском направлении пресечены попытки наступления подразделений ВСУ возле населенных пунктов Суханово, Брускинское, Мыловое, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. Противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, танк, восемь бронемашин, сообщил Конашенков.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ под Николаевом, у населенных пунктов Андреевка Херсонской области, Березнеговатое Николаевской области, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Ивановка, Купянск, Степовая Новоселовка, Голубовка Харьковской области, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила в 154 районах. Уничтожены три склада боеприпасов рядом с населенными пунктами Колодези, Невское ДНР и Новая Каменка Херсонской области. Возле населенного пункта Белогоровка ЛНР и Соледар ДНР взорваны две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США, подытожили в оборонном ведомстве.
Союзные силы отбили атаку ВСУ в Херсонской области
Стремоусов: На Бериславском направлении в Херсонской области отбита новая атака ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами. Украинская армия отошла на исходные позиции, сообщил вице-губернатор Кирилл Стремоусов.
Стремоусов рассказал, что на Бериславском направлении со стороны Никополя ВСУ попытались пойти в наступление, но атака была жестко отбита, в результате чего украинские силы были вынуждены отойти на исходные позиции, передает ТАСС.
В понедельник Стремоусов заявил, что украинские военные совершили попытку прорыва на Бериславском направлении в Херсонской области, но не преуспели.