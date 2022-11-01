Добровинский: Заявление о выходе из гражданства России Тиньков может всегда отозвать

Адвокат Добровинский назвал псевдопопулизмом последние заявления Олега Тинькова

Заявление Олега Тинькова о выходе из гражданства РФ и отзыве бренда «Тинькофф» у российского банка являются псевдопопулизмом, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский. По его словам, процедура выхода из гражданства занимает несколько лет и может быть легко прекращена.

Бизнесмен Олег Тиньков в своих социальных сетях сообщил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» у российского банка.

«Перспективы этого дела зависят от того, есть ли в договоре покупки-продажи акций банка пункт о том, что покупателю переходит также нематериальный актив, а именно – название банка. Зная, как составляются подобные договоры, думаю, этот пункт есть. Что касается Олега Тинькова, то ему это нужно, чтобы все его средства, находящиеся на Западе, были сохранены и не попали под санкции, как у других богатых людей. Поэтому ему нужно быть святее всех святых», – говорит Добровинский.



Этого можно добиться, по его словам, двумя путями. Первый – сообщить, что отказываешься от гражданства. Адвокат указывает при этом, что отказ от гражданства – это довольно длительный процесс, который занимает до двух лет, а остановить его можно в любой момент. Напомним, в понедельник в своих социальных сетях Тиньков опубликовал пост, в котором сообщил о намерении отказаться от гражданства России. Уже на следующий день этот пост в Сети был удален. Бизнесмен уверяет, что ничего не делал с данной публикацией, она сама «загадочным образом исчезла».

Второй способ понравиться Западу, продолжает адвокат, это сообщить, что Тиньков не хочет иметь с Россией ничего общего и даже банк нельзя называть его именем. «Все это, безусловно, псевдопопулизм, на базе которого он будет говорить, что деньги, которые он получил от продажи этого актива, должны находиться в безопасности в одном из западных банков, поскольку господин Тиньков с Россией никак не связан. Думаю, что и там, и там он лукавит, потому что по поводу гражданства я уже сказал – это долгий процесс, по поводу банка тоже все понятно – судиться он может долго как раз из-за вышеуказанного пункта договора», – делится специалист.

Добровинский полагает, что в какое-то время все же произойдет ребрендинг банка, но это будет связано не с запретом Тинькова на использование своей фамилии, а с желанием новых владельцев кредитного учреждения дать банку новое имя.

Напомним, Олег Тиньков в марте попал под западные санкции. После этого бизнесмен раскритиковал спецоперацию России на Украине, негативно отозвался о Российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает СВО – их, по его версии, в стране якобы меньшинство.

После этого семейные трасты, связанные с Тиньковым, в результате ряда сделок избавились от всей своей доли в компании, а группа «Интеррос», принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, стала держателем примерно 35,08% акций компании.