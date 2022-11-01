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Мишустин указал на эффект бумеранга относительно авторов антироссийских санкций
Премьер-министр Мишустин заявил, что антироссийские санкции прежде всего бьют по их авторам
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Незаконные санкции против России прежде всего наносят ущерб самим авторам, в то время как российская экономика находит варианты приспособиться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени».
По его словам, недружественные России страны избрали путь неслыханных санкций. Однако российская экономика демонстрирует способность адаптироваться к ним. Односторонние и незаконные с точки зрения международного права ограничительные меры прилетают обратно к тем, кто их инициировал, передает ТАСС.
Также премьер заострил внимание на том факте, что Запад пытается переложить на Москву ответственность за возникший по всему миру кризис, в том числе и энергетический.
«Хотя усиление инфляции на товарных, сырьевых и продовольственных рынках произошло задолго до событий текущего года», – заметил глава кабмина.
Мишустин подчеркнул, что в сложившейся ситуации стремления Запада отменить русскую культуру российским властям необходимо поддерживать соотечественников.
«Важно расширять связи с людьми, которые искренне любят свою историческую родину, стремятся сохранить родной язык и традиции предков, хоть и живут в других государствах», – указал он.
По мнению премьера, на сегодняшний день явно выросла роль государств, чьи интересы ранее игнорировались.
«Попытки изолировать Россию не увенчались успехом. Наоборот, они лишь ускорили процессы переформатирования всей системы международных отношений», – резюмировал он.
Ранее в Китае заявили, что Вашингтон преследовал свои цели для получения максимальной выгоды для США, воспользовавшись энергетическим кризисом в ЕС, что показало жителям Европы истинное лицо их «союзника».
Москва ответила на обвинения США по «зерновой сделке»
Посол России в США Антонов отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы
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Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы якобы из-за приостановки реализации зерновой сделки являются ложными, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Российский дипломат, слова которого приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства, выразил возмущение реакцией США на террористическую атаку на порт Севастополя, подчеркнув, что в Москве не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима, зато отметили полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации массированного удара с применением беспилотников, передает ТАСС.
Антонов констатировал, что ситуация еще больше накалилась, но в Соединенные Штаты этого замечать не намерены и опять все свели к ложным обвинениям России в обострении мировой продовольственной проблемы. Он подчеркнул, что в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в «черноморской инициативе», Россия не может продолжать работу, не обращая внимания на вопросы безопасности. Как отметил дипломат, в приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию, это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
Комментируя инсинуации со стороны США о «провоцировании» голода, дипломат напомнил о неоднократных призывах России направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. При этом он констатировал, что добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства, в то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров.
Антонов также обратил внимание на то, что российский сельскохозяйственный сектор продолжает сталкиваться с серьезнейшими проблемами на фоне односторонних западных рестрикций, несмотря на все декларации Вашингтона и Брюсселя о якобы отсутствии каких-либо ограничений.
Он подчеркнул, что Россия как один из ведущих мировых агропроизводителей остается надежным и ответственным поставщиком на глобальные рынки и доказала этот факт конкретными делами. Дипломат отметил, что здравомыслящим политикам, да и простым людям очевидно, что обострением проблемы голода занимаются как раз те страны, которые мешают российским поставкам продовольствия на мировые рынки.
Антонов также констатировал, что Вашингтон и его сателлиты своими шагами и риторикой поощряют киевский режим к дальнейшей военной эскалации, способствуют затягиванию конфликта на Украине, отдаляя возможность его урегулирования за столом переговоров.
Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия. Между тем президент России Владимир Путин назвал ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством».
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Конгрессмен США призвал «уничтожить Россию» из-за традиционных ценностей
Конгрессмен США Раскин заявил о необходимости уничтожить Россию из-за ее следования традиционным ценностям
Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности, заявил конгрессмен США Джейми Раскин.
По его словам, Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности, поэтому она должна быть уничтожена любой ценой, передает Ura.ru со ссылкой на Fox News.
Ранее сообщалось, что Белый дом будет готов к переговорам с Россией, если на грядущих выборах в Конгресс победит Республиканская партия.
В США заговорили о пересмотре стратегии на Украине
Военный эксперт Касс призвал США значительно сократить поставки оружия Украине
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США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и решить конфликт дипломатическим путем, поскольку Россия победит, заявил эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.
В статье для 19Fortyfive Каас указал, что новый пакет помощи Киеву в размере 50 млрд долларов только затянет конфликт и Украина не одержит в нем победу, передает РИА «Новости».
Он считает, что США, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, подпирают конфликт, в котором невозможно победить.
«Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива – уничтожение? И почему (территории к востоку от Украины) жизненно важны для интересов и гордости США?» – пишет автор.
По мнению Касса, демократам нужно пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня. Он предложил в качестве альтернативы отправке неограниченной помощи ВСУ инициировать переговорный процесс.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
Обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».
Между тем, американский морпех в отставке Дакота Вуд отметил, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы.
Минфин Германии предложил добывать газ запрещенным методом
Министр финансов ФРГ предложил добывать газ методом фрекинга
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), об этом он заявил в опубликованном интервью в газетах редакционной группы «Функе».
«У нас в Германии можно добывать много газа без угрозы для питьевой воды», передает его слова ТАСС.
Министр заявил, что фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний. Линднер говорит, что было бы безответственно отказываться от такого метода из идеологических соображений.
Он пояснил, что добыча может осуществляться на нескольких месторождениях.
«Я уверен, что через несколько лет мы сможем покрывать сравнительно большие потребности из собственных источников. Это было бы полезно ввиду ситуации в мире», – сказал он.
В сентябре экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране будут добывать сланцевый газ с помощью фрекинга в тех районах, где это одобрит местное население.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса.
Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.
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New York Times указала на провал экономической блокады России
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Объемы международной торговли с участием России, несмотря на весь массив санкций, введенных Западом после 24 февраля, за этот период лишь выросли. На срыв экономической блокады Москвы обратила внимание The New York Times.
Американская газета New York Times приводит статистику, согласно которой ежемесячный объем торговли с Россией увеличился с такими странами, как Турция (+198%), Индия (+310%), Китай (+64%), Бразилия (+106%) и Япония (+13%). Интересно, что в списке также фигурируют страны ЕС. Так, с Испанией объем ежемесячной торговли вырос на 57%, с Нидерландами – на 32%, а с Бельгией – на 81%.
Наибольшее снижение фиксируется в торговых отношениях России с Великобританией (-79%) и Швецией (-76%). Между тем связи с США сократились не столь драматично – объем ежемесячной торговли снизился лишь на 35%.
Издание пишет, что в 2020 году Россия импортировала из остального мира товаров на сумму 220 млрд долларов. Важными позициями импорта являлись автомобили и автозапчасти, компьютерная техника и лекарства.
После введения санкций объем импорта в Россию резко упал, однако некоторые страны сумели нарастить данный показатель. Так, например, объем импорта Китая в нашу страну с начала СВО увеличился на 24%. Серьезные изменения произошли в торговых отношениях с Турцией: Анкара увеличила поставки в Россию на рекордные 113%.
Кроме того, Россия до 24 февраля была одним из основных поставщиков нефти, газа и полезных ископаемых в Европу. При этом санкции, введенные в отношении Москвы в сфере энергетики, привели к обратному эффекту: Россия нарастила нефтегазовый экспорт в другие регионы мира.
Также после начала СВО рекордный рост российского экспорта произошел в торговых отношениях с Индией: показатель объема ежемесячной торговли вырос на 430%. Следующим «перспективным» направлением стала Турция, объем экспорта с которой увеличился на 112%. Замыкает тройку лидеров Бразилия, с которой данный показатель удалось повысить на 166%.
Напомним, Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, Запад рано хоронит энергетическую мощь России.
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СМИ: Италия поставила ВСУ современные САУ
La Repubblica: Италия передала Киеву «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L
Итальянское правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военной помощи Киеву передало «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L, сообщили местные СМИ.
Газета la Repubblica сообщила, что в предыдущие пакеты поддержки вошли шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, бронетранспортеры M113, две системы залпового огня MLRS, передает РИА «Новости». По сообщению газеты, гаубицы PZH будут направлены в район Бахмута.
По сообщению la Repubblica, последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил Украине более старые самоходные гаубицы M109L, которые засняли вдоль северных магистралей.
Ранее четыре источника Bloomberg указали, что помощь Украине из-за нехватки средств и проведения выборов в Италии оказалась вытеснена из списка приоритетных задач ее правительства. Поставки вооружений Киеву из Рима замедлились с июля.
Напомним, министр обороны республики Лоренцо Гуэрини, выступая на совместном заседании комиссий по обороне обеих палат национального парламента, заявил, что Украина получит от Италии установки по нейтрализации огневых точек.
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Байден назвал решение России по зерновой сделке «возмутительным»
Президент США Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке «возмутительным»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал «возмутительным» решение России приостановить участие в зерновой сделке.
Байден заявил в эфире телеканала Fox News, что решение России приостановить участие в зерновой сделке якобы увеличит голод и просто возмутительно. Он выступил с утверждением, что у Москвы якобы нет причин поступать таким образом, передает РИА «Новости».
В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.
После этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер обратил внимание, что вывозимое с Украины в рамках зерновой сделки продовольствие продолжает уходить мимо беднейших стран.
Эксперт: В Финляндии и Скандинавии оружие с Украины попадет к бандам мигрантов
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Правоохранительные органы Финляндии, Дании и других северных стран Европы не привыкли противостоять вооруженной преступности, сказал газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя обнаружение у финских преступных группировок оружия, которое ранее было поставлено Западом на Украину.
В Центральной криминальной полиции Финляндии сообщили, что оружие, которое было отправлено на Украину для защиты от российского вторжения, могло попасть в руки ряда местных преступных группировок. Комиссар отделения полиции по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен также сообщил, что оружие также было обнаружено в Дании, Швеции и Нидерландах.
«Страны Северной Европы (Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия) характеризуются низким уровнем преступности – это факт. В той же Финляндии еще 20 лет назад люди уходили из дома, не запирая дверь: была традиция – подпирать дверь напоминающим чем-то нашу швабру предметом, что свидетельствовало о том, что хозяев нет дома и заходить нельзя. Преступность практически отсутствовала», – говорит Межевич.
Однако с появлением большого количества мигрантов во всей Европе, включая Северную, уровень преступности там, рассказывает эксперт, резко возрос. Местных финских преступных группировок как таковых не существует и по сей день, но есть другие – состоящие из мигрантов. Среди них и те, кто уже обзавелся финским гражданством. При этом в последние годы речь идет и об украинской миграции, а выходцы из этой страны привыкли решать разногласия силовым путем, в том числе и с помощью оружия.
«И эти события, связанные с обнаружением оружия, стимулировали общественный интерес к происходящему. Поэтому скрывать это стало невозможно, хотя правительство Финляндии и полиция очень неохотно выводит в общество любую информацию о положении дел в преступности», – делится эксперт, подчеркивая, что поддержка Украины оружием выходит боком самой Европе.
Южная Европа, по его мнению, с данной проблемой легко справится, поскольку там люди куда больше привыкли к оружию, нежели на севере. Но полиция в скандинавских странах и Финляндии ранее не сталкивалась с вооруженными преступниками и практически полностью лишена опыта борьбы с такими группировками. «Правоохранительные органы Финляндии, Дании и других северных стран Европы не привыкли противостоять такой опасности. Действие есть, а противодействия – нет», – заключил Межевич.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что преступники могут получить доступ к поставляемому украинским властям оружию и к черному рынку оружия, а также могут завладеть в том числе мощными средствами поражения.
Полиция Финляндии: Поставляемое Украине оружие попадает к преступникам
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Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало в руки преступникам в Финляндии, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на слова инспектора полиции Кристера Альгрена.
У правоохранителей есть данные о том, что это оружие уже находится в Финляндии, а также в Швеции, Дании и Нидерландах, передает РИА «Новости».
Представитель полиции сообщил, что данные касаются, в частности, штурмовых винтовок. Более детальной информации нет в связи с продолжающимся расследованием.
«У нас есть много разведданных о том, что преступные организации очень заинтересованы в оружии, поставленном Украине», – сказал Альгрен.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что преступники могут получить доступ к поставляемому Киеву оружию и к черному рынку оружия, они могут завладеть в том числе мощными средствами поражения.
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В США заявили об истощении военных запасов из-за помощи Украине
19fortyfive: Военные запасы США истощились из-за помощи Украине, на их пополнение уйдут годы
Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы, считает американский морпех в отставке Дакота Вуд.
В течение около 20 лет в операциях американских военных используется техника, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с Советским Союзом, пишет Вуд в статье для издания 19fortyfive.
По его словам, военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе. В результате Штаты остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения, объясняет морпех, добавляя, что поддержка Украины со стороны Америки лишь усугубила эту проблему.
«Запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение уйдут годы», – приводит его слова РИА «Новости».
С такими военными запасами, рассуждает автор статьи, США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте. Так, Штаты не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею или кого-либо еще, если будут вынуждены защищать кого-то из партнеров по НАТО в Европе, считает Вуд. По его мнению, подобная ситуация «придает смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски».
«Какую еще оценку можно дать нашей армии в таком состоянии, если не назвать ее слабой?» – поинтересовался морпех.
Ранее обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».
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Пентагон разместил тендер на закупку автоматов АК-74
Американское оборонное ведомство объявило о планах по закупке автоматов АК-74 калибром 5,45 мм или его копий, соответствующий заказ размещен на сайте SAM.gov.
Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси объявило конкурс среди поставщиков АК-74 и аксессуаров к нему, передает РИА «Новости».
В заказе не уточняется, для чего американской армии необходимо такое стрелковое вооружение.
Отмечается, что предпочтительными указаны автоматы из Румынии (md.86), России (АК-74) и Германии (MPi AK74).
«Болгарские винтовки AR-SF и польские винтовки образца Tantal не считаются оружием образца АК-74», – уточняется в документе.
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Политолог: Запад лишился ключей от «зерновой сделки»
Политолог Аватков: Запад лишился ключей от «зерновой сделки»
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Россия и Турция продемонстрировали свое ответственное отношение к мировым проблемам, при этом Запад не только не поставлял зерно в развивающиеся страны, но и пошел на диверсии, заявил политолог Владимир Аватков.
Как написал Аватков в своем Telegram-канале, Россия и Турция продемонстрировали свое ответственное отношение к мировым проблемам. По его словам, Анкара показала, что может договариваться и быть «хабом», а Москва продолжала участвовать в сделке даже тогда, когда стало ясно, что Россию дискриминируют.
«Но у всего есть границы. В данном случае – безопасность. Запад не только не поставлял зерно в развивающиеся страны, но и пошел на диверсии. Теперь может сколько угодно и к чему угодно призывать. Ключи не у него», – написал политолог.
Ранее глава США Джо Байден назвал «возмутительным» решение России приостановить участие в зерновой сделке.
Напомним, в субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.
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В США назвали условия для переговоров с Россией
Белый дом будет готов к переговорам с Россией, если на грядущих выборах в Конгресс победит Республиканская партия, пишет обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.
Автор напомнил, что лидер республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти дал понять, что его партия в случае получения большинства пересмотрит поток помощи Украине или даже остановит его, сообщает РИА «Новости».
Маккарти считает, что вопрос Украины занимает важное место в американской повестке, но Белый дом не может заниматься только этой проблемой.
Мэй назвал заявление конгрессмена намеком на то, что главная обязанность американских властей – защищать интересы избирателей, и заявил, что пока в украинском кризисе поведение США не соответствует этой задаче.
Автор заявил, что у Америки есть три цели: не допустить прямого столкновения с Россией, окончательного ухудшения отношений с ней и ограничить экономические последствия украинского кризиса. Он указал, что администрация Байдена не выполнила две из них.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать.
В США поставили украинский флаг в один ряд с ЛГБТ-символикой
Federalist: Украина и ЛГБТ стали символами превосходства для элит США
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Социальные элиты в США, а также поддерживающие их интернет-пользователи все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет научный сотрудник Дунайского института Майкл О’Ши.
В статье для издания The Federalist автор задается вопросом, отчего так происходит. Все дело в том, уверен он, что американские социальные элиты уверены в собственной правоте.
Он отметил, что при беглом взгляде на соцсети можно обнаружить бесчисленное множество украинских флагов рядом с радужными флагами и значками с местоимениями. Выставление на своей странице украинского флага стало для некоторых способом показать свое «моральное превосходство», причем даже в случае тех, кто до недавнего времени мало что знал об этой стране, передает РИА «Новости» текст статьи.
Однако, предупреждает автор, общество должно перестать размахивать флагами самомнения: это ведет к затягиванию украинского конфликта.
Между тем, как ранее отмечал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, Украина нужна американским демократам только для одной цели – удовлетворения внутриполитических амбиций.
Президент Латвии отказался звонить Путину до прибытия усиления НАТО на границе
Власти Латвии отказались вести диалог с Путиным до увеличения группировки НАТО в стране
Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что его стране следует подождать увеличения численности войск НАТО на территории республики и только после этого вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
На саммите в Мадриде союзники пообещали Риге, что увеличат военное присутствие в стране, но этого так и не произошло.
Левитс в интервью Foreign Policy заявил, что страна подписала соглашение с Канадой об увеличении численности войск до размера бригады. Президент Латвии также призвал усилить границы членов НАТО после вступления в блок Финляндии, которая, как он считает, может стать «слабым местом» коллективной обороны.
«Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и, призывая, его отказаться от своих намерений», – приводит Sputnik слова Левитса.
Сейчас в Латвии находятся около четырех тысяч военнослужащих НАТО.
Ранее председатель парламентского комитета по обороне Швеции Петер Хультквист, который в прошлом занимал пост министра обороны, предложил создать объединенную армию северных стран на фоне напряженности в отношениях с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Латвия собирает армию для противостояния с Россией