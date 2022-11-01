Мишустин указал на эффект бумеранга относительно авторов антироссийских санкций

Премьер-министр Мишустин заявил, что антироссийские санкции прежде всего бьют по их авторам

Незаконные санкции против России прежде всего наносят ущерб самим авторам, в то время как российская экономика находит варианты приспособиться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени».

По его словам, недружественные России страны избрали путь неслыханных санкций. Однако российская экономика демонстрирует способность адаптироваться к ним. Односторонние и незаконные с точки зрения международного права ограничительные меры прилетают обратно к тем, кто их инициировал, передает ТАСС.

Также премьер заострил внимание на том факте, что Запад пытается переложить на Москву ответственность за возникший по всему миру кризис, в том числе и энергетический.

«Хотя усиление инфляции на товарных, сырьевых и продовольственных рынках произошло задолго до событий текущего года», – заметил глава кабмина.

Мишустин подчеркнул, что в сложившейся ситуации стремления Запада отменить русскую культуру российским властям необходимо поддерживать соотечественников.

«Важно расширять связи с людьми, которые искренне любят свою историческую родину, стремятся сохранить родной язык и традиции предков, хоть и живут в других государствах», – указал он.

По мнению премьера, на сегодняшний день явно выросла роль государств, чьи интересы ранее игнорировались.

«Попытки изолировать Россию не увенчались успехом. Наоборот, они лишь ускорили процессы переформатирования всей системы международных отношений», – резюмировал он.

Ранее в Китае заявили, что Вашингтон преследовал свои цели для получения максимальной выгоды для США, воспользовавшись энергетическим кризисом в ЕС, что показало жителям Европы истинное лицо их «союзника».