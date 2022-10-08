Куренков: Действия оперслужб позволили избежать более серьезных повреждений Крымского моста

Оперативные и профессиональные действия оперативных служб позволили предотвратить более серьезные повреждения Крымского моста в результате подрыва грузовика, сообщил глава МЧС России Александр Куренков по итогам облета места происшествия.

Куренков указал, что высокопрофессиональные действия сотрудников обеспечили быструю локализацию огня, а быстрая расцепка состава позволила избежать распространения огня: из 59 вагонов сгорело только девять, тем самым была спасена железнодорожная часть моста от более серьезных повреждений, передает ТАСС.

Глава МЧС отметил, что в ликвидации чрезвычайной ситуации участвовали пожарные расчеты, два пожарных поезда, авиация МЧС и специальная техника. На заседании оперативного штаба Куренков поручил привлечь к ликвидации последствий ЧП силы министерства, необходимые для восстановительных работ.

Ранее в субботу Куренков совершил облет и осмотрел место чрезвычайной ситуации на Крымском мосту, проверил ход работ по ликвидации последствий.

Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.

По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.